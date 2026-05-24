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Chaleur et pollution : une alerte activée à Lyon et dans tout le Rhône

Chaleur et pollution : une alerte activée à Lyon et dans tout le Rhône
Chaleur et pollution : une alerte activée à Lyon et dans tout le Rhône

La chaleur revient… et la pollution aussi.

Ce dimanche 24 mai, la préfecture du Rhône annonce l’activation du niveau "information-recommandation" pour pollution de l’air sur l’ensemble du département du Rhône et de la Métropole de Lyon à partir du 25 mai 2026 à 00h00.

En cause : "le retour de l’ozone dans le bassin lyonnais/Nord-Isère" dans un contexte de fortes températures. À ce stade, aucune mesure restrictive n’est imposée, mais plusieurs recommandations sont adressées aux habitants, automobilistes, collectivités, entreprises et industriels afin de limiter les émissions polluantes.

La préfecture appelle notamment les personnes vulnérables à limiter leurs déplacements "sur les grands axes routiers et leurs abords aux périodes de pointe" ainsi qu’à réduire les activités physiques intenses, "autant en plein air qu’à l’intérieur." Il est également conseillé de privilégier les sorties "le matin avant 13h, et le soir après 20h."

Pour le reste de la population, les autorités précisent qu' "il n’y a pas vocation à modifier les activités habituelles, les déplacements habituels ni les pratiques d’aération et de ventilation."

Les automobilistes sont invités à privilégier les transports moins polluants comme le vélo, les transports en commun ou le covoiturage. La préfecture recommande aussi "d’abaisser sa vitesse de circulation" et d’éviter "la conduite agressive ainsi que l’usage de la climatisation."

Le communiqué rappelle également plusieurs règles déjà en vigueur dans la métropole lyonnaise. "Il est interdit de brûler ses déchets verts" souligne notamment la préfecture, qui rappelle aussi que les véhicules Crit’Air 5, 4 et 3 ainsi que les véhicules non classés restent interdits dans la ZFE de la Métropole de Lyon.

Les collectivités sont, elles aussi, invitées à favoriser les mobilités douces, encourager le télétravail ou encore proposer "les tarifs les plus attractifs pour l’usage des transports les moins polluants." Les industriels et agriculteurs sont également appelés à limiter certaines activités émettrices de particules ou d’oxyde d’azote durant cet épisode.

Pour l’heure, aucune aggravation du dispositif n’a été annoncée, mais la situation pourrait évoluer en fonction des prochains relevés de qualité de l’air.

Tags :

pollution

14 commentaires
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vouis vouis vouis le 24/05/2026 à 19:16
la droite ne fait rien a écrit le 24/05/2026 à 18h33

la droite et l’extrême droite ne font rien pour protéger les citoyens du danger de la population produite par l’être humain

vous avez voulu dire quoi exactement ?

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Ex Précisions le 24/05/2026 à 19:12
la droite ne fait rien a écrit le 24/05/2026 à 18h33

la droite et l’extrême droite ne font rien pour protéger les citoyens du danger de la population produite par l’être humain

La France représente 1% de la population mondiale.
Donc extrême droite ou gauche et n'importe quel parti ça ne changera rien !

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pas très récente le 24/05/2026 à 19:00

pas très récente la photo, faudrait revoir un peu les crédits photo ...

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Moimoiv le 24/05/2026 à 18:58
la droite ne fait rien a écrit le 24/05/2026 à 18h33

la droite et l’extrême droite ne font rien pour protéger les citoyens du danger de la population produite par l’être humain

La gauchiasse non plus .

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menteurs le 24/05/2026 à 18:46

n'importe quoi, il n'y a pas de pollution. ce sont des mensonges

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Calahann le 24/05/2026 à 18:35

Normal, y a trop d'arbres, de vélos, de trottinettes et surtout des piétons. Faut vraiment que ça change !

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la droite ne fait rien le 24/05/2026 à 18:33

la droite et l’extrême droite ne font rien pour protéger les citoyens du danger de la population produite par l’être humain

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Ex Précisions le 24/05/2026 à 18:30

Chaleur et pollution = Piscine et barbeuc au bois pour en rajouter ;-)
Il faudrait demander à poutine de limiter les bombardements sur l'Ukraine, ce n'est pas loin la pollution nous arrive par les vents dominants, après on fait ch... les automobilistes lyonnais !

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bien d'accord le 24/05/2026 à 18:27
nanard a écrit le 24/05/2026 à 17h43

ben merde ZE marche pas hihihi

Tout à fait ! Comme par hasard, dès que la métropole leur échappe les verts font monter la pollution !

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nanard le 24/05/2026 à 18:14
nanard a écrit le 24/05/2026 à 17h43

ben merde ZE marche pas hihihi

ZFE excuse

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Jacques20 le 24/05/2026 à 18:09
lolotoooôooo a écrit le 24/05/2026 à 17h48

Ha, saloperie d'automobilistes..........

Lol

Parce que toi, qui passes ton temps sur internet, tu ne pollues pas ? Autant qu'une voiture et qu'est ce qui est le plus utile ?

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ben nous le 24/05/2026 à 18:01
lolotoooôooo a écrit le 24/05/2026 à 17h48

Ha, saloperie d'automobilistes..........

Lol

on s'en tape , on a la zfe ; le périf nous protège ; pas vrai ? ...

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lolotoooôooo le 24/05/2026 à 17:48

Ha, saloperie d'automobilistes..........

Lol

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nanard le 24/05/2026 à 17:43

ben merde ZE marche pas hihihi

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