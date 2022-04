Présidentielle : un enregistrement "monté" d'Alexandre Vincendet fuite, une "méthode de facho" selon le président des LR du Rhône

Après la désillusion Pécresse au 1er tour de l'élection présidentielle, beaucoup de fédérations locales du parti de droite se sont rassemblées pour évoquer la crise structurelle à venir. En effet, les enquêtes d'opinion montrent qu'un bon nombre d'électeurs de droite ont choisi de donner leur voix à des candidats placés aux extrêmes comme Marine Le Pen ou Eric Zemmour.

A Rillieux-le-Pape, le maire, également président des LR du Rhône, Alexandre Vincendet, a réuni des militants pour converser. Cependant, dans la salle, une personne n'avait visiblement pas envie de respecter la confidentialité de ce type de réunion en enregistrant illégalement et secrètement les échanges.

La rédaction de LyonMag a pu se fournir cet extrait audio, "grossièrement monté", comme le souligne l'édile. On y entend d'abord un militant déclarer que les LR n'avaient pas "misé sur le bon cheval" en choisissant Valérie Pécresse en tant que candidate. Il poursuit en interpellant Alexandre Vincendet : "Tu m'as déçu en disant que tu votais Macron".

Après un blanc de quelques secondes, synonyme de montage, le maire de Rillieux-la-Pape explique au militant qu'au meeting de Valérie Pécresse du 7 avril, il avait ressenti une ambiance "Front National" (la candidate avait, par exemple, fait huer le président sortant Macron, ndlr).

En faisant circuler l'enregistrement sur des groupes de discussion, l'anonyme a voulu insinuer qu'Alexandre Vincendet avait voté Emmanuel Macron dès le 1er tour. Un fait que dément fermement le président de la fédération du Rhône des Républicains, contacté par la rédaction.

"Ce militant a dit qu'il comptait voter Le Pen au second tour (...) si on vote Le Pen, on quitte notre famille politique et on ne respecte pas la charte LR", explique l'élu qui affirme donc que la discussion tournait autour de son appel public au vote pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle.

"Méthode de facho"

L'édile dénonce donc une "méthode de facho", "illégale" et qui "déshonore" l'auteur de l'enregistrement. Pour lui, ceux qui usent de ce genre de pratique "s'excluent eux-mêmes des Républicains et de la droite républicaine". "Ce qui me choque, c'est que cette position choque. Je suis très heureux d'avoir des gens comme ça parce que je combats les extrêmes", poursuit-il.

"La personne qui a fait ça voulait donner une leçon d'intégrité alors que c'est totalement malhonnêteté et que c'est son intégrité qui est remise en cause", conclut-il.

Comme à l'échelle nationale, des distancions se font naturellement sentir dans les sections locales des LR. A Lyon et dans le Rhône, elles ne datent pas de l'élection présidentielle. Alexandre Vincendet ne devrait donc pas avoir de mal à identifier son potentiel "ennemi de l'intérieur".