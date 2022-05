Législatives à Lyon : Philippe Cochet laisse sa place à Bastien Joint (LR) sur la 5e du Rhône

Philippe Cochet (LR) a en effet décidé de laisser sa place à Bastien Joint, un des conseillers municipaux de sa majorité. "A la suite de l'élection présidentielle, je pense qu'à l'occasion des élections législatives des 12 et 19 juin prochain il faut élire une nouvelle génération d'élus républicains de terrain ayant de vraies convictions, qui connaissent bien les problèmes et les attentes des Français", explique l'édile qui avait échoué au second tour des précédentes élections parlementaires.

Agé de 27 ans, Bastien Joint représentera donc le "rassemblement de la droite, du centre et de la société civile" en juin dans la 5e circonscription du Rhône (cantons de Caluire, Limonest et Neuville-sur-Saône). Philippe Cochet voit en lui le représentant de "cette génération efficace, travailleuse, positive et à l'écoute".

Le candidat espère oeuvrer pour que la 5e du Rhône retrouve "une dynamique, une attractivité, une convivialité et une reconnaissance politique au service de l'ensemble de ses habitants".