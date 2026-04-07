Faits Divers

Lyon : impressionnant déploiement de pompiers à Bellecour, la station de métro évacuée

Lyon : impressionnant déploiement de pompiers à Bellecour, la station de métro évacuée
Lyon : impressionnant déploiement de pompiers à Bellecour, la station de métro évacuée - LyonMag

Les passants ont assisté à une intervention d’ampleur en plein cœur de Lyon.

Ce mardi 7 avril, en milieu d’après-midi, une importante opération de secours a été déclenchée place Bellecour, en plein cœur de Lyon.

Selon les premiers éléments, les pompiers ont été appelés pour un dégagement de fumée provenant d’un local technique situé dans la station de métro Bellecour.

Sur place, les moyens engagés sont conséquents. Une quarantaine de sapeurs-pompiers et une quinzaine de véhicules ont été mobilisés pour sécuriser les lieux et procéder à des reconnaissances.

Les secours précisent : "On a engagé des reconnaissances importantes. La station a été évacuée."

Conséquence directe, la station Bellecour n’est actuellement plus desservie sur les lignes A et D du métro lyonnais. Les rames continuent toutefois de circuler, mais ne marquent plus l’arrêt dans la station.

D’après les informations communiquées par TCL, la reprise de la circulation normale est estimée aux alentours de 18 heures.

À ce stade, aucun blessé n’est à déplorer. L’intervention était toujours en cours à 17h40.

7 commentaires
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Wat le 07/04/2026 à 19:11
Le spectacle a écrit le 07/04/2026 à 18h15

Les pompiers adorent cela, se donner en spectacle pour un feu de poubelle, il vont se ramener a 50 camions.

Tu dois rien connaitre de ta vie au fond de ton canapé

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Kit le 07/04/2026 à 19:09
Ohé!? a écrit le 07/04/2026 à 18h34

Elle dit quoi la ratp?

Rien, ils sont chez eux a préparer l'apéro

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gestion catastrophique le 07/04/2026 à 18:52

la Métropole de Lyon gère mal les TCl tout les jours un problème honte à la droite qui à menti aux électeurs

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La montée des extrêmes le 07/04/2026 à 18:43
Le spectacle a écrit le 07/04/2026 à 18h15

Les pompiers adorent cela, se donner en spectacle pour un feu de poubelle, il vont se ramener a 50 camions.

Les soutiens LFI adorent déverser leur haine sur les pompiers et les forces de l'ordre.

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Ohé!? le 07/04/2026 à 18:34

Elle dit quoi la ratp?

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Totorototo le 07/04/2026 à 18:17

Et toujours pas de vidéo d'Oliver insultant le Sytral et la Métropole ?

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Le spectacle le 07/04/2026 à 18:15

Les pompiers adorent cela, se donner en spectacle pour un feu de poubelle, il vont se ramener a 50 camions.

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Anti Secte le 07/04/2026 à 18:04

Heureusement que les militants écolos/ zadistes décroissants n'ont plus de pouvoir de nuisance pour continuer à détruire le métro lyonnais, des pannes presque tous les jours et maintenant des incendies....dégagé les nuisibles !!!!

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