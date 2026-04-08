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Métropole de Lyon : un suspect arrêté après avoir laissé ses empreintes sur deux scènes

Métropole de Lyon : un suspect arrêté après avoir laissé ses empreintes sur deux scènes
Métropole de Lyon : un suspect arrêté après avoir laissé ses empreintes sur deux scènes - LyonMag

Ses empreintes l’ont trahi sur deux affaires distinctes.

Tags :

refus d'obtempérer

cambriolage

3 commentaires
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Sandro le 08/04/2026 à 18:50

Au trou !

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Bibi Fricotin le 08/04/2026 à 18:27

supposé coupable ... pis y'a pas de place en prison.... pis on peut pas les obliger à du travail intérêt général ... pis on va pas lui coller une amande à ce jeune plein d'ambition .. pis aucune preuve n'est irréfutable ... bah autant faire un vice de forme pour gagner du temps.

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Ex Précisions le 08/04/2026 à 16:53

Encore un âne qui pense que la justice ne va rien lui faire et ne prend aucune précaution.
Mais a-t-il tord ?? Pas pour le cambriolage mais pour la justice évidemment...

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