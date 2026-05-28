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Quelle place pour Lyon au classement des meilleures villes étudiantes en 2026 ?

Quelle place pour Lyon au classement des meilleures villes étudiantes en 2026 ?
Photo d'illustration - LyonMag

Le palmarès vient d’être dévoilé par L'Étudiant.

Qui arrive en tête cette année des meilleures villes étudiantes de France ? Selon le traditionnel classement du magazine L'Étudiant, il s’agit de Toulouse pour la deuxième année consécutive. Le podium est complété par Rennes et Montpellier.

Il faut regarder un tout peu plus bas pour retrouver Lyon ex-aequo à la sixième place avec Brest avec la note de 70,5 sur 103. L'Étudiant a en effet sélectionné plusieurs critères pour établir son classement à l’exemple de l’attractivité où Lyon obtient la note maximale. La capitale des Gaules peut en revanche mieux faire en ce qui concerne la densité de l’offre de formation (5/10), les initiatives locales (5,5/10), la qualité de l’air (1,5/5) et l’offre de logement (4/10).

A noter que pour la première fois, L'Étudiant a ajouté dans son tableau le critère de l’accessibilité aux personnes en situation de handicap où Lyon obtient la note de 1,5/2.

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Lyon

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4 commentaires
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Au vu des commentaires ici, tous les jours le 28/05/2026 à 12:30

Tant pour l'orthographe, la grammaire, et surtout le niveau de l'argumentaire, on constate que l'immense majorité des droitardés et des gauchos qui se lâchent ici, n'a pas mis les pieds à l'école bien longtemps, et de toute façon c'était en dilettante.

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Métiers manuels. le 28/05/2026 à 09:08

Étudiants ? Pour quoi faire demain, des futurs demandeurs d’emploi, puisqu’ils seront à 85/100 remplacés par l’intelligence Artificielle partout . Même la justice sera touchée par l’IA est c’est tant mieux .

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Argent trop cher le 28/05/2026 à 08:22

Le prix des logements et le manque de logements étudiants plombent ce type de classement...

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Guillome30 le 28/05/2026 à 08:07

La qualité de l'air va jouer sur mon choix parcoursup🤣🤣🤣

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