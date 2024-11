Moins de pression sur les Départements : Christophe Guilloteau soulagé pour le Rhône

Le Premier ministre a annoncé ce vendredi qu'il comptait "réduire très significativement l'effort" demandé aux Départements dans le projet de loi de finances. Et propose d'envisager une réduction du fonds de réserve, de relever sur 3 ans à hauteur de 0,5% les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) et de rehausser à hauteur de 200 millions d'euros le soutien financier pour l'autonomie aux Départements via la CNSA.

Un soulagement pour Christophe Guilloteau, président du Département du Rhône, qui était à Angers pour écouter le chef du gouvernement prendre la parole devant les élus. Dans un communiqué, il salue les propositions de Michel Barnier, ainsi que "la pertinence de ce discours de vérité, le premier depuis plusieurs années".

"A ce jour, ce sont près de 40 millions d’euros qui seraient nécessaires pour boucler le budget 2025 du Département du Rhône. En cause, le fonds de réserve de 9,1 millions d’euros, conjugué à la hausse des prestations sociales et la baisse drastique des recettes, notamment les droits de mutation à titre onéreux. Les mesures annoncées par Michel Barnier sont fortement attendues par le Département du Rhône pour atténuer l’effort financier demandé", souligne l'ancien député du Rhône.