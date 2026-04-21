Lyon : un policier "trainé sur plusieurs mètres" après un refus d’obtempérer en pleine nuit

Les faits se sont déroulés dans la nuit de ce lundi 20 au mardi 21 avril aux alentours de 0h10 sur le boulevard Yves-Farge dans le 7e arrondissement de Lyon.
Selon nos informations confirmées par la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN), un conducteur de scooter TMAX a refusé de se soumettre à un contrôle de police après avoir commis de nombreuses infractions au code de la route.
Malgré les injonctions des forces de l’ordre, l’individu a poursuivi sa route, déclenchant une intervention policière. Le conducteur a finalement été bloqué après une longue poursuite. Mais au moment de son interpellation, il a tenté de prendre la fuite.
Dans sa manœuvre, au niveau de la montée des Génovéfains (Lyon 5e) selon le syndicat un1té, il a percuté un policier qui était descendu de son véhicule. Le fonctionnaire de police a ainsi été "trainé sur plusieurs mètres et coincé contre un mur," précise à son tour le syndicat Alliance. Le policier, blessé, a été hospitalisé. Il souffre de douleurs à la cheville et au genou, ainsi que de dermabrasions et d’hématomes. Le suspect était maîtrisé sur place.
Âgé d’une vingtaine d’années et défavorablement connu des services de police, l’individu circulait sans permis de conduire. Il a été placé en garde à vue.
Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances précises des faits.
De son côté la préfète Fabienne Buccio adresse "son soutien au policier blessé cette nuit, ainsi qu’à ses camarades. Elle condamne fermement le comportement criminel de l’auteur de ce refus d’obtempérer. Elle salue l’engagement, jour et nuit, de nos forces de l’ordre pour la sécurité de nos concitoyens."
Doucet va t il faire un communiqué en soutien au policier .?Signaler Répondre
Votre avis ?
Va doucement avec les films de western l'amiSignaler Répondre
Il n' aura aucune sanction de la justice.Signaler Répondre
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
qu ils vont juste lui retirer le.... permis de conduire!!si tant est qu il l ait eu ou passe un jour..Signaler Répondre
Tant que nos FDO n’auront pas le droit de faire tomber les fuyards à coup de pare-chocs , comme cela se fait en Angleterre , mais nos dirigeants manquent sérieusement de cojones !!!!Signaler Répondre
Toujours les mêmes, ce policier étais en danger donc normalement on tire. Légitime défense .Signaler Répondre
Tentative de meurtre sur policier, il va être relâché sous peu en attendant son procès en 2029...Signaler Répondre