De 27°C à 10°C : chute spectaculaire des températures ce week-end à Lyon

Depuis quelques jours, les Lyonnaises et les Lyonnais profitent d’un temps plus que printanier. Avec encore 27°C attendus ce jeudi sur la capitale des Gaules, les températures sont une dizaine de degrés au-dessus des normales de saison pour un début de mois d’avril.

Ce ciel ensoleillé et cette chaleur ne vont pas durer puisque le temps va brutalement changer ce week-end. Les orages pourraient en effet s’inviter samedi soir sur le département du Rhône avec au bout une forte baisse du mercure.

La journée de dimanche s’annonce tout simplement automnale avec le passage d’un front pluvieux. Contrairement à cette semaine où le thermomètre a facilement dépassé les 25°C, on devrait difficilement atteindre les 10°C à la fin du week-end. Il faudra donc ressortir les pulls et les écharpes… juste le temps de quelques jours.

Des conditions printanières sont annoncées en milieu de semaine prochaine. Les éclaircies seront de retour avec des températures qui avoisineront les 20°C, conformes aux normales de saison.