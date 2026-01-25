Tête de liste aux métropolitaines, la députée Marie-Charlotte Garin contourne-t-elle les règles de son parti ? Le maire d'Ecully la dénonce

Pour tenter de remporter la stratégique circonscription Lyon Sud-Ouest (l'équivalent du 8e arrondissement), le président écologiste sortant de la collectivité a convaincu la députée Marie-Charlotte Garin d'être candidate.
Or, selon le maire LR d'Ecully Sébastien Michel, la parlementaire contourne les règles du parti Les Ecologistes.
Comme révélé par ce dernier, les statuts des Ecologistes établissent un barème pour limiter les mandats électifs et ceux au sein-même du parti.
D’après les statuts (à lire!) des écologistes, le mandat de députée est incompatible avec celui de conseillère départementale (@grandlyon)— Sébastien MICHEL (@michelsebastien) January 25, 2026
@MC_Garin s’affranchit-elle de ces règles pour sauver la campagne de @brunobernard_fr en étant tête de liste à Lyon? pic.twitter.com/9VTxi5kRVU
Par exemple, Marine Tondelier, en tant que secrétaire nationale, cumule 6 points en mandat interne, la limite maximale autorisée. Et puisque le total de points admis entre mandats internes et externes est de 10, elle ne pourrait pas être également maire d'une ville de 20 à 100 000 habitants, ou même députée.
En sa qualité de parlementaire, Marie-Charlotte Garin dispose de 5 points en mandat externe, à seulement un point de la limite maximale autorisée.
Sauf qu'en briguant le siège de conseillère métropolitaine en tant que tête de liste, il n'y a guère de doute qu'elle soit élue en mars prochain. Et le mandat de conseillère départementale, comme indiqué dans les statuts, compte pour 3 points supplémentaires.
Avec 8 points de mandats externes, elle exploserait la limite fixée à 6.
Reste à savoir si les Ecologistes seront prêts à faire une exception pour la Lyonnaise, ou si Marie-Charlotte Garin prête simplement son visage et sa popularité puis démissionnera immédiatement après son élection.
Elle a été élue au premier tour avec 51 % l'année dernière, croire à sa défaite est... irréalisteSignaler Répondre
Le maire d'Ecully s'occupe très bien de sa commune.Signaler Répondre
Mais là, l'occasion était trop belle de faire la morale aux donneurs de leçons professionnels ! 🤣🤣🤣
un conseil pour monsieur le maire d Ecully : occupez vous en priorité de vos concitoyens qui ont grand besoin de vous plutôt que des ecolos qui régleront leurs problèmes entre eux !!Signaler Répondre
c'est comme les intermittents du spectacle , les figurants , ca court le cachetonSignaler Répondre
Ils édictent toute sorte de règles complexes et plus ou moins subtiles, puis inventent avec beaucoup de créativité d'autres règles pour s'en abstraire.Signaler Répondre
Heureusement, en mars ça dégage !
Et Marie Charlotte Garin sait bien qu'elle ne sera pas réélue en 2027.
De toute façon tout ce qui est écolo est condamné à l'échec à Lyon tout comme à la métropole, les gens en ont marre d'eux, comme j'ai hâte d'être au mois de marsSignaler Répondre
Les écolos c'est faites ce que je dis pas ce que je fais...Signaler Répondre
Les donneurs de leçons...🤮
Des "règles" en temps électoral, quel parti les respecte ?Signaler Répondre
Dans sa circonscription, limite du zéro ,Signaler Répondre
je lui ai écris une fois, sa réponse est digne du CM2 , honte à elle
"le président écologiste sortant de la collectivité a convaincu la députée Marie-Charlotte Garin d'être candidate." Pas besoin de la convaincre, Marie-Chochotte a les dents qui rayent le parquet.Signaler Répondre
Cela s'appelle la magouille écolo, comme l'autre, la tondelier, celle qui prend très souvent l'avion pour aller voir sous tropiques "son arbre"....Signaler Répondre
C'est pas beau ,mais c'est pas beau du tout !Signaler Répondre
Politique professionnelle ! Ça va de mandat en mandat en prenant toujours le plus long à venir ! comment s’assurer un salaire ! xDSignaler Répondre
La soupe est bonne ...Signaler Répondre
Ils nous manqueront. Et plus spécialement Marie Parlotte dont la seule raison d'être à l'assemblée est de s'exprimer et légiférer sur tout ce qui ressemble de près ou de loin à une relation sex..lle.Signaler Répondre