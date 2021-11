Après sa démission à Lyon, Etienne Blanc fait un baroud d’honneur et arrose tout le monde

Alors ce dimanche, le président déchu du groupe de droite au conseil municipal de Lyon a publié un communiqué dans lequel il règle ses comptes avec l’ensemble de la classe politique lyonnaise.

Etienne Blanc commence en s’attaquant à la gauche locale, la décrivant comme une entité "en panne d’idées et de visibilité" qui s’est "précipitée sur ce malentendu".

"À partir d’un morceau de phrase extrait de l’article, elle entonne l’air bien connu de l’indignation", poursuit-il à ce sujet. Il accuse ses adversaires politiques d’avoir "jeté en pâture dans la presse" le mot "révisionnisme", "en même temps que son honneur".

Un coup monté par Blache et Oliver ?

Cette première balle tirée sur la gauche était attendue, mais les autres munitions sont réservées à des cibles un peu plus étonnantes, au sein même de la droite. "La séquence se serait arrêtée là si une poignée d’élus de ma famille politique, téléguidés par quelques éminents stratèges de l’ombre, n’avait pas profité de l’occasion pour activer la fameuse stratégie de la terre brûlée, dont on connait les effets mortifères, ce que nos électeurs nous reprochent depuis trop longtemps", envoie Étienne Blanc.

Vient ensuite une liste d’accusation plus ou moins graves à l’encontre de ses anciens camarades. Il leur reproche d’avoir diffusé des informations "erronées" aux journalistes, d’avoir fait "pression sur les élus" et même d’avoir menti en faisant des "déclarations dans la presse radicalement inverses aux échanges que nous avions eus entre élus".

Il reproche notamment à Pascal Blache (maire du 6e arr.) et Pierre Oliver (maire du 2e arr.) d’avoir assuré que la demande de démission émanait de l’ensemble du groupe "alors que seule la moitié était présente lors de notre réunion". Certains élus semblent en effet avoir conservé leur confiance en lui.

Pour le parlementaire, toute cette affaire n’est "qu’un faux prétexte". Etienne Blanc conclut son adresse en interrogeant : "Quel sens y-a-t-il à devenir le roi d’un cimetière en jouant éternellement le coup d’après ?".

Barnier plutôt que Zemmour ou Wauquiez

La suite et fin du communiqué permet à Étienne Blanc de parler de l’avenir de la droite à l’échelle nationale. En déclarant son soutien à Michel Barnier pour les primaires LR, il adresse une ultime pique à l’égard de Pierre Oliver et Pascal Blache, mais aussi Laurent Wauquiez qu’il juge trop complaisant avec Eric Zemmour. "Les quelques élus lyonnais frondeurs me reprochent de faire, selon eux, le jeu d’Eric Zemmour. Le même à qui Laurent Wauquiez assurait qu’il ‘était ici chez lui’ en l’accueillant en 2019 au siège national des Républicains", a-t-il dit.

Il termine sa sortie en répétant sa haine de l’antisémitisme. "Me voir aujourd’hui entrainé sur ce terrain-là, sur la seule foi d’un bout de phrase maladroit (…) confirme hélas à mes yeux que la droite n’est pas sortie de l’ornière et n’est pas prête d’en faire sortir la France", conclut-il.