Villeurbanne : des permanences gratuites pour aider les habitants à remplir leur déclaration d’impôts

À l’approche de la campagne déclarative, la Ville de Villeurbanne renforce son accompagnement administratif. Des permanences gratuites dédiées à l’aide au remplissage des déclarations d’impôts sont proposées d’avril à juin dans plusieurs Maisons des services publics de la commune.

Le dispositif est porté par le Point d’information médiation multi services (Pimms), en partenariat avec la Ville et avec le soutien financier de la Métropole de Lyon.

Cette initiative vise à répondre aux difficultés rencontrées par une partie de la population dans les démarches administratives dématérialisées.

Selon une enquête du Défenseur des droits citée par la Ville, 36% des personnes interrogées déclarent avoir besoin d’une aide ponctuelle dans leurs démarches en ligne, tandis que 8% ne parviennent pas à les effectuer seules.

Dans ce contexte, la municipalité met en avant son engagement en faveur du "droit au non-numérique", revendiquant le maintien d’alternatives physiques ou papier dans l’ensemble de ses services depuis 2023.

Des rendez-vous dans quatre quartiers

Les permanences se dérouleront dans quatre équipements municipaux répartis sur le territoire :

les Maisons des services publics de Saint-Jean, de l’Autre Soie, de Buers/Croix-Luizet et du Tonkin.

Elles s’échelonneront jusqu’au mois de juin, avec plusieurs créneaux proposés chaque mois selon les sites.

Pour la municipalité, l’enjeu dépasse la simple aide à la déclaration fiscale.

Ces permanences s’inscrivent dans une politique plus large de lutte contre le non-recours aux droits et de maintien d’un accès équitable aux services publics, alors que la dématérialisation des démarches administratives continue de progresser.