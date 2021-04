Culture : pourquoi l’année blanche pose la question du traitement de la précarité en France

Si la mesure n’était pas sans effets pervers involontaires, gelant parfois certaines situations problématiques, elle avait le mérite de sauver la situation des artistes et techniciens de la Culture, qui n’avaient pas pu exercer leur métier au cours de l’année 2020.

Les intermittents ne savent pas s'ils seront mangés à la sauce blanche

Nous sommes un an plus tard et la situation est floue. On ne sait toujours pas si les intermittents seront laissés à eux-mêmes. Ceci après un temps encore plus long d’inactivité. Ou si l’année blanche sera prolongée de quelques mois ou d’un an. Le rapport Gauron sur le sujet remis au gouvernement il y a quelques jours propose différentes pistes entre aménager à plusieurs niveaux le calcul des allocations-chômage des intermittents du spectacle ; le deuxième, de prolonger d'un an ou de plusieurs mois l’année blanche ; le troisième, joujou de complexité, de mélanger ces deux pistes. Quand on lit le rapport, on devine que c’est la solution la plus lisible, la prolongation, qui est privilégiée. Et c’est une bonne chose.

Il faut savoir également que pour le peu des intermittents qui ont réussi à travailler cette année, la perte de pouvoir d’achat est grande, environ 25% du revenu moyen d’un artiste-interpréte. Et extrêmement rares sont ceux qui ont pu travailler.

Alors qu’on se presse chez Carrefour, on ne peut aller voir les comédiens sur les planches au Point du Jour.

Les lieux sont restés fermés toute la saison. Un grand nombre de festivals sont annulés, les autres auront bien du mal à fonctionner avec un modèle économique réduit et des normes qui évoluent tout le temps. Prolonger l’année blanche de plusieurs mois serait donc une mesure juste. Surtout que malgré différentes études sanitaires montrant un faible danger de contamination sous réserve de gestes barrières adaptés, les événements culturels n’ont jamais été autorisés à reprendre depuis l’automne dernier.

Une année blanche qui pose aussi la question de la réforme de l’assurance chômage.

Mais soutenir plus longtemps les intermittents pose en même temps une grosse difficulté au gouvernement. La réforme de l’assurance chômage portée par le gouvernement et contestée de la CGT à la CFTC amène aussi à raboter les indemnités d’autres précaires qui alternent emploi à contrats durée déterminée et inactivité. Le rapport note d’ailleurs ce risque d’inégalité de traitement. C’est d’ailleurs pour cela que les lieux occupés à Lyon et Villeurbanne de l’Opéra et du TNP, mais aussi partout en France ont ajouté aux revendications culturelles des revendications s’inscrivant plus largement dans la question de la précarité….