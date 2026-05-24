Chaleur et pollution : une alerte activée à Lyon et dans tout le Rhône

Ce dimanche 24 mai, la préfecture du Rhône annonce l’activation du niveau "information-recommandation" pour pollution de l’air sur l’ensemble du département du Rhône et de la Métropole de Lyon à partir du 25 mai 2026 à 00h00.
En cause : "le retour de l’ozone dans le bassin lyonnais/Nord-Isère" dans un contexte de fortes températures. À ce stade, aucune mesure restrictive n’est imposée, mais plusieurs recommandations sont adressées aux habitants, automobilistes, collectivités, entreprises et industriels afin de limiter les émissions polluantes.
La préfecture appelle notamment les personnes vulnérables à limiter leurs déplacements "sur les grands axes routiers et leurs abords aux périodes de pointe" ainsi qu’à réduire les activités physiques intenses, "autant en plein air qu’à l’intérieur." Il est également conseillé de privilégier les sorties "le matin avant 13h, et le soir après 20h."
Pour le reste de la population, les autorités précisent qu' "il n’y a pas vocation à modifier les activités habituelles, les déplacements habituels ni les pratiques d’aération et de ventilation."
Les automobilistes sont invités à privilégier les transports moins polluants comme le vélo, les transports en commun ou le covoiturage. La préfecture recommande aussi "d’abaisser sa vitesse de circulation" et d’éviter "la conduite agressive ainsi que l’usage de la climatisation."
Le communiqué rappelle également plusieurs règles déjà en vigueur dans la métropole lyonnaise. "Il est interdit de brûler ses déchets verts" souligne notamment la préfecture, qui rappelle aussi que les véhicules Crit’Air 5, 4 et 3 ainsi que les véhicules non classés restent interdits dans la ZFE de la Métropole de Lyon.
Les collectivités sont, elles aussi, invitées à favoriser les mobilités douces, encourager le télétravail ou encore proposer "les tarifs les plus attractifs pour l’usage des transports les moins polluants." Les industriels et agriculteurs sont également appelés à limiter certaines activités émettrices de particules ou d’oxyde d’azote durant cet épisode.
Pour l’heure, aucune aggravation du dispositif n’a été annoncée, mais la situation pourrait évoluer en fonction des prochains relevés de qualité de l’air.
#QualitéAir— Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) May 24, 2026
La procédure d'information-recommandation est activée à compter du lundi 25 mai 2026 à 00h00 pour une pollution de l'air dans le bassin Lyonnais Nord Isère
👉Personnes sensibles et vulnérables: limiter les sorties et les efforts physiques intenses en plein air
👉 Plus… pic.twitter.com/7Q2wtDJSh9
vous avez voulu dire quoi exactement ?Signaler Répondre
La France représente 1% de la population mondiale.Signaler Répondre
Donc extrême droite ou gauche et n'importe quel parti ça ne changera rien !
pas très récente la photo, faudrait revoir un peu les crédits photo ...Signaler Répondre
La gauchiasse non plus .Signaler Répondre
n'importe quoi, il n'y a pas de pollution. ce sont des mensongesSignaler Répondre
Normal, y a trop d'arbres, de vélos, de trottinettes et surtout des piétons. Faut vraiment que ça change !Signaler Répondre
la droite et l’extrême droite ne font rien pour protéger les citoyens du danger de la population produite par l’être humainSignaler Répondre
Chaleur et pollution = Piscine et barbeuc au bois pour en rajouter ;-)Signaler Répondre
Il faudrait demander à poutine de limiter les bombardements sur l'Ukraine, ce n'est pas loin la pollution nous arrive par les vents dominants, après on fait ch... les automobilistes lyonnais !
Tout à fait ! Comme par hasard, dès que la métropole leur échappe les verts font monter la pollution !Signaler Répondre
ZFE excuseSignaler Répondre
Parce que toi, qui passes ton temps sur internet, tu ne pollues pas ? Autant qu'une voiture et qu'est ce qui est le plus utile ?Signaler Répondre
on s'en tape , on a la zfe ; le périf nous protège ; pas vrai ? ...Signaler Répondre
Ha, saloperie d'automobilistes..........Signaler Répondre
Lol
ben merde ZE marche pas hihihiSignaler Répondre