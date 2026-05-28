Quelle place pour Lyon au classement des meilleures villes étudiantes en 2026 ?

Qui arrive en tête cette année des meilleures villes étudiantes de France ? Selon le traditionnel classement du magazine L'Étudiant, il s’agit de Toulouse pour la deuxième année consécutive. Le podium est complété par Rennes et Montpellier.

Il faut regarder un tout peu plus bas pour retrouver Lyon ex-aequo à la sixième place avec Brest avec la note de 70,5 sur 103. L'Étudiant a en effet sélectionné plusieurs critères pour établir son classement à l’exemple de l’attractivité où Lyon obtient la note maximale. La capitale des Gaules peut en revanche mieux faire en ce qui concerne la densité de l’offre de formation (5/10), les initiatives locales (5,5/10), la qualité de l’air (1,5/5) et l’offre de logement (4/10).

A noter que pour la première fois, L'Étudiant a ajouté dans son tableau le critère de l’accessibilité aux personnes en situation de handicap où Lyon obtient la note de 1,5/2.