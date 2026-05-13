Transports

Le trafic SNCF perturbé à la gare de la Part-Dieu à Lyon : la galère ce mercredi matin pour les voyageurs

Le trafic SNCF perturbé à la gare de la Part-Dieu à Lyon : la galère ce mercredi matin pour les voyageurs
Le trafic SNCF perturbé à la gare de la Part-Dieu à Lyon : la galère ce mercredi matin pour les voyageurs - Photo d'illustration LyonMag

Un incident qui tombe mal à quelques heures du début du week-end de l’Ascension.

Mauvaise surprise ce mercredi pour les voyageurs à la gare de la Part-Dieu à Lyon. Le trafic des trains est en effet perturbé depuis 8h30 en raison de la panne d’un train de fret.

Des retards et des suppressions de trains sont notamment à noter depuis le début de la matinée. "L’estimation de la reprise réelle de la circulation normale est prévue à 14h00", indique la SNCF.

Un incident qui tombe mal en cette veille du week-end prolongé de l’Ascension où les voyageurs devraient être nombreux dans la plus grande gare de Lyon.

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Lyon

8 commentaires
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c'est cela oui ... le 13/05/2026 à 15:41
papyrebel a écrit le 13/05/2026 à 12h02

On ne va pas pleurer sur ceux qui partent en vacances ces quelques jours , beaucoup ne peuvent le faire .

figurez vous qu'il y en a qui bossent aujourd'hui , visiblement ce n'est pas votre cas

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bob le 13/05/2026 à 15:41

Tout le monde (ou presque) crie "vive la concurrence", "à bas la SNCF", fainéants de cheminots et autres slogans de beauf de comptoir, mais ce n'est pas un train du groupe SNCF qui est en panne mais un autre opérateur qui bloque le trafic.
La concurrence dans le fret ferroviaire est ouverte depuis 2003, mettez vous au courant les rageux.
Les commentaires sont pathétiques

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Papyrusse le 13/05/2026 à 15:37
papyrebel a écrit le 13/05/2026 à 12h02

On ne va pas pleurer sur ceux qui partent en vacances ces quelques jours , beaucoup ne peuvent le faire .

Votre commentaire est a... vomir 🤢 !!!
Qu'avez-vous contre des personnes qui , pour quelques jours seulement, s'autorisent a se libérer l'esprit de leur labeur ... que connaissez-vous de ces personnes qui peut-être sont partis celles et ceux qui se décarcassent à longueur de journée afin de VOUS remplir votre gamelle rte peut-être vous rendre une vie moins compliquée qu'elle ne serait sans eux ??? Votre méchanceté (gratuite) ainsi que votre pensée n'est rien d'autre que de la médiocrité
Je ne vous salut pas et ne vous souhaite pas un bon grand week-end

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Ex Précisions le 13/05/2026 à 14:37

Mais que fait jean Castex à la SNCF ?
Castex sans complexe, latex, Durex, Kleenex !

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La force trankil le 13/05/2026 à 13:07
papyrebel a écrit le 13/05/2026 à 12h02

On ne va pas pleurer sur ceux qui partent en vacances ces quelques jours , beaucoup ne peuvent le faire .

le commentaire d’un jaloux à la sale mentalité. Il n’y a qu’en France qu’on peut lire ça.

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papyrebel le 13/05/2026 à 12:02

On ne va pas pleurer sur ceux qui partent en vacances ces quelques jours , beaucoup ne peuvent le faire .

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Simple le 13/05/2026 à 12:00

Il suffit de prendre le train à Perrache, je l'ai pris ce matin vers 9h00, aucun retard au départ et je suis arrivé à l'heure. Le 2e arrondissement est bien plus calme que le 3e, c'est une évidence

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Hassan Cehef le 13/05/2026 à 11:01

La panne de la semaine!

C'est triste à dire, mais dorénavant quand je prépare un voyage je considère en donnée d'entrée un possible retard de la SNCF, et prévoit un plan B en conséquence.

Je compte plus les fois où j'ai été coincé à cause d'eux :
- Eté 2021: 3h de retard à l'arrivée à l'aéroport
- Septembre 2025 : 2h de retard (pour des obsèques en plus!)
- ....

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