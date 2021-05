Départementales dans le Rhône : le président sortant Christophe Guilloteau présente sa liste

L'occasion pour le président sortant du Département du Rhône de dévoiler la liste qui l'accompagnera pour ces 41 jours de campagne. Une équipe de candidats aux origines politiques diverses, allant du centre à la droite, en passant par des personnalités issues de la société civile. "Tous les candidats sont ancrés dans le territoire où ils se présentent", a résumé Daniel Pomeret, candidat sur le canton d'Anse et chef du groupe centriste au Conseil départemental.

Certains noms proposés évoqueront peut-être des souvenirs aux électeurs puisque deux tiers d'entre eux sont candidats à leur réélection. "Nous voulons poursuivre le développement de notre territoire tout en préservant la qualité de vie des habitants du Rhône", a précisé Christophe Guilloteau.

Lui et ses équipes sont les favoris dans la majorité des cantons. Une attention sera tout de même portée à celui de Val d'Oingt où le conseiller Antoine Dupperay a fait faux bond à la majorité pour se présenter sous les couleurs du Rassemblement National. "Je l'ai découvert dans la presse, il ne m'avait absolument rien dit. Je lui ai tout de suite retiré ses attributions. Il ne fait pas ça pour gagner mais pour nous faire perdre", s'est indigné le chef du Département.

Le programme d'"Agir ensemble pour le Rhône" devrait être complémentaire avec celui de Laurent Wauquiez à la Région. On devrait en savoir plus dans les prochains jours.



Les candidats par canton :

- Anse : Pascale Bay et Daniel Pomeret

- Belleville-en-Beaujolais : Evelyne Geoffray et Frédéric Pronchery

- Brignais : Valérie Grillon et Christophe Guilloteau

- Genas : Christine Hernandez et Daniel Valéro

- Gleizé : Sylvie Epinat et Michel Thien

- L'Arbresle : Sarah Boussandel et Pierre Varliette

- Mornant : Pascale Chapot et Philippe Marion

- Saint-Symphorien-d'Ozon : Miereille Simian et Jean-Jacques Brun

- Tarare : Annick Lafay et Bruno Peylachon

- Thizy-les-bourgs : Colette Darphin et Patrice Verchère

- Val d'Oingt : Martine Publié et Christian Vivier-Merle

- Vaugneray : Claude Goy et Daniel Jullien

- Villefranche-sur-Saône : Béatrice Berthoux et Thomas Ravier