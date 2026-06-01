Attention si vous prenez l’A42 : fermetures de nuit et gros bouchons attendus cet été

Les automobilistes circulant sur l’A42 à l’est de Lyon devront prendre leur mal en patience cet été.
La Direction interdépartementale des routes Centre-Est (DIR Centre-Est) annonce des travaux de réparation du pont de Croix-Luizet, situé au-dessus du canal de Jonage, entre le 27 juillet et le 16 août 2026. Un chantier qui entraînera neutralisations de voies, fermetures de bretelles et coupures temporaires de circulation, notamment à Vaulx-en-Velin et Villeurbanne.
Le principal impact concernera les automobilistes roulant dans le sens Genève → Lyon.
L’A42 sera totalement coupée à partir de la sortie 1a "Vaulx-en-Velin village/centre" :
• dans les nuits du 27 au 28 juillet et du 13 au 14 août, entre 21 heures et 5 heures ;
• mais aussi durant une fermeture beaucoup plus longue, du vendredi 14 août à 21 heures au dimanche 16 août à 16 heures.
Pendant ces périodes, les conducteurs seront déviés via Vaulx-en-Velin, Villeurbanne La Doua et le périphérique Laurent Bonnevay (RD383).
Une voie neutralisée pendant plus de deux semaines
Entre les coupures, la circulation restera également dégradée.
Du 28 juillet à 5 heures au 13 août à 21 heures, la voie de droite de l’A42 sera neutralisée depuis les entrées de Villeurbanne jusqu’à la fin de l’autoroute.
Cette configuration entraînera plusieurs fermetures :
• les bretelles d’insertion depuis l’avenue du 8 Mai 1945 et la rue Eugène-Pottier à Vaulx-en-Velin ;
• la sortie de l’A42 vers le périphérique Laurent Bonnevay en direction nord.
Des itinéraires de déviation seront mis en place, avec un passage par la rue Eugène-Pottier, le pont du Roulet et la RD383, tandis que les automobilistes se dirigeant vers Marseille seront invités à effectuer un demi-tour à Porte de la Doua.
La DIR Centre-Est précise enfin que le calendrier pourrait évoluer en cas d’intempéries ou de problème technique, et appelle les usagers à la plus grande prudence aux abords du chantier.
Ça va être tellement le bordel que déjà dans l'article j'y comprends a moitié rien...Signaler Répondre
Voie de droite fermée, faites demi tour plus loin pour récupérer votre route... Pffff...
Apparemment ils nous laissent sortir sur le périph' sud vers les puce du canal en direction de l'astrobalke... Sinon autant prendre la rocade est dans l'autre sens et récupérer l'A43 en direction de Bron/Saint Priest.... Et finir sur le périph' sud comme d'habitude.