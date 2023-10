Le président du Département du Rhône dénonce la récupération politique de certains élus présents aux manifestations en soutien à Israël

Certains, comme Antoine Dupont et Jean Dujardin, n'aiment pas la récupération politique. D'autres, et c'est le cas de Christophe Guilloteau, la détestent.

Lors du Conseil départemental du Rhône de vendredi, celui-ci a fait, au détour d'une intervention sur la situation Israëlo-palestinienne, une référence aux élus s'étant rendus aux manifestations de cette semaine en soutien à Israël.

Parmi eux, les écologistes Bruno Bernard (Métropole de Lyon) et Grégory Doucet (Ville de Lyon), mais aussi le maire de Caluire Philippe Cochet, le maire de Mions Claude Cohen, de Bron Jérémie Bréaud, du 2e arrondissement Pierre Oliver... accusés par le Président "d'aller place Bellecour avec une écharpe et se mettre sur les réseaux sociaux". Ses amis membres des Républicains comme lui apprécieront...

Un moment d'une rare dignité lors du rassemblement place Bellecour en soutien d'Israël. 🙏🇫🇷🇮🇱



Que ceux qui ne condamnent pas les actes barbares perpétrés par le Hamas se classent de fait du côté des ennemis de la vie.#HamasMassacre #Israël #Lyon pic.twitter.com/q3MWBqfyhc — Jérémie Bréaud (@JeremieBreaud) October 10, 2023

"La communication c'est une chose, l'exhibition en est une autre" déclare-t-il, avant d'ajouter : "j'ai eu hier le grand Rabbin et j'ai fait part de la solidarité du département du Rhône et de ses élus et agents". Le président du Département, lui, affirme dans sa grande dignité que "c'est une espèce de démonstration qui n'est pas dans (son) ADN".