Faits Divers

Près de Lyon : refus d'obtempérer, feu rouge grillé, stop ignoré… la fuite à moto se termine très mal

Près de Lyon : refus d'obtempérer, feu rouge grillé, stop ignoré… la fuite à moto se termine très mal
DR : Gendarmerie du Rhône

La scène s’est déroulée en soirée dans l’Est lyonnais.

Le mercredi 4 mars, vers 20h30, deux militaires de la communauté de brigades (CoB) de Genas aperçoivent un individu circulant à motocross sur la commune.

Souhaitant procéder à un contrôle, les gendarmes activent immédiatement leurs avertisseurs sonores et lumineux. Mais le conducteur refuse d’obtempérer et prend la fuite.

Dans sa tentative d’échapper aux forces de l’ordre, l’homme enchaîne les infractions. Selon les gendarmes, il circule "à grande vitesse dans les rues de la commune", franchit un feu rouge et ne respecte pas un stop, mettant en danger les autres usagers.

Les militaires décident alors de le suivre à distance, sans prendre de risques inconsidérés. La course-poursuite prend fin lorsque la motocross se retrouve bloquée au fond d’une impasse.

L’individu abandonne alors son véhicule et tente de fuir à pied. Une tentative de courte durée : il est rapidement rattrapé et interpellé.

Lors de son audition, la personne reconnaît les faits. Elle fera l’objet d’une convocation devant la justice. Le dossier a été traité par le Tribunal judiciaire de Lyon, qui a notamment ordonné la destruction du deux-roues.

Les gendarmes rappellent qu’"il est préférable de s'immobiliser et d'accepter la verbalisation si une infraction est constatée, car le refus d'obtempérer entraîne des conséquences bien plus lourdes."

Tags :

refus d'obtempérer

motocross

7 commentaires
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Rlb le 08/04/2026 à 14:57

Pas de convocation, direction le goulag.

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Oui mais le 08/04/2026 à 14:43
Ex Précisions a écrit le 08/04/2026 à 13h51

Excellente la com des gendarmes avec la vidéo "massacre à la pelle mécanique" ;-)
Ils peuvent faire pareil avec les voitures des délinquants ?

Pour bien faire , il faut que les délinquants soient dans la voiture pendant la destruction .

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Dream le 08/04/2026 à 14:30
papyrebel a écrit le 08/04/2026 à 12h36

L'individu assumera les conséquences de ses actes .

Vous rêvez ?

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Ex Précisions le 08/04/2026 à 13:51

Excellente la com des gendarmes avec la vidéo "massacre à la pelle mécanique" ;-)
Ils peuvent faire pareil avec les voitures des délinquants ?

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123456 le 08/04/2026 à 13:46

Tout est bien qui finit bien.

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papyrebel le 08/04/2026 à 12:36

L'individu assumera les conséquences de ses actes .

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Bonjour bonjour le 08/04/2026 à 12:11

Mal tourné ??? Pour qui ?? Le conducteur en fuite, la mobylette ? Il finira ses livraisons à pied..

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