Métropole de Lyon : un suspect arrêté après avoir laissé ses empreintes sur deux scènes

Les faits débutent dans la soirée du 31 mars à Caluire-et-Cuire. Un individu s’introduit dans un appartement et dérobe plusieurs objets. Les victimes déposent plainte et les enquêteurs procèdent à des constatations sur place, notamment à des relevés d’empreintes.

Quelques heures plus tard, au petit matin, un équipage de police est confronté à un refus d’obtempérer dans le 3e arrondissement de Lyon. Le conducteur prend la fuite avant d’abandonner son véhicule un peu plus loin.

À l’intérieur de la voiture, qui s’avère être volée, les policiers découvrent plusieurs éléments, dont les passeports dérobés lors du cambriolage survenu à Caluire, rapporte le Progrès. De nouvelles empreintes digitales sont également relevées.

L’exploitation de ces indices permet d’identifier un homme de 37 ans. Celui-ci est finalement interpellé à son domicile de Villeurbanne le vendredi 3 avril au petit matin.

Selon les éléments recueillis, l’individu est bien connu des services de police. Il etait par ailleurs sous bracelet électronique au moment de son interpellation.