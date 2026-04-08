Métropole de Lyon : un suspect arrêté après avoir laissé ses empreintes sur deux scènes

Les faits débutent dans la soirée du 31 mars à Caluire-et-Cuire. Un individu s’introduit dans un appartement et dérobe plusieurs objets. Les victimes déposent plainte et les enquêteurs procèdent à des constatations sur place, notamment à des relevés d’empreintes.
Quelques heures plus tard, au petit matin, un équipage de police est confronté à un refus d’obtempérer dans le 3e arrondissement de Lyon. Le conducteur prend la fuite avant d’abandonner son véhicule un peu plus loin.
À l’intérieur de la voiture, qui s’avère être volée, les policiers découvrent plusieurs éléments, dont les passeports dérobés lors du cambriolage survenu à Caluire, rapporte le Progrès. De nouvelles empreintes digitales sont également relevées.
L’exploitation de ces indices permet d’identifier un homme de 37 ans. Celui-ci est finalement interpellé à son domicile de Villeurbanne le vendredi 3 avril au petit matin.
Selon les éléments recueillis, l’individu est bien connu des services de police. Il etait par ailleurs sous bracelet électronique au moment de son interpellation.
Au trou !Signaler Répondre
supposé coupable ... pis y'a pas de place en prison.... pis on peut pas les obliger à du travail intérêt général ... pis on va pas lui coller une amande à ce jeune plein d'ambition .. pis aucune preuve n'est irréfutable ... bah autant faire un vice de forme pour gagner du temps.Signaler Répondre
Encore un âne qui pense que la justice ne va rien lui faire et ne prend aucune précaution.Signaler Répondre
Mais a-t-il tord ?? Pas pour le cambriolage mais pour la justice évidemment...