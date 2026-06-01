Attention si vous prenez l’A42 : fermetures de nuit et gros bouchons attendus cet été

Les automobilistes circulant sur l’A42 à l’est de Lyon devront prendre leur mal en patience cet été.

La Direction interdépartementale des routes Centre-Est (DIR Centre-Est) annonce des travaux de réparation du pont de Croix-Luizet, situé au-dessus du canal de Jonage, entre le 27 juillet et le 16 août 2026. Un chantier qui entraînera neutralisations de voies, fermetures de bretelles et coupures temporaires de circulation, notamment à Vaulx-en-Velin et Villeurbanne.

Le principal impact concernera les automobilistes roulant dans le sens Genève → Lyon.

L’A42 sera totalement coupée à partir de la sortie 1a "Vaulx-en-Velin village/centre" :

• dans les nuits du 27 au 28 juillet et du 13 au 14 août, entre 21 heures et 5 heures ;

• mais aussi durant une fermeture beaucoup plus longue, du vendredi 14 août à 21 heures au dimanche 16 août à 16 heures.

Pendant ces périodes, les conducteurs seront déviés via Vaulx-en-Velin, Villeurbanne La Doua et le périphérique Laurent Bonnevay (RD383).

Une voie neutralisée pendant plus de deux semaines

Entre les coupures, la circulation restera également dégradée.

Du 28 juillet à 5 heures au 13 août à 21 heures, la voie de droite de l’A42 sera neutralisée depuis les entrées de Villeurbanne jusqu’à la fin de l’autoroute.

Cette configuration entraînera plusieurs fermetures :

• les bretelles d’insertion depuis l’avenue du 8 Mai 1945 et la rue Eugène-Pottier à Vaulx-en-Velin ;

• la sortie de l’A42 vers le périphérique Laurent Bonnevay en direction nord.

Des itinéraires de déviation seront mis en place, avec un passage par la rue Eugène-Pottier, le pont du Roulet et la RD383, tandis que les automobilistes se dirigeant vers Marseille seront invités à effectuer un demi-tour à Porte de la Doua.

La DIR Centre-Est précise enfin que le calendrier pourrait évoluer en cas d’intempéries ou de problème technique, et appelle les usagers à la plus grande prudence aux abords du chantier.