Près de Lyon : elle cartonne sur les réseaux sociaux avec ses dessins des saisons

C’est à Civrieux-d’Azergues à quelques kilomètres de Lyon que Caroline Millet, originaire de la Drôme, imagine la façon de célébrer chaque saison grâce à des illustrations réalisées à l’aquarelle et qui font le bonheur de sa communauté de près de 65 000 abonnés sur Instagram et plus de 21 000 sur Youtube.

Le printemps qui vient d'arriver ne fait pas exception à la règle avec un tout nouveau... (Lire la suite sur Lyon Femmes)