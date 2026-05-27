Département du Rhône : remaniement dans l’exécutif, Philippe Marion récupère le sport et la jeunesse

Changements au sommet du Département du Rhône.
Dans un communiqué diffusé ce mercredi 27 mai, la collectivité a officialisé plusieurs évolutions au sein de son exécutif départemental, avec une redistribution partielle des délégations.
Première évolution notable : Béatrice Berthoux, élue du canton de Villefranche-sur-Saône, a fait savoir qu’elle souhaitait abandonner sa délégation au sport et à la jeunesse, en raison de nouveaux engagements professionnels, indique le Département.
Pour lui succéder, c’est Philippe Marion, élu du canton de Mornant, qui assurera désormais les fonctions de conseiller délégué au sport et à la jeunesse.
Autre évolution dans l’organigramme départemental : Pascale Chapot, jusqu’ici conseillère déléguée au dialogue social, à la proximité et aux services aux usagers, devient désormais vice-présidente déléguée sur ce même périmètre.
Le Département du Rhône présente ces nominations comme des "ajustements" de son exécutif, sans autre changement annoncé à ce stade.
On oublie que l'on a des personnes qui gèrent le département, on ne parle que de la Métropole et de la Région ceux qui font des actions...Signaler Répondre
Ville de LyonSignaler Répondre
Métropole
Intercommunalite
Etc
Etc
Et département ?
Tout cet argent public allègrement déversé entre "copains " alors que les "bosseux" ont du mal à finir les mois.
Si encore cela était bien géré et qu'on était satisfait...mais en plus ses fameux "copains " se cooptent entre incompétents