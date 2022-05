Pourquoi la droite lyonnaise ne réfléchit plus

Du Mornant de Renaud Pfeffer au Bron de Jérémie Bréaud en passant par l’Ecully de Sébastien Michel, nombreux sont les Maires appréciés de leurs concitoyens et menant des politiques volontaristes. Christophe Quiniou, le Maire de Meyzieu, porte un discours sur la question de l’environnement et des transports qu’on peut partager ou pas mais qui est plus que travaillé, pensé et vécu. Sainte-Foy compte une Maire, Véronique Sarselli, qui est l’une des rares si ce n’est la seule à porter un discours politique, là aussi clivant mais existant, sur le combat culturel. Et Alexandre Vincendet à Rillieux-la-Pape su, à travers la plume de Arnaud Larcheret, théoriser son expérience municipale

La droite lyonnaise ne pense plus assez

Mais, et ce n’est pas faire injure de le dire, le parti de Nicolas Sarkozy, d’Eric Ciotti et de Laurent Wauquiez n’imprime pas niveaux idées dans notre territoire à part des réactions épidermiques sur les pistes cyclables ou l’insécurité.

Lyon fut pendant longtemps un laboratoire d’idées de la droite. Qu’elle soit dure avec Charles Millon et Chantal Delsol, à travers notamment un cercle Charles Péguy toujours en activité mais moins en influence qu’avant. Qu’elle soit hématique sur la lutte contre la pornographie comme ce que fit Louis “zizi” Pradel.. Ou qu’elle devienne, par prise de distance avec les appareils nationaux, une force politique avec Force Unie avec Michel Noir, sorte de macronisme de droite avant l’heure (on retrouve d’ailleurs Emmanuel Hamelin, l’ancien député de la Croix-Rousse dans cette continuité).

Pendant longtemps, par envie de sublimer les clivages nationaux, nombre de Maires de droite et de centre-droit ont monté des clubs de réflexion, de pensée sur des problématiques locales et nationale. Pensant leur vision du monde dans bien des domaines de la vie.

Ce n’est plus le cas aujourd’hui. On ne monte plus de pensées dans la droite lyonnaise. Ca ne vient pas que la perte de la ville de Lyon et sa métropole depuis plus de vingt ans qui aurait pu être l’occasion pour se régénérer idéologiquement. Cela ne vient pas non plus d’une absence d’initiatives : De Nora Berra à Michel Havard en passant par Denis Broliquier nombreux sont les politiques lyonnais de droite (moins ceux d’autres territoires de la Métropole alors qu’à Villeurbanne ou Bron l’idée pourrait être intéressante) à avoir lancé en grand pompe des cercles de pensées à organigramme d’armée mexicaine qui n’ont pas eu de vie réelle une fois leur soirée de lancement terminée.

A Lyon une envie de réfléchir autrement que ne sais plus saisir la droite

Pourtant l’envie de réfléchir autrement en dehors des clivages des partis, au-delà de la gauche, de la droite et du reste existe chez les lyonnais, certes plutôt chez les anciens que chez les arrivés de Paris.

Le vénérable cercle Mendes-France de Jean-Michel Daclin rassemble largement ceux qui veulent penser notre Métropole, de même que France Unie de Marc Fraysse. Ou Nouvelles Rives, think-tank proche de David Kimelfeld, lieu caméléon où l’on peut à l’instar de son secrétaire Etienne Roche, être radical de gauche après avoir été macroniste tout en étant longtemps salarié du groupe des élus de droite du Grand Lyon Synergies. Ou encore, dans un domaine là encore loin au-delà de la droite et la gauche, le succès des très intéressants altercathos où des gens comme Camille Rhonat, pensent la liberté et la spiritualité dans une ville où cela compte vraiment.

Pourquoi des gens parfois brillants deviennent approximatifs quand ils sont candidats ?

Alors qu’est ce qui fait que des gens ayant réussi de belles carrières comme le sympathique Pascal Blache ou Béatrice de Montille ,grande lectrice comme elle me l’a montré au marché tout à l’heure ou sur les réseaux sociaux des présents éditos que j’écris, ou Anne Prost se retrouvent si démunis idéologiquement pendant des élections ? A ne faire du copier/coller que de directives parisiennes ?

Certes la législative est une élection nationale dans laquelle la NUPES comme LR comme Renaissance se retrouvent à anonner un catéchisme transposable partout.Mais tout cela vient aussi d’autre chose : à droite pas plus qu’ailleurs on ne réfléchit beaucoup à Lyon. Que faire sur notre économie ? Notre Culture? Notre éducation ? Notre solidarité? Alors que les capacité intellectuelles existent. Pierre Oliver, le Maire LR du second arrondissement veut mener une réflexion pour sortir son parti des ghettos dorés et des sociologies tracées d’avance. Chiche ?

La domination de Laurent Wauquiez

Enfin la réflexion a droite est, c’est paradoxal, bloquée par un homme puissant et intelligent : Laurent Wauquiez. Qui impose parfois des lignes difficiles à ses troupes locales.

Qui peut réellement croire que des gens modérés comme Renaud Pfeffer se positionnent sincérement en ni ni entre Le Pen et Macron ? Qui peut croire que Pascal Blache, Béatrice de Montille, Clément Charlieu,Anne Prost Myriam Fogiel-Jedidi ne sont pas gênés par les coupes massives du Président de la Région dans les institutions culturelles lyonnaises?

Sur bien des domaines la droite de notre Métropole a des possibles et des propositions à établir. Elle ne manque pas de relais potentiels notamment dans une large partie du monde économique. A elle de s’en saisir et de réfléchir. Et de mettre à jour son logiciel.

Romain Blachier