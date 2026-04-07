Lyon : impressionnant déploiement de pompiers à Bellecour, la station de métro évacuée

Ce mardi 7 avril, en milieu d’après-midi, une importante opération de secours a été déclenchée place Bellecour, en plein cœur de Lyon.

Selon les premiers éléments, les pompiers ont été appelés pour un dégagement de fumée provenant d’un local technique situé dans la station de métro Bellecour.

Sur place, les moyens engagés sont conséquents. Une quarantaine de sapeurs-pompiers et une quinzaine de véhicules ont été mobilisés pour sécuriser les lieux et procéder à des reconnaissances.

Les secours précisent : "On a engagé des reconnaissances importantes. La station a été évacuée."

Conséquence directe, la station Bellecour n’est actuellement plus desservie sur les lignes A et D du métro lyonnais. Les rames continuent toutefois de circuler, mais ne marquent plus l’arrêt dans la station.

D’après les informations communiquées par TCL, la reprise de la circulation normale est estimée aux alentours de 18 heures.

À ce stade, aucun blessé n’est à déplorer. L’intervention était toujours en cours à 17h40.