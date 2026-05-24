Chaleur et pollution : une alerte activée à Lyon et dans tout le Rhône

Ce dimanche 24 mai, la préfecture du Rhône annonce l’activation du niveau "information-recommandation" pour pollution de l’air sur l’ensemble du département du Rhône et de la Métropole de Lyon à partir du 25 mai 2026 à 00h00.

En cause : "le retour de l’ozone dans le bassin lyonnais/Nord-Isère" dans un contexte de fortes températures. À ce stade, aucune mesure restrictive n’est imposée, mais plusieurs recommandations sont adressées aux habitants, automobilistes, collectivités, entreprises et industriels afin de limiter les émissions polluantes.

La préfecture appelle notamment les personnes vulnérables à limiter leurs déplacements "sur les grands axes routiers et leurs abords aux périodes de pointe" ainsi qu’à réduire les activités physiques intenses, "autant en plein air qu’à l’intérieur." Il est également conseillé de privilégier les sorties "le matin avant 13h, et le soir après 20h."

Pour le reste de la population, les autorités précisent qu' "il n’y a pas vocation à modifier les activités habituelles, les déplacements habituels ni les pratiques d’aération et de ventilation."

Les automobilistes sont invités à privilégier les transports moins polluants comme le vélo, les transports en commun ou le covoiturage. La préfecture recommande aussi "d’abaisser sa vitesse de circulation" et d’éviter "la conduite agressive ainsi que l’usage de la climatisation."

Le communiqué rappelle également plusieurs règles déjà en vigueur dans la métropole lyonnaise. "Il est interdit de brûler ses déchets verts" souligne notamment la préfecture, qui rappelle aussi que les véhicules Crit’Air 5, 4 et 3 ainsi que les véhicules non classés restent interdits dans la ZFE de la Métropole de Lyon.

Les collectivités sont, elles aussi, invitées à favoriser les mobilités douces, encourager le télétravail ou encore proposer "les tarifs les plus attractifs pour l’usage des transports les moins polluants." Les industriels et agriculteurs sont également appelés à limiter certaines activités émettrices de particules ou d’oxyde d’azote durant cet épisode.

Pour l’heure, aucune aggravation du dispositif n’a été annoncée, mais la situation pourrait évoluer en fonction des prochains relevés de qualité de l’air.