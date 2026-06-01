Lyon : la MAIF choisit un emplacement ultra-stratégique en plein cœur de la Presqu’île

Nouvelle implantation d’envergure dans l’hyper-centre lyonnais.

Le groupe 6e Sens Immobilier annonce ce lundi 1er juin avoir conclu un bail commercial de longue durée avec la MAIF pour des bureaux situés au 4 place Le Viste, dans le 2e arrondissement de Lyon, à l’angle de la place Bellecour et de la rue de la République.

Le contrat signé entre les deux parties porte sur une durée de dix ans, dont six années fermes, pour une surface d’environ 450 m².

Selon 6e Sens Immobilier, les nouveaux espaces de travail ont été ouverts le 21 mai dernier, après des aménagements réalisés par la MAIF elle-même.

L’adresse choisie, particulièrement visible en Presqu’île, est présentée comme un emplacement stratégique, mêlant accessibilité, proximité des transports et forte exposition commerciale.

Une implantation à forte visibilité

Pour Anne Gagneux, directrice générale associée de 6e Sens Immobilier, cette arrivée illustre une tendance de fond chez les grands acteurs tertiaires. "Le choix de la MAIF de s’implanter place Le Viste traduit l’intérêt croissant des grands acteurs tertiaires pour des localisations centrales, lisibles et facilement accessibles", souligne-t-elle, évoquant une implantation à "forte valeur d’image" au cœur de la Presqu’île lyonnaise.

La transaction immobilière a été réalisée avec l’accompagnement du cabinet de conseil JLL.