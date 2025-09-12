Christophe Guilloteau : "Il faut que le meilleur gagne l'élection métropolitaine, et qu'on puisse passer à autre chose"

Face au pic de nouveaux collégiens connu ces dernières années, le Département du Rhône a pris à bras le corps la nécessité de "sortir certains collèges des modulaires".

D'où l'inauguration du collège Jean-d'Ormesson à Genas et du collège Jacques-Chirac à Limas cette semaine. "On lance une nouvelle rénovation de collèges, certains avaient encore de petites séquences d'amiante", se projette également le président Christophe Guilloteau.

Une démographie en hausse, car "des gens sortent de la Métropole et viennent chercher davantage d'espaces dans le Rhône. On est heureux de les accueillir, mais ça demande des frais et de l'aménagement", poursuit l'ancien député.

Christophe Guilloteau évoque aussi la situation lyonnaise, puisqu'il connaît depuis longtemps Jean-Michel Aulas. "La partie n'est pas gagnée, ça va être un combat difficile, âpre", analyse-t-il.

Mais il veut surtout que le focus se fasse sur les métropolitaines : "Le bazar ambiant sur les routes, le bordel monstre, c'est la Métropole", rappelle-t-il. Quant à savoir qui doit porter les couleurs de la droite, "il faut que le meilleur gagne, et qu'on puisse passer à autre chose".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Inauguration de collèges

02:17 Démographie en hausse

03:58 Cantines

06:41 Sapeurs-pompiers

08:20 Gouvernement/Budget

10:55 Elections 2026