Rencontre Doucet-Mélenchon à Lyon : une "bienveillance dangereuse et glaçante" selon le maire de Bron

Le maire écologiste et le leader de la France Insoumise posaient ensuite sur le balcon de l'Hôtel de Ville avant de rejoindre les candidats de la NUPES aux élections législatives du Rhône.

Une scène qui fait réagir plusieurs personnes s'étonnant que la rencontre se déroule à l'Hôtel de Ville en pleine période électorale. A l'instar de Jérémie Bréaud, maire LR de Bron.

"Le Maire de Lyon qui déroule le tapis rouge de l'Hôtel de Ville à Jean-Luc Mélenchon à une semaine du premier tour des législatives et cela ne choque pas plus que cela ! On se réveille ? Cette bienveillance malsaine à l'égard du leader d'extrême-gauche est juste dangereuse et glaçante. Hypnotisés comme des lapins par des phares de voiture, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont complices de ce populisme qui ne vise qu'à fracturer la société et à monter les communautés les unes contre les autres à des fins électoralistes", s'emporte celui qui est également conseiller régional.

"Cette alliance contre-nature, pour sauver ou gagner quelques sièges de députés et qui explosera au soir du 2e tour, contribue d'ailleurs un petit peu plus au désenchantement des électeurs", prédit-il.

Jérémie Bréaud s'adresse ensuite à ses "amis lyonnais et grands-lyonnais" : "Vous avez cru élire des gentils écolos modérés un peu bobo, vous vous retrouvez avec des radicaux d'extrême-gauche. En espérant que Lyon ne devienne pas Grenoble..."