Le député du Rhône Cyrille Isaac-Sibille soutient une loi pour rendre le Nutri-Score obligatoire

Le Nutri-Score pourrait bientôt ne plus relever du seul volontariat des industriels. Le député MoDem du Rhône Cyrille Isaac-Sibille a annoncé avoir cosigné une proposition de loi transpartisane visant à rendre obligatoire l’affichage du Nutri-Score sur les emballages alimentaires ainsi que dans les messages publicitaires associés.
Déposé à l’Assemblée nationale le 27 mars, le texte rassemble plusieurs parlementaires issus de différents groupes politiques, et notamment les députés écologistes de Lyon Boris Tavernier et Marie-Charlotte Garin.
Mis en place en 2017, le Nutri-Score permet d’évaluer la qualité nutritionnelle d’un produit à l’aide d’un code couleur allant de A à E. Mais son usage reste aujourd’hui facultatif, les industriels étant libres de l’apposer ou non sur leurs produits.
La proposition de loi vise précisément à rendre cet affichage obligatoire sur l’ensemble des emballages alimentaires, avec quelques exceptions prévues pour certains produits bénéficiant de signes de qualité comme les AOP ou les IGP.
Le texte prévoit également d’étendre cette obligation aux supports publicitaires concernant les produits alimentaires. En cas de non-respect, un mécanisme de contribution financière serait instauré, avec des sommes reversées à l’Assurance maladie.
Pour Cyrille Isaac-Sibille, cette mesure relève de la prévention sanitaire. "La prévention doit être au cœur de notre modèle de santé", affirme le parlementaire du Rhône, qui estime que cette réforme répond à une forte attente des consommateurs.
Si elle est adoptée, cette proposition de loi marquerait un tournant dans la politique française d’information nutritionnelle en rendant obligatoire un dispositif jusqu’ici fondé sur le volontariat des marques et distributeurs.
Qui fait les courses ? souvent les femmes, on achète les produits habituels, que l'on connaitSignaler Répondre
Souvent on regarde d'abord LE PRIX, déjà assez difficile de lire le prix au KG ou LITRE
Ensuite, a t-on le temps d'étudier étiquettes par étiquette
Il ne fait jamais les courses , ce clown
C'est intéressant c'est vrai, mais faites retirer des rayons les produits non conforme
Mme GARIN j'attends toujours des réponses à mes questions, ?
Si on supprimait toutes les initiatives sous le prétexte qu'il existe des problèmes plus graves, on ne va plus faire grand chose. Il restera toujpours la possibilité de parler pour ne rien dire d'intéressant ou pour critiquer gratuitement.Signaler Répondre
Il travaille lui ?Signaler Répondre
Je valide cette initiative.Signaler Répondre
Mais qui regarde le nutri-score ?Signaler Répondre
le nutriscore a plein de biais qui sont déjà exploités par les indus donc maintenant on peut rendre cela obligatoire à grand coût de comSignaler Répondre
Bien, on est au bord de la guerre, dans crise économique, sociale et politique, s'il pense que c'est dans les priorités des gens pourquoi pas...Signaler Répondre
Au fait il reste qui au Modem depuis que Bayrou n'est plus rien ?
très belle initiativeSignaler Répondre