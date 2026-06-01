Les Coulisses du Grand Lyon

Grégory Doucet : "Les faire en partie à Lyon, c'est la garantie d'avoir des JO 2030 plus vertueux"

Grégory Doucet, maire de Lyon, est l’invité ce lundi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Grégory Doucet : "Les faire en partie à Lyon, c'est la garantie d'avoir des JO 2030 plus vertueux"

Le COJOP l'a confirmé, Lyon est bien la favorite pour accueillir les épreuves de glace des Jeux Olympiques d'hiver 2030 à la place de Nice. "Je me réjouis (…) parce que ça serait une contribution qui, sur le plan économique serait intéressante. Et puis surtout écologique parce qu'on n'a pas besoin de construire de nouvelles infrastructures, parce qu'on est une ville qui est extrêmement bien desservie par tous les réseaux de transport, en particulier par le train. De fait, on le on sait que une partie des JO 2030 à Lyon, c'est la garantie d'avoir des jeux plus vertueux sur le plan écologique", se félicite Grégory Doucet.

Quid des élus écologistes de la Région ? "C'est assurément le meilleur choix et ils en sont également convaincus", rassure le maire lyonnais.

En cohabitation avec les collectivités l'entourant, de la Métropole à la Région, Grégory Doucet l'assure : le problème ne viendra pas de lui. "Quand bien même certains ont voulu m'accuser ici et là de dogmatisme, moi ce qui m'a toujours habité, et ça continuera à l'être pour les prochaines années, c'est bien l'intérêt général et la qualité de vie des Lyonnais en priorité, mais aussi de faire en sorte que nous soyons sur un territoire qui sait vivre ensemble", indique l'édile.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

X

Tags :

Grégory Doucet

les coulisses du Grand Lyon

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.