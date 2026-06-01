Le maire d'Ecully Sébastien Michel décroche un poste stratégique dans les grands projets de la Métropole de Lyon

Changement de gouvernance à la tête de l’un des principaux acteurs de l’aménagement du territoire lyonnais.

Le maire LR d’Écully, Sébastien Michel, a été élu vendredi président des conseils d’administration de la SEM SERL et de la SPL MLAC, deux outils utilisés par les collectivités pour piloter des projets d’urbanisme, de renouvellement urbain ou encore d’équipements publics.

Sébastien Michel prend la succession de l'ex-maire de Vaulx-en-Velin Hélène Geoffroy, qui occupait la présidence depuis 2020. Son mandat est prévu pour six ans.

À ses côtés, Vincent Malfère est confirmé dans ses fonctions de directeur général du groupe.

Dans un communiqué, l'Ecullois met en avant le rôle opérationnel du groupe SERL face aux difficultés rencontrées par les collectivités locales : "Alors que de plus en plus d’élus renoncent à des projets faute de moyens ou en raison de la lourdeur des procédures, les entités du groupe SERL […] sont une réponse opérationnelle, efficace et dédiée", affirme-t-il.

Un acteur central de l’aménagement lyonnais

Peu connu du grand public mais stratégique pour les collectivités, le Groupe SERL intervient dans de nombreux projets urbains de l’agglomération et du Rhône.

La SEM SERL agit historiquement sur les projets d’aménagement et de renouvellement urbain, tandis que la SPL MLAC, créée pour la Métropole de Lyon, intervient depuis 2023 sur le territoire métropolitain. Une troisième structure, PACTE Rhône, opère depuis 2025 à l’échelle départementale sous la présidence de Christophe Guilloteau.

Le groupe mutualise aujourd’hui 104 collaborateurs et accompagne des projets liés à l’urbanisme, aux bâtiments publics, à l’immobilier économique ou encore aux énergies renouvelables, notamment via ses filiales SERL Immo et SERL Énergies.