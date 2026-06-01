Grégory Doucet : "Les faire en partie à Lyon, c'est la garantie d'avoir des JO 2030 plus vertueux"

Le COJOP l'a confirmé, Lyon est bien la favorite pour accueillir les épreuves de glace des Jeux Olympiques d'hiver 2030 à la place de Nice. "Je me réjouis (…) parce que ça serait une contribution qui, sur le plan économique serait intéressante. Et puis surtout écologique parce qu'on n'a pas besoin de construire de nouvelles infrastructures, parce qu'on est une ville qui est extrêmement bien desservie par tous les réseaux de transport, en particulier par le train. De fait, on le on sait que une partie des JO 2030 à Lyon, c'est la garantie d'avoir des jeux plus vertueux sur le plan écologique", se félicite Grégory Doucet.

Quid des élus écologistes de la Région ? "C'est assurément le meilleur choix et ils en sont également convaincus", rassure le maire lyonnais.

En cohabitation avec les collectivités l'entourant, de la Métropole à la Région, Grégory Doucet l'assure : le problème ne viendra pas de lui. "Quand bien même certains ont voulu m'accuser ici et là de dogmatisme, moi ce qui m'a toujours habité, et ça continuera à l'être pour les prochaines années, c'est bien l'intérêt général et la qualité de vie des Lyonnais en priorité, mais aussi de faire en sorte que nous soyons sur un territoire qui sait vivre ensemble", indique l'édile.

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