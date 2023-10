LFI, "porte-voix de l'antisémitisme" selon David Kimelfeld et Georges Képénékian

C'est le titre de la tribune portée par Juliette Méadel et qui regroupe sur Marianne plusieurs élus de cette frange de la gauche. Dans leur viseur, Jean-Luc Mélenchon et les membres de la France Insoumise qui choisissent de tenir un discours au mieux ambiguë sur le conflit israélo-palestinien.

Parmi les signataires, on retrouve notamment David Kimelfeld et Georges Képénékian, respectivement ex-président de la Métropole de Lyon et ancien maire de Lyon. Le duo a convaincu l'ancien député macroniste Yves Blein de les rejoindre, ainsi que les villeurbannais Didier Vullierme et Prosper Kabalo.

"Lorsque la France insoumise refuse de qualifier ces actes pour ce qu’ils sont, elle se fait le porte-voix d’un antisémitisme hélas en augmentation", écrivent-ils, se disant "solidaires des victimes civiles palestiniennes du Hamas".

"La faute de la gauche insoumise est morale, politique, historique, quand la gauche tout entière, jusqu’au centre gauche, fidèle à ses principes, devrait se battre de toutes ses forces pour lutter contre l’antisémitisme et le racisme : derrière ce combat se jouent notre existence même et celle de nos enfants", poursuivent David Kimelfed, Georges Képénékian et consorts, souhaitant "une prise de position nette en faveur de la République" sous peine de radicalisation de la "désunion civile".