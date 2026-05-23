Accident sur l’A46 près de Lyon : un véhicule seul en cause, gros bouchon en direction du nord

La circulation est fortement perturbée ce samedi 23 mai sur l’A46, au nord de Lyon. Un accident impliquant un seul véhicule s’est produit dans le sens Sud-Nord, à hauteur de Rillieux-la-Pape.

À la suite du choc, une voie de circulation a été neutralisée afin de permettre l’intervention des secours et des équipes de sécurité. Rapidement, un important bouchon s’est formé dans le secteur, atteignant déjà au moins trois kilomètres selon les premières informations communiquées.

Le PC CORALY, chargé de la coordination du trafic dans l’agglomération lyonnaise, recommande aux automobilistes d’éviter le secteur. Les usagers sont invités à emprunter l’A43 en direction de Grenoble puis à rejoindre l’A42 afin de contourner la zone de l’accident.

Sur le plan humain, une victime en urgence relative a été prise en charge par les secours avant d’être transportée à l’hôpital de la Croix-Rousse à Lyon.

Les conditions exactes de l’accident restent pour l’heure inconnues.