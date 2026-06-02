Autorisé à sortir de prison, un détenu pourchasse un adolescent avec un couteau dans le Beaujolais

Malgré son lourd profil judiciaire, avec un casier comportant 31 mentions, cet homme de 37 ans avait été autorisé à sortir de prison. Incarcéré sous le régime de la semi-liberté, l'individu s'était rendu chez sa grand-mère à Belleville-en-Beaujolais en janvier dernier.

Mais pour une raison floue, il s'était disputé avec ses proches, puis avec un adolescent qui passait par là dans la rue. Furieux, le trentenaire était ensuite descendu, armé d'un couteau, pour pourchasser son jeune opposant.

Face aux juges caladois, le prévenu a reconnu avoir du mal à lutter contre ses démons, à savoir une consommation excessive d'alcool et de drogues. Selon le Progrès, il a demandé à pouvoir encore bénéficier d'une incarcération en semi-liberté, mais d'être incarcéré systématiquement les week-ends pour l'empêcher d'être tenté de se droguer.

Une requête entendue, puisque le tribunal lui a infligé une peine de 9 mois de prison en semi-liberté, hors week-ends. Il a également l'interdiction de se rendre à Belleville-en-Beaujolais durant cette période.