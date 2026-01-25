Tête de liste aux métropolitaines, la députée Marie-Charlotte Garin contourne-t-elle les règles de son parti ? Le maire d'Ecully la dénonce

Pour tenter de remporter la stratégique circonscription Lyon Sud-Ouest (l'équivalent du 8e arrondissement), le président écologiste sortant de la collectivité a convaincu la députée Marie-Charlotte Garin d'être candidate.

Or, selon le maire LR d'Ecully Sébastien Michel, la parlementaire contourne les règles du parti Les Ecologistes.

Comme révélé par ce dernier, les statuts des Ecologistes établissent un barème pour limiter les mandats électifs et ceux au sein-même du parti.

D’après les statuts (à lire!) des écologistes, le mandat de députée est incompatible avec celui de conseillère départementale (⁦@grandlyon⁩)



⁦@MC_Garin⁩ s’affranchit-elle de ces règles pour sauver la campagne de ⁦@brunobernard_fr⁩ en étant tête de liste à Lyon? pic.twitter.com/9VTxi5kRVU — Sébastien MICHEL (@michelsebastien) January 25, 2026

Par exemple, Marine Tondelier, en tant que secrétaire nationale, cumule 6 points en mandat interne, la limite maximale autorisée. Et puisque le total de points admis entre mandats internes et externes est de 10, elle ne pourrait pas être également maire d'une ville de 20 à 100 000 habitants, ou même députée.

En sa qualité de parlementaire, Marie-Charlotte Garin dispose de 5 points en mandat externe, à seulement un point de la limite maximale autorisée.

Sauf qu'en briguant le siège de conseillère métropolitaine en tant que tête de liste, il n'y a guère de doute qu'elle soit élue en mars prochain. Et le mandat de conseillère départementale, comme indiqué dans les statuts, compte pour 3 points supplémentaires.

Avec 8 points de mandats externes, elle exploserait la limite fixée à 6.

Reste à savoir si les Ecologistes seront prêts à faire une exception pour la Lyonnaise, ou si Marie-Charlotte Garin prête simplement son visage et sa popularité puis démissionnera immédiatement après son élection.