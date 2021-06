Départementales dans le Rhône : Christophe Guilloteau est "un président sortant heureux"

"La première réaction, c'est la réaction d'un président sortant heureux, mais c'est surtout une réaction partagée de mes collègues. Douze cantons sur 13, on est parti à 12 et on revient à 12", s'est réjoui l'élu LR.

"On rate le canton de l'Arbresle, qui était de gauche, le seul qui nous avait échappé il y a six ans, on le rate de nouveau. Il faut prendre ça avec ironie ou avec malice", a nuancé Christophe Guilloteau. "Je vous dirai le matin de l'élection du président s'ils sont dans la majorité ou pas", a souri le président LR au sujet de ce canton remporté par LREM.

L'ancien député rhodanien a également eu un mot pour Laurent Wauquiez, appelant de ses voeux à ce que le président réélu de la Région Auvergne-Rhône-Alpes joue un rôle en 2022.