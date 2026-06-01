Economie

Lyon : la MAIF choisit un emplacement ultra-stratégique en plein cœur de la Presqu’île

Lyon : la MAIF choisit un emplacement ultra-stratégique en plein cœur de la Presqu’île
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L’assureur MAIF vient de prendre possession de nouveaux bureaux en plein centre de Lyon. Un bail commercial de dix ans a été signé avec 6e Sens Immobilier pour un espace de 450 m² situé place Le Viste, à deux pas de Bellecour.

Nouvelle implantation d’envergure dans l’hyper-centre lyonnais.

Le groupe 6e Sens Immobilier annonce ce lundi 1er juin avoir conclu un bail commercial de longue durée avec la MAIF pour des bureaux situés au 4 place Le Viste, dans le 2e arrondissement de Lyon, à l’angle de la place Bellecour et de la rue de la République.

Le contrat signé entre les deux parties porte sur une durée de dix ans, dont six années fermes, pour une surface d’environ 450 m².

Selon 6e Sens Immobilier, les nouveaux espaces de travail ont été ouverts le 21 mai dernier, après des aménagements réalisés par la MAIF elle-même.

L’adresse choisie, particulièrement visible en Presqu’île, est présentée comme un emplacement stratégique, mêlant accessibilité, proximité des transports et forte exposition commerciale.

Une implantation à forte visibilité

Pour Anne Gagneux, directrice générale associée de 6e Sens Immobilier, cette arrivée illustre une tendance de fond chez les grands acteurs tertiaires. "Le choix de la MAIF de s’implanter place Le Viste traduit l’intérêt croissant des grands acteurs tertiaires pour des localisations centrales, lisibles et facilement accessibles", souligne-t-elle, évoquant une implantation à "forte valeur d’image" au cœur de la Presqu’île lyonnaise.

La transaction immobilière a été réalisée avec l’accompagnement du cabinet de conseil JLL.

Tags :

6e sens immobilier

5 commentaires
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Corsica3333 le 01/06/2026 à 18:56

Pour des gauchistes antirn....bizarre

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Vive les Mutuelles d’assurances ! le 01/06/2026 à 18:56

La MAIF est les autres Assurances Mutualistes sont bien plus HONNÊTES que les assurances Privés je vous l’assures ! Évitez Assur 2000 , Allianz , Eurofil…sinon vous aurez des problème remboursements garantis .. ses assurances sont tellement mauvaises que j’arrive même à comprendre les français qui roulent sans assurance ps , c’est pour avertir les honnêtes gens que ses assurances sont des escrocs notoires et peuvent malgré tout nous escroquer en toute légalité ´ UNE HONTE ´

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taxez les le 01/06/2026 à 18:15

faut les taxer 1000 % eux

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Chris25 le 01/06/2026 à 18:11

Osef !!!

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Ex Précisions le 01/06/2026 à 17:48

Les prix de leurs assurances vont augmenter pour pouvoir payer ces locaux de luxe vers Bellecour, pas très mutualiste tout ça ;-)

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