Lyon : impressionnant déploiement de pompiers à Bellecour, la station de métro évacuée

Ce mardi 7 avril, en milieu d’après-midi, une importante opération de secours a été déclenchée place Bellecour, en plein cœur de Lyon.
Selon les premiers éléments, les pompiers ont été appelés pour un dégagement de fumée provenant d’un local technique situé dans la station de métro Bellecour.
Sur place, les moyens engagés sont conséquents. Une quarantaine de sapeurs-pompiers et une quinzaine de véhicules ont été mobilisés pour sécuriser les lieux et procéder à des reconnaissances.
Les secours précisent : "On a engagé des reconnaissances importantes. La station a été évacuée."
Conséquence directe, la station Bellecour n’est actuellement plus desservie sur les lignes A et D du métro lyonnais. Les rames continuent toutefois de circuler, mais ne marquent plus l’arrêt dans la station.
D’après les informations communiquées par TCL, la reprise de la circulation normale est estimée aux alentours de 18 heures.
À ce stade, aucun blessé n’est à déplorer. L’intervention était toujours en cours à 17h40.
Tu dois rien connaitre de ta vie au fond de ton canapéSignaler Répondre
Rien, ils sont chez eux a préparer l'apéroSignaler Répondre
la Métropole de Lyon gère mal les TCl tout les jours un problème honte à la droite qui à menti aux électeursSignaler Répondre
Les soutiens LFI adorent déverser leur haine sur les pompiers et les forces de l'ordre.Signaler Répondre
Elle dit quoi la ratp?Signaler Répondre
Et toujours pas de vidéo d'Oliver insultant le Sytral et la Métropole ?Signaler Répondre
Les pompiers adorent cela, se donner en spectacle pour un feu de poubelle, il vont se ramener a 50 camions.Signaler Répondre
Heureusement que les militants écolos/ zadistes décroissants n'ont plus de pouvoir de nuisance pour continuer à détruire le métro lyonnais, des pannes presque tous les jours et maintenant des incendies....dégagé les nuisibles !!!!Signaler Répondre