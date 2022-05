Législatives : Bastien Joint en remplacement de Philippe Cochet pour "faire monter une nouvelle génération" de députés

C’est dans le café L’Institution, aux côtés de Philippe Cochet, Marie-Hélène Mathieu, la maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, et Gilbert Suchet, maire de Montanay, que Bastien Joint officialise sa candidature lors d’un point presse. Agé de 27 ans, le candidat républicain compte bien conquérir la circonscription autour de Caluire-et-Cuire, Limonest et Neuville-sur-Saône. L’équipe LR s’accorde pour dire que "la circonscription a été orpheline d’un député depuis 5 ans."

"J’aurais pu repartir dans une démarche de député, mais je pense qu’il était plus positif de permettre à une nouvelle génération de pouvoir porter l’intérêt de notre territoire", confie Philippe Cochet, ancien député de la circonscription. "Il est nécessaire de faire monter une nouvelle génération. Des gens qui sont engagés avec une démarche profonde et qui vont apporter une certaine régénération de tout ça", poursuit-il avant d’afficher clairement son soutien au candidat. "Bastien fait partie de ces gens engagés, qui savent porter un projet, qui, quand ils disent quelque chose le font et c’est formidable en politique, ça aide." Le maire de Caluire-et-Cuire s’installe ainsi à la coprésidence du comité de soutien de Bastien Joint.

Bastien Joint déplore un climat sous tension politique : "Je suis vraiment inquiet du contexte politique national avec une percée des extrêmes de gauche et de droite. Un jour il sera trop tard." Il n’hésite, d’ailleurs, pas à exposer son avis quant à l’alliance de la gauche : "Les socialistes et EELV n’ont pas d’autre projet que de s’allier avec l’extrême gauche et ça m’inquiète beaucoup." Philippe Cochet alerte à son tour : "après l’élection présidentielle, quelqu’un qui ne s’interroge pas est complètement hors-sol."

Les premiers chantiers établis en cas d’élection

Les grandes lignes de son projet politique sont belles et bien définies : les sujets liés au "grand âge", les problématiques environnementales et de mobilité ainsi que la représentativité des maires.

Le candidat part à la conquête des maires du territoire et veut en faire une priorité. "Il y a vraiment un projet sur lequel on doit se focaliser tout au long de ce mandat, c’est la loi Maptam", affirme fermement Bastien Joint. "Aujourd’hui, un certain nombre de maires du Val de Saône ne sont pas représentés à la Métropole de Lyon. Pour moi ce n’est pas quelque chose d’entendable."

Selon lui, "il faut que la loi soit revue de fond en comble pour que les maires de notre Métropole puissent siéger à la Métropole et qu’on ne leur impose pas ce qu’il se passe sur le territoire." Il en est convaincu, les élus locaux sont la clé pour trouver des solutions durables. "Je crois que la crédibilité des élus locaux doit peser dans le débat national car c’est au plus proche du terrain, là où se trouve la confiance des habitants, des Français, qu’on peut trouver des solutions", exprime-t-il.

Le candidat souligne le soutien très fort de Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Christophe Guilloteau, président du département du Rhône, l’ensemble des conseillers régionaux du secteur de la 5e circonscription ainsi qu’un certain nombre de conseillers métropolitains et d’élus locaux.

Reste à connaitre ses adversaires. Jusqu’à aujourd’hui, l’investiture de la députée sortante Blandine Brocard (MoDem) n’est pas encore officialisée.

A.B.