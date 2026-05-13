Le trafic SNCF perturbé à la gare de la Part-Dieu à Lyon : la galère ce mercredi matin pour les voyageurs

Mauvaise surprise ce mercredi pour les voyageurs à la gare de la Part-Dieu à Lyon. Le trafic des trains est en effet perturbé depuis 8h30 en raison de la panne d’un train de fret.

Des retards et des suppressions de trains sont notamment à noter depuis le début de la matinée. "L’estimation de la reprise réelle de la circulation normale est prévue à 14h00", indique la SNCF.

Un incident qui tombe mal en cette veille du week-end prolongé de l’Ascension où les voyageurs devraient être nombreux dans la plus grande gare de Lyon.