Martine Publié : "On devient très vite addicts aux balades dans le Rhône"

Cet été encore, il y aura une invasion de gnolus, mais cette fois sur l'ensemble du territoire, département et métropole. C'est une application lancée par le Département qui crée des personnages qui racontent des anecdotes sur les parcours de balades. "On devient très vite addicts. Une fois qu'on a fait un parcours, on en fait un deuxième", indique Martine Publié.

La vice-présidente au Tourisme a également fait paraître un agenda avec toutes les manifestations et fêtes de villages : "Il y a une vitalité dans nos villages".

On retrouvera ainsi la Fête des Mousselines à la fin du mois de juin à Tarare ou le Eh Cherry Festival de Bessenay.

L'actualité a été marquée par la suppression de subventions d'associations qui avaient critiqué le projet de port fluvial à Anse. Martine Publié défend ce projet qui permettra de "profiter de l'eau et de cette zone. (...) C'est un ensemble qui va permettre un développement touristique du territoire". Selon elle, "si on arrête maintenant, ça sera un coût perdu pour la collectivité".

