Immobilier à Lyon : pourquoi cet immeuble près de la Part-Dieu attire encore

Dans un marché de bureaux plus incertain, certains actifs continuent de tirer leur épingle du jeu. À Lyon, l’immeuble 235 Lafayette, situé à deux pas de la Part-Dieu, en est l’illustration : une nouvelle cession vient d’être finalisée, confirmant l’appétit des investisseurs pour ce type de produit.

Le promoteur 6e Sens Immobilier annonce la vente de 378 m² de bureaux à la Foncière Termoz. Ces surfaces, actuellement louées à la Société Générale, ont été acquises par un investisseur privé.

Une opération qui s’inscrit dans une série déjà bien engagée puisque 1400 m² avaient été cédés au Consulat d’Italie en 2024 et 800 m² ont été vendus en 2025.

Si le site séduit, c’est d’abord pour sa localisation selon le promoteur lyonnais. À moins de cinq minutes à pied de la gare Part-Dieu et avec un tramway au pied de l’immeuble, le 235 Lafayette coche presque toutes les cases de l’accessibilité.

Mais l’adresse ne fait pas tout. Ces dernières années, le bâtiment a été largement rénové avec une nouvelle installation CVC, un ravalement de façade et une amélioration des performances techniques.

Pour 6e Sens Immobilier, cette dynamique n’a rien d’un hasard. "La poursuite des ventes confirme l’intérêt des clients pour des actifs efficients, bénéficiant d’une localisation incontestable", souligne Nicolas de Driesen, directeur adjoint du groupe.

Même analyse côté acquéreur. "Le 235 Lafayette coche l’ensemble de nos critères, avec une localisation centrale et des prestations techniques renforcées", explique Jean-Philippe Termoz, président de la foncière du même nom.

Tout n’est toutefois pas encore vendu dans l'immeuble. Le site propose encore des plateaux divisibles, de 150 à 800 m², avec notamment un lot en rez-de-chaussée bénéficiant d’un accès indépendant sur le cours Lafayette.

Dans un contexte où le marché tertiaire se transforme, le 235 Lafayette apparaît comme un produit refuge : bien placé, modernisé, déjà occupé…