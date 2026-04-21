Lyon : un policier "trainé sur plusieurs mètres" après un refus d’obtempérer en pleine nuit

Les faits se sont déroulés dans la nuit de ce lundi 20 au mardi 21 avril aux alentours de 0h10 sur le boulevard Yves-Farge dans le 7e arrondissement de Lyon.

Selon nos informations confirmées par la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN), un conducteur de scooter TMAX a refusé de se soumettre à un contrôle de police après avoir commis de nombreuses infractions au code de la route.

Malgré les injonctions des forces de l’ordre, l’individu a poursuivi sa route, déclenchant une intervention policière. Le conducteur a finalement été bloqué après une longue poursuite. Mais au moment de son interpellation, il a tenté de prendre la fuite.

Dans sa manœuvre, au niveau de la montée des Génovéfains (Lyon 5e) selon le syndicat un1té, il a percuté un policier qui était descendu de son véhicule. Le fonctionnaire de police a ainsi été "trainé sur plusieurs mètres et coincé contre un mur," précise à son tour le syndicat Alliance. Le policier, blessé, a été hospitalisé. Il souffre de douleurs à la cheville et au genou, ainsi que de dermabrasions et d’hématomes. Le suspect était maîtrisé sur place.

Âgé d’une vingtaine d’années et défavorablement connu des services de police, l’individu circulait sans permis de conduire. Il a été placé en garde à vue.

Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances précises des faits.

De son côté la préfète Fabienne Buccio adresse "son soutien au policier blessé cette nuit, ainsi qu’à ses camarades. Elle condamne fermement le comportement criminel de l’auteur de ce refus d’obtempérer. Elle salue l’engagement, jour et nuit, de nos forces de l’ordre pour la sécurité de nos concitoyens."