Villefranche-sur-Saône : il jette une trottinette sur un policier et le blesse grièvement

Les faits se sont déroulés ce vendredi 27 mars, aux alentours de 19 heures, rue d’Arménie à Villefranche-sur-Saône.

D'après nos informations, les policiers de la BAC tentaient d’interpeller un individu circulant sur une trottinette qui venait d'être signalée comme volée. Mais l’intervention a rapidement dégénéré.

Refusant de s’arrêter, le suspect a jeté la trottinette en direction d’un policier avant de s’enfuir à pied. Le choc a violemment atteint le fonctionnaire au niveau de la jambe droite, provoquant sa chute sur le poignet.

"Une violence inacceptable"

Blessé, le policier souffre notamment d’une vive douleur au membre inférieur droit ainsi que de blessures au poignet.

Dans une publication sur ses réseaux sociaux, le syndicat Alliance Police Nationale 69 détaille un lourd bilan : "fracture du poignet, entorse du genou, 4 points de suture sur le tibia, six semaines d’arrêt et six jours d’ITT."

Le syndicat apporte également "son total soutien à notre collègue blessé et à l’ensemble des forces de l’ordre engagées sur le terrain," dénonçant "une violence inacceptable du quotidien."

Des images, particulièrement choquantes, de la blessure ont été diffusées avec cette publication.

L’individu est parvenu à prendre la fuite.