Judiciaire

Autorisé à sortir de prison, un détenu pourchasse un adolescent avec un couteau dans le Beaujolais

Autorisé à sortir de prison, un détenu pourchasse un adolescent avec un couteau dans le Beaujolais

Un trentenaire a été jugé et condamné par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône. Détenu sous le régime de semi-liberté, il avait pourchassé un adolescent, le menaçant avec un couteau.

Malgré son lourd profil judiciaire, avec un casier comportant 31 mentions, cet homme de 37 ans avait été autorisé à sortir de prison. Incarcéré sous le régime de la semi-liberté, l'individu s'était rendu chez sa grand-mère à Belleville-en-Beaujolais en janvier dernier.

Mais pour une raison floue, il s'était disputé avec ses proches, puis avec un adolescent qui passait par là dans la rue. Furieux, le trentenaire était ensuite descendu, armé d'un couteau, pour pourchasser son jeune opposant.

Face aux juges caladois, le prévenu a reconnu avoir du mal à lutter contre ses démons, à savoir une consommation excessive d'alcool et de drogues. Selon le Progrès, il a demandé à pouvoir encore bénéficier d'une incarcération en semi-liberté, mais d'être incarcéré systématiquement les week-ends pour l'empêcher d'être tenté de se droguer.

Une requête entendue, puisque le tribunal lui a infligé une peine de 9 mois de prison en semi-liberté, hors week-ends. Il a également l'interdiction de se rendre à Belleville-en-Beaujolais durant cette période.

15 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
La grande braderie de Villefranche le 02/06/2026 à 14:41

à mourir de rire, 31 mentions au casier judiciaire et il a le luxe de demander et d'obtenir la peine qu'il veut ! parce que monsieur ne va jamais ni boire ni se droguer la semaine, sachant qu'il en sera désormais empêché le weekend ?

Signaler Répondre
avatar
Rlb le 02/06/2026 à 14:32

Que fait notre justice compétente, sort recommencer tes conneries, le jour où tu tueras une personne peut être que l'on t'emprisonnera. Mais on a un joker LA PSYCHATRIE.
Et elle est toujours INDÉPENDANTE.
POLITIQUES SOMNANBULES COMPLICES

Signaler Répondre
avatar
Justice en carton le 02/06/2026 à 14:31

S'il aurait planté le fils du juge, le juge en question n'aurait peut-être pas été aussi bisounours
Mais là, l'adolescent doit appartenir à une famille de sans-dents, donc c'est ok pour la justice.

Signaler Répondre
avatar
Tribunal open bar le 02/06/2026 à 14:29

Moralité: Faites vous "juger" à Villefranche :)

Signaler Répondre
avatar
Gsxs le 02/06/2026 à 12:51

regime de semi-liberté malgré 31 mentions au casier judiciaire, cherche à tuer à coups de couteau: dans n'importe quel pays civilisé il serait enfermé pour de bon. Là on attend qu'il tue avant de vraiment sévir. La drogue et l'alcool sont des circonstances aggravantes, pas des excuses.

Signaler Répondre
avatar
Obsdu9 le 02/06/2026 à 12:47

Et un séjour en H.P + sevrage ? Non ?.. On attend sans doute qu'il plante quelqu'un pour de bon, ça fera "plus sérieux" !

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 02/06/2026 à 12:09

A Villefranche on libère 10x qu'on emprisonne, du moins c'est l'impression donnée...
En plus ils en libèrent un dangereux dans le beaujolpif pour aggraver les choses ;-)

Signaler Répondre
avatar
Ironie le 02/06/2026 à 12:05

Vous avez pas mal de gens pour une légalisation de la drogue ... écoutez bien nos amis de EELV, il faut vivre en bonne entente avec les dealers.

Revenir en arrière et réouvrir de grands "asiles" ou on casait à l'époque les malades. Arrêter de faire venir d'ailleurs les malades psychiatriques alors qu'on arrive pas à traiter nos propres malades français (essayer de voir la situation de la psychiatrie libérale ... impossible de prendre un rdv).

Tout cela est géré à l'envers par des esprits tordus depuis des décennies. On se demande comment on peut avoir une haute fonction publique aussi incompétente. De Gaulle en créant l'ENA pensait améliorer la gestion de l'Etat mais au final on s'aperçoit que depuis les années 70 ses énarques ont vampirisés toutes les strates étatiques et autres et se goinfrent.

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 02/06/2026 à 12:00
mazipoumo a écrit le 02/06/2026 à 11h25

Et c'est le prévenu qui définit sa peine désormais.

on est au tribunal de Villefranche c est donc normal puisque c est une ONG.

Signaler Répondre
avatar
Solidarité 69 le 02/06/2026 à 11:44

La nouvelle France by LFI.

Signaler Répondre
avatar
Vous n’avez rien compris le 02/06/2026 à 11:35

Laissez sortir de prison ces chances pour la France !

Signaler Répondre
avatar
mazipoumo le 02/06/2026 à 11:25

Et c'est le prévenu qui définit sa peine désormais.

Signaler Répondre
avatar
La blague le 02/06/2026 à 11:20

Justice de merde !Il devrait pourchasser juge ou procureur avec sa lame histoire de voir ce que ça donnerait

Signaler Répondre
avatar
Foutage de g le 02/06/2026 à 11:16

Jugement à la carte c'est bien

Signaler Répondre
avatar
alors là le 02/06/2026 à 10:30

On a bien fait de le laisser sortir hein ? ? ? ?

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.