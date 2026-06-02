Autorisé à sortir de prison, un détenu pourchasse un adolescent avec un couteau dans le Beaujolais

Malgré son lourd profil judiciaire, avec un casier comportant 31 mentions, cet homme de 37 ans avait été autorisé à sortir de prison. Incarcéré sous le régime de la semi-liberté, l'individu s'était rendu chez sa grand-mère à Belleville-en-Beaujolais en janvier dernier.
Mais pour une raison floue, il s'était disputé avec ses proches, puis avec un adolescent qui passait par là dans la rue. Furieux, le trentenaire était ensuite descendu, armé d'un couteau, pour pourchasser son jeune opposant.
Face aux juges caladois, le prévenu a reconnu avoir du mal à lutter contre ses démons, à savoir une consommation excessive d'alcool et de drogues. Selon le Progrès, il a demandé à pouvoir encore bénéficier d'une incarcération en semi-liberté, mais d'être incarcéré systématiquement les week-ends pour l'empêcher d'être tenté de se droguer.
Une requête entendue, puisque le tribunal lui a infligé une peine de 9 mois de prison en semi-liberté, hors week-ends. Il a également l'interdiction de se rendre à Belleville-en-Beaujolais durant cette période.
à mourir de rire, 31 mentions au casier judiciaire et il a le luxe de demander et d'obtenir la peine qu'il veut ! parce que monsieur ne va jamais ni boire ni se droguer la semaine, sachant qu'il en sera désormais empêché le weekend ?Signaler Répondre
Que fait notre justice compétente, sort recommencer tes conneries, le jour où tu tueras une personne peut être que l'on t'emprisonnera. Mais on a un joker LA PSYCHATRIE.Signaler Répondre
Et elle est toujours INDÉPENDANTE.
POLITIQUES SOMNANBULES COMPLICES
S'il aurait planté le fils du juge, le juge en question n'aurait peut-être pas été aussi bisounoursSignaler Répondre
Mais là, l'adolescent doit appartenir à une famille de sans-dents, donc c'est ok pour la justice.
Moralité: Faites vous "juger" à Villefranche :)Signaler Répondre
regime de semi-liberté malgré 31 mentions au casier judiciaire, cherche à tuer à coups de couteau: dans n'importe quel pays civilisé il serait enfermé pour de bon. Là on attend qu'il tue avant de vraiment sévir. La drogue et l'alcool sont des circonstances aggravantes, pas des excuses.Signaler Répondre
Et un séjour en H.P + sevrage ? Non ?.. On attend sans doute qu'il plante quelqu'un pour de bon, ça fera "plus sérieux" !Signaler Répondre
A Villefranche on libère 10x qu'on emprisonne, du moins c'est l'impression donnée...Signaler Répondre
En plus ils en libèrent un dangereux dans le beaujolpif pour aggraver les choses ;-)
Vous avez pas mal de gens pour une légalisation de la drogue ... écoutez bien nos amis de EELV, il faut vivre en bonne entente avec les dealers.Signaler Répondre
Revenir en arrière et réouvrir de grands "asiles" ou on casait à l'époque les malades. Arrêter de faire venir d'ailleurs les malades psychiatriques alors qu'on arrive pas à traiter nos propres malades français (essayer de voir la situation de la psychiatrie libérale ... impossible de prendre un rdv).
Tout cela est géré à l'envers par des esprits tordus depuis des décennies. On se demande comment on peut avoir une haute fonction publique aussi incompétente. De Gaulle en créant l'ENA pensait améliorer la gestion de l'Etat mais au final on s'aperçoit que depuis les années 70 ses énarques ont vampirisés toutes les strates étatiques et autres et se goinfrent.
on est au tribunal de Villefranche c est donc normal puisque c est une ONG.Signaler Répondre
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
Laissez sortir de prison ces chances pour la France !Signaler Répondre
Et c'est le prévenu qui définit sa peine désormais.Signaler Répondre
Justice de merde !Il devrait pourchasser juge ou procureur avec sa lame histoire de voir ce que ça donneraitSignaler Répondre
Jugement à la carte c'est bienSignaler Répondre
On a bien fait de le laisser sortir hein ? ? ? ?Signaler Répondre