A Rillieux-la-Pape, le maire et le député s’attaquent aux aides des parents de délinquants mineurs

"Vendredi 3 mai entre 18h30 et 18h40", "samedi 4 mai entre 19h30 et 19h45", "dimanche 5 mai entre 18h30 et 19h45" … diffusé par le maire de Rillieux et le député Alexandre Vincendet en ce début de semaine, le communiqué sévèrement intitulé "actes de délinquances, les sanctions doivent tomber" prend des airs d’interminable litanie.

Recensant la liste des récentes violences urbaines dans la (plus si) paisible ville de Rillieux-la-Pape, le constat est une fois de plus alarmant : vendredi 3, "10 individus vêtus de noir", "porteurs de mortiers d’artifice et de bidons d’essence" ont incendié quatre véhicules et cinq poubelles. Selon les deux élus, "ces agissements sont directement liés à l’expulsion de son logement social d’une famille", "dont l’un des membres a participé activement aux émeutes urbaines de fin juin 2023". Résultat des courses : huit individus se sont volatilisés, trois mineurs ont été interpellés et placés en garde à vues.

Samedi 4 mai, rebelotte, avec une tentative d’incendie de poubelle "au pied d’une caméra de vidéoprotection à un endroit stratégique pour la lutte contre les trafics."

Finalement, fin du bal le dimanche 5 mai, avec cette fois-ci une trentaine d’individus, selon les deux élus, qui ont "tenté d’empêcher par invectives et jets de projectiles l’intervention de la police municipale" lors de l’entrée de trois individus dans l’école primaire des Alagniers. Ces derniers, mineurs entre 15 et 16 ans, font actuellement l’objet d’une procédure judiciaire.

Si ces évènements « portent atteinte aux biens et aux personnes » de manière "insupportable", les élus attribuent ces actes à "l’irresponsabilité de parents qui font de leurs enfants des sources de revenus en les exposant à tous les trafics". Et dans le cas d’Alexandre Vincendet, pas de pitié pour les délinquants (et leurs parents) : ces derniers doivent être "sanctionnés par tous les moyens à disposition des pouvoirs publics".

A l’ordre du jour, donc, la contre-attaque du pouvoir rilliard : "après la suspension des aides municipales facultatives aux majeurs en 2018 et aux mineurs en 2020", la Ville veut aller dans le sens de la responsabilisation des "parents de mineurs délinquants", pour en finir avec "la culture de l’excuse". Et ce, en passant par le soutien de la proposition de loi d’Alexandre Vincendet sur le gel des avoirs des trafiquants de stupéfiants ; le soutien à la proposition du Ministère du Logement sur l’expulsion des logements des familles de délinquants mineurs, mais aussi, et renvoyant davantage aux évènements récents, le rappel à l’ordre des six mineurs interpellés et la convocation de leurs parents devant le Conseil des droits des Devoirs des Familles, contre qui des plaintes seront déposées.

Pour couronner le tout, le prochain conseil municipal verra la proposition de diverses mesures, depuis la fin du renouvellement des logements sociaux des parents de mineurs délinquants jusqu’à l’instauration de critères d’attribution de logements sociaux seulement en cas de respect des lois de la République. Plus que cela, les parents de ces mineurs délinquants seront, selon les volontés des deux élus, "convoqués à la mairie en vue de leur retirer les aides municipales dont ils pourraient bénéficier".

Il semblerait que la sonnerie de fin de récré ait sonné pour les délinquants de Rillieux.