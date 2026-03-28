Villefranche-sur-Saône : il jette une trottinette sur un policier et le blesse grièvement

Les faits se sont déroulés ce vendredi 27 mars, aux alentours de 19 heures, rue d’Arménie à Villefranche-sur-Saône.
D'après nos informations, les policiers de la BAC tentaient d’interpeller un individu circulant sur une trottinette qui venait d'être signalée comme volée. Mais l’intervention a rapidement dégénéré.
Refusant de s’arrêter, le suspect a jeté la trottinette en direction d’un policier avant de s’enfuir à pied. Le choc a violemment atteint le fonctionnaire au niveau de la jambe droite, provoquant sa chute sur le poignet.
"Une violence inacceptable"
Blessé, le policier souffre notamment d’une vive douleur au membre inférieur droit ainsi que de blessures au poignet.
Dans une publication sur ses réseaux sociaux, le syndicat Alliance Police Nationale 69 détaille un lourd bilan : "fracture du poignet, entorse du genou, 4 points de suture sur le tibia, six semaines d’arrêt et six jours d’ITT."
Le syndicat apporte également "son total soutien à notre collègue blessé et à l’ensemble des forces de l’ordre engagées sur le terrain," dénonçant "une violence inacceptable du quotidien."
Des images, particulièrement choquantes, de la blessure ont été diffusées avec cette publication.
L’individu est parvenu à prendre la fuite.
Juste des fils députés qui font la France d’aujourd’hui. Des mères isolées avec différents pères pour vivre aux crochets de la CAF et de leur progénitures sans bosser …. Les Tuches en sont un modèle parfait. 👍.Signaler Répondre
😂, alors le peuple français est BARBARE dans sa totalité ? J’ai des exemples justement, d’un grand père avr. des couilles en béton, un père mollasson , etc… j’ai l’exemple aussi de deux frères des amis d’enfance, le plus jeune es tUN ange , jamais aucun problème le second , fiché au grand banditisme ave cde# périodes en prison pour X raisons … les raccourcis sont fait pour comprendre ce que qui n’a rien à comprendre et se rassurer tout simplement du manque de connaissances et de courage pour affronter ses démons .,Signaler Répondre
La loi a même prévu que les parents n' avaient plus le droit de donner une fessée à leur enfant.Signaler Répondre
Pas que, loin de là...Signaler Répondre
C'est souvent un héritage de père en fils qui remonte jusqu'à l'arrière grand-père du dernier rejeton qui est poussé par ses aïeux, voyant que l'on peut se faire du blé sans se fatiguer.
Même si vous l’arrêter un juges LFI le relâcherai en 24 heures de GAV sérieuxSignaler Répondre
La délinquance ? Elle commence au sein des familles monoparentales matriarcales françaises.Signaler Répondre
C’est la société française qui a créé ´l’enfant Roi ´ élevés aux biberons 🍼 des allocations familiales et sociales par des mères isolées qui vivent de la CAF sans bosser !!Signaler Répondre
J'espère que le petit jeune va bien le flic pourra regarder Netflix tranquillement pendant 6 semainesSignaler Répondre
Refus d'obtempérer, encore un animal sauvage non dégrossi en liberté et certainement fier de lui.Signaler Répondre
Même pas à Villefranche 6 mois de mise à l'épreuve max, pour blessures volontaires sur policier, délit de fuite et recel...Signaler Répondre
Je n'ai rien à dire sur ce fait de délinquance et l'échec de l'interpellation.Signaler Répondre
En revanche je me demandais comment un policier pouvait se retrouver *grièvement* blessé par une trottinette. Le titre de l'article a réussi son objectif : me faire cliquer pour en savoir plus.
Je souhaite donc finalement une bonne consolidation de la fracture de ce monsieur et une bonne cicatrisation de sa suture. En espérant que tous les blessés aux urgences de notre région aujourd'hui ne le seront aucunement plus grièvement.
selon LFI la police tueSignaler Répondre
encore un qui a le diable en lui.Signaler Répondre
A Villefranche, donc sursis si le gars est arrêté.Signaler Répondre
Et combien de jours d ITT pour la trottinette ?Signaler Répondre