Plus de 220 postes supprimés en France : le magasin Printemps de Lyon reste ouvert mais des ajustements à venir

Face à un "ralentissement durable des ventes des biens de consommation", le Printemps fait le dos rond. Dans un communiqué publié ce mardi 7 avril, le groupe a annoncé la suppression à venir de 229 postes dans ses magasins et son siège, ainsi que la fermeture de son enseigne à Rennes.

Un plan social qui concerne donc 8% des effectifs, et qui va forcer le Printemps de Lyon, magasin emblématique de la Presqu'île, à s'adapter.

Si sa fermeture est aujourd'hui exclue, le directeur Jean Borges, interrogé par Lyon Capitale, a reconnu qu'une "réorganisation des effectifs" était prévue. Sur les 229 postes supprimés, il y a donc fort à parier que certains le seront entre Rhône et Saône.

"Nous exigeons des alternatives à ces licenciements et l'ouverture de véritables négociations. Printemps doit retirer ce plan", a réagi la CGT.