Mélenchon en meeting à La Croix-Rousse : Jean-Luc, il faut assumer d’être un traitre

Cela se fera dans une nouvelle tentative de briguer une fois encore le poste de Président de la République. C’est son pur droit, il a obtenu ses 500 signatures pour être sur la ligne d’arrivée et, contrairement à certains régimes qu’il soutient comme la Chine populaire (notamment face au Tibet et à Taiwan), le scrutin est libre dans notre pays.

Monsieur Mélenchon a bien le droit d’exprimer ce qu’il veut dans le respect de la loi républicaine. Mais, mardi à l’Assemblée nationale comme bientôt à Lyon il faudra qu’il parle clair et assume clairement ses choix.

Comme par exemple lorsqu’il refuse que l’Union européenne et la France fournissent des armes au peuple ukrainien. Jean-Luc Mélenchon, quand il fait ça, ne veut pas la paix mais permet le triomphe de l’agresseur. Vladimir Poutine ne connaît que la force et dispose d’une armée supérieure, largement, à celle d’Ukraine.

Pourtant le peuple résiste. On voit des danseuses de ballet de l’Opéra de Kyiv prendre uniforme et armes. Ne pas vouloir fournir en armement l’Ukraine, c’est refuser d’aider le faible contre le fort. C’est reproduire l’erreur historique de ne pas aider les républicains espagnols en 1936 contre les troupes fascistes de Franco. C’est permettre aux troupes russes et tchétchènes de verser le maximum de sang ukrainien.

L’Union européenne a raison de l'appuyer face à ses ennemis, de Asselineau à Zemmour en passant par Mélenchon : il faut aider les Ukrainiens à résister face au nationalisme.

Jean-Luc Mélenchon assumera-t-il ses choix à Lyon ?

Dans quelques jours, Mélenchon tendra ses mains dans une ville où toutes les forces principales de celles d’Emmanuel Macron autour de Fouziya Bouzerda ou Georges Képénékian comme de la majorité municipale avec Grégory Doucet et Sonia Zdorovtzoff ont décidé de dire bienvenue aux réfugiés des guerres et ont affirmé que notre ville devait prendre sa part dans ce drame.

Dans quelques jours, Mélenchon parlera fort comme il fait dans notre cité où les associations d’Ukrainiens et d’amis de l’Ukraine organisent l’aide humanitaire.

Dans quelques jours, Mélenchon à Lyon assumera-t-il d’être un traitre qui veut la victoire de Poutine et l’écrasement du peuple ukrainien ?

Romain Blachier