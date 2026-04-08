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Plus de 220 postes supprimés en France : le magasin Printemps de Lyon reste ouvert mais des ajustements à venir

Plus de 220 postes supprimés en France : le magasin Printemps de Lyon reste ouvert mais des ajustements à venir

Dans un communiqué, la direction du Printemps a annoncé la suppression de 229 postes sur les 3000 que compte l'enseigne en France. A Lyon, le magasin ne devrait pas fermer mais sera forcé de s'adapter.

Face à un "ralentissement durable des ventes des biens de consommation", le Printemps fait le dos rond. Dans un communiqué publié ce mardi 7 avril, le groupe a annoncé la suppression à venir de 229 postes dans ses magasins et son siège, ainsi que la fermeture de son enseigne à Rennes.

Un plan social qui concerne donc 8% des effectifs, et qui va forcer le Printemps de Lyon, magasin emblématique de la Presqu'île, à s'adapter.

Si sa fermeture est aujourd'hui exclue, le directeur Jean Borges, interrogé par Lyon Capitale, a reconnu qu'une "réorganisation des effectifs" était prévue. Sur les 229 postes supprimés, il y a donc fort à parier que certains le seront entre Rhône et Saône.

"Nous exigeons des alternatives à ces licenciements et l'ouverture de véritables négociations. Printemps doit retirer ce plan", a réagi la CGT.

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printemps

4 commentaires
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Ex Précisions le 08/04/2026 à 17:49
Lina12 a écrit le 08/04/2026 à 17h20

C'est le réchauffement climatique, on n'a plus de printemps !

Non en ce moment c'est le pollen et donc les allergies au Printemps ;-)

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Romulus le 08/04/2026 à 17:47

probablement la faute à Doucet 😉

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fin des magasins le 08/04/2026 à 17:32

tout le monde se rappelle de Kodak appareil photo c’était le le champion du monde 30 ans personne ne se rappelle d’eux dans 10 ou 15 les magasins n’existeront plus le commerce en ligne sera le seul moyen d’échange

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Lina12 le 08/04/2026 à 17:20

C'est le réchauffement climatique, on n'a plus de printemps !

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