La Ville de Lyon arrivera-t-elle à mettre fin à la guerre du tennis ?

Le territoire de Gerland est un bastion du tennis français : le palais des sports a abrité la légendaire finale de la coupe Davis gagnée par l’équipe de Yannick Noah et accueille chaque année l’open 6e Sens du circuit féminin.

Juste à côté, dans la plaine des jeux de Gerland, ce ne sont pas moins de 4 structures liées à la balle jaune qui sont présentes côtes à côtes. Si le vénérable LOU tennis, qui dispose d’installations fixes, se tient à l’écart du conflit, la situation est plus compliquée pour les autres.

Il y a déjà la section tennis de l’association socio-sportive Faites le Mur, qui compte actuellement une cinquantaine d’adhérents qui est présente dans les terrains propriétés de la municipalité. Mais aussi et surtout le Lyon Sport Métropole (LSM), avec 450 adhérents. C'est le club des employés de la ville et de la métropole (mais ouvert moyennant une cotisation plus élevée aux autres lyonnais) qui occupe historiquement les 10 terrains de tennis de la plaine des jeux attribués par la ville de Lyon ainsi que le club-house.

Mais voilà qu’en novembre 2021, une partie du bureau, dont un ex élu proche de Georges Képénékian, ancien maire de Lyon, décide de prendre son indépendance, mettant en cause la gestion du club et créant le Tennis Club de Gerland (TCG). Se pose alors la question de la répartition des terrains et de l’occupation du club-house. Et également celle des chèques de cotisations, les clubs s’accusant de tous les maux dans ce domaine.

La Ville de Lyon laisse alors l’ensemble des terrains couverts et une partie des non-couverts ainsi que l’usage du club house au TSM et attribue les terrains restants au TGC et à Faites le mur.

C’est en plein air dans un septembre 2022 fort heureusement très clément niveau météo que le tennis club de Gerland fera ses inscriptions de rentrée.

Si le temps est doux, le mois d’octobre sera dur : le LSM retrouvera la bulle qui couvre ses terrains complètement lacérés. Et certains d’accuser le club dissident d’être derrière ce sabotage. La Ville de Lyon a porté plainte pour y voir plus clair. Et puis le Lyon Sport Métropole retrouve les serrures changées par la municipalité le 7 octobre dernier sans apparemment avoir été informés par le service des sports. Plus personne n'a accès au club house. Et suite au sabotage de la bulle, plus personne n’a de terrain couvert. Et c'est sans compter sur les soucis d’éclairage (dont la rénovation est certes prévue à la programmation budgétaire).

Les deux clubs et Faites le mur ont fini par remiser une partie de leur rancoeur et venir à la ville de Lyon rencontrer Julie Nublat-Faure, l’Adjointe aux Sports de la Ville de Lyon. Qui s’est déclarée opposée à une remise en état de la bulle de couverture des terrains (énergivore et polluante) et favorable à une couverture permanente en dure mais sans disposer pour l’instant de budget à cet effet.

Le club house, lui , pourrait être partagé entre les deux clubs avec un gérant indépendant et sa partie alimentaire être déléguée. La guerre du tennis est-elle finie ? Affaire à suivre.

