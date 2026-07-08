Un mur menace de basculer dans le 5e arrondissement de Lyon : des travaux lancés en urgence

La Métropole de Lyon engage des travaux d’urgence pour sécuriser un ouvrage historique du 5e arrondissement.

Le mur de soutènement de la montée des Génovéfains, qui protège également la montée de Choulans, présente des fissures dont l’évolution récente a conduit les autorités à accélérer leur intervention.

Selon la Métropole ce mercredi, ces désordres sont suivis depuis plusieurs mois grâce à des fissuromètres et à des relevés topographiques réguliers.

Les dernières observations, confirmées par l’avis technique de la Commission des Balmes de la Ville de Lyon, ont mis en évidence une aggravation de la situation, faisant craindre un risque de basculement du mur, notamment au niveau du lycée Don Bosco.

Par mesure de précaution, le trottoir longeant l’ouvrage a été fermé aux piétons.

Des dispositifs de soutènement vont être installés à la base du mur afin de le maintenir et de réduire les contraintes exercées sur la structure.

La Métropole annonce également la mise en place d’une surveillance automatique 24 heures sur 24. En cas d’alerte, la montée des Génovéfains ainsi que les voies descendantes de la montée de Choulans pourraient être immédiatement fermées à la circulation.

Des études complémentaires doivent désormais déterminer la technique de confortement la plus adaptée à cet ouvrage ancien. Et le calendrier prévisionnel prévoit une fin des travaux en septembre prochain.

Pendant toute la durée du chantier, le couloir de bus situé dans le secteur restera fermé, avec des conséquences attendues sur les conditions de circulation dans ce secteur très fréquenté entre le plateau du 5e arrondissement et la Presqu'île.