Politique

Tête de liste aux métropolitaines, la députée Marie-Charlotte Garin contourne-t-elle les règles de son parti ? Le maire d'Ecully la dénonce

Selon les statuts des Ecologistes, Marie-Charlotte Garin n'a pas le droit de cumuler son mandat de députée avec celui de conseillère métropolitaine qu'elle briguera en mars - LyonMag

C'est l'une des annonces surprenantes parmi les 14 têtes de liste de Bruno Bernard pour les élections métropolitaines.

Pour tenter de remporter la stratégique circonscription Lyon Sud-Ouest (l'équivalent du 8e arrondissement), le président écologiste sortant de la collectivité a convaincu la députée Marie-Charlotte Garin d'être candidate.

Or, selon le maire LR d'Ecully Sébastien Michel, la parlementaire contourne les règles du parti Les Ecologistes.

Comme révélé par ce dernier, les statuts des Ecologistes établissent un barème pour limiter les mandats électifs et ceux au sein-même du parti.

Par exemple, Marine Tondelier, en tant que secrétaire nationale, cumule 6 points en mandat interne, la limite maximale autorisée. Et puisque le total de points admis entre mandats internes et externes est de 10, elle ne pourrait pas être également maire d'une ville de 20 à 100 000 habitants, ou même députée.

En sa qualité de parlementaire, Marie-Charlotte Garin dispose de 5 points en mandat externe, à seulement un point de la limite maximale autorisée.

Sauf qu'en briguant le siège de conseillère métropolitaine en tant que tête de liste, il n'y a guère de doute qu'elle soit élue en mars prochain. Et le mandat de conseillère départementale, comme indiqué dans les statuts, compte pour 3 points supplémentaires.

Avec 8 points de mandats externes, elle exploserait la limite fixée à 6.

Reste à savoir si les Ecologistes seront prêts à faire une exception pour la Lyonnaise, ou si Marie-Charlotte Garin prête simplement son visage et sa popularité puis démissionnera immédiatement après son élection.

Marie-Charlotte Garin

métropolitaines 2026

Sébastien Michel

Bertrand A le 25/01/2026 à 20:04
Les écolos sont des bureaucrates a écrit le 25/01/2026 à 18h52

Ils édictent toute sorte de règles complexes et plus ou moins subtiles, puis inventent avec beaucoup de créativité d'autres règles pour s'en abstraire.

Heureusement, en mars ça dégage !

Et Marie Charlotte Garin sait bien qu'elle ne sera pas réélue en 2027.

Elle a été élue au premier tour avec 51 % l'année dernière, croire à sa défaite est... irréaliste

@mil le 25/01/2026 à 19:55
MiLyon a écrit le 25/01/2026 à 19h49

un conseil pour monsieur le maire d Ecully : occupez vous en priorité de vos concitoyens qui ont grand besoin de vous plutôt que des ecolos qui régleront leurs problèmes entre eux !!

Le maire d'Ecully s'occupe très bien de sa commune.

Mais là, l'occasion était trop belle de faire la morale aux donneurs de leçons professionnels ! 🤣🤣🤣

MiLyon le 25/01/2026 à 19:49

un conseil pour monsieur le maire d Ecully : occupez vous en priorité de vos concitoyens qui ont grand besoin de vous plutôt que des ecolos qui régleront leurs problèmes entre eux !!

et oui le 25/01/2026 à 19:17
plop! a écrit le 25/01/2026 à 17h47

Politique professionnelle ! Ça va de mandat en mandat en prenant toujours le plus long à venir ! comment s’assurer un salaire ! xD

c'est comme les intermittents du spectacle , les figurants , ca court le cacheton

Les écolos sont des bureaucrates le 25/01/2026 à 18:52

Ils édictent toute sorte de règles complexes et plus ou moins subtiles, puis inventent avec beaucoup de créativité d'autres règles pour s'en abstraire.

Heureusement, en mars ça dégage !

Et Marie Charlotte Garin sait bien qu'elle ne sera pas réélue en 2027.

Alfred le 25/01/2026 à 18:51

De toute façon tout ce qui est écolo est condamné à l'échec à Lyon tout comme à la métropole, les gens en ont marre d'eux, comme j'ai hâte d'être au mois de mars

Évidemment le 25/01/2026 à 18:50

Les écolos c'est faites ce que je dis pas ce que je fais...
Les donneurs de leçons...🤮

Ex Précisions le 25/01/2026 à 18:40

Des "règles" en temps électoral, quel parti les respecte ?

Son bilan ? le 25/01/2026 à 18:37

Dans sa circonscription, limite du zéro ,
je lui ai écris une fois, sa réponse est digne du CM2 , honte à elle

mazipoumo le 25/01/2026 à 18:26

"le président écologiste sortant de la collectivité a convaincu la députée Marie-Charlotte Garin d'être candidate." Pas besoin de la convaincre, Marie-Chochotte a les dents qui rayent le parquet.

Ouiauxvoituresnonauxverts le 25/01/2026 à 18:22

Cela s'appelle la magouille écolo, comme l'autre, la tondelier, celle qui prend très souvent l'avion pour aller voir sous tropiques "son arbre"....

oh ben alors là le 25/01/2026 à 17:48

C'est pas beau ,mais c'est pas beau du tout !

plop! le 25/01/2026 à 17:47

Politique professionnelle ! Ça va de mandat en mandat en prenant toujours le plus long à venir ! comment s’assurer un salaire ! xD

GAD le 25/01/2026 à 17:23

La soupe est bonne ...

Ah, ces escrolos ! le 25/01/2026 à 17:13

Ils nous manqueront. Et plus spécialement Marie Parlotte dont la seule raison d'être à l'assemblée est de s'exprimer et légiférer sur tout ce qui ressemble de près ou de loin à une relation sex..lle.

