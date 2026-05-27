Département du Rhône : remaniement dans l’exécutif, Philippe Marion récupère le sport et la jeunesse

Changements au sommet du Département du Rhône.

Dans un communiqué diffusé ce mercredi 27 mai, la collectivité a officialisé plusieurs évolutions au sein de son exécutif départemental, avec une redistribution partielle des délégations.

Première évolution notable : Béatrice Berthoux, élue du canton de Villefranche-sur-Saône, a fait savoir qu’elle souhaitait abandonner sa délégation au sport et à la jeunesse, en raison de nouveaux engagements professionnels, indique le Département.

Pour lui succéder, c’est Philippe Marion, élu du canton de Mornant, qui assurera désormais les fonctions de conseiller délégué au sport et à la jeunesse.

Autre évolution dans l’organigramme départemental : Pascale Chapot, jusqu’ici conseillère déléguée au dialogue social, à la proximité et aux services aux usagers, devient désormais vice-présidente déléguée sur ce même périmètre.

Le Département du Rhône présente ces nominations comme des "ajustements" de son exécutif, sans autre changement annoncé à ce stade.