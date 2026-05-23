Transports

Accident sur l’A46 près de Lyon : un véhicule seul en cause, gros bouchon en direction du nord

Accident sur l’A46 près de Lyon : un véhicule seul en cause, gros bouchon en direction du nord
Accident sur l’A46 près de Lyon : un véhicule seul en cause, gros bouchon en direction du nord

Plusieurs kilomètres de bouchons se sont formés.

La circulation est fortement perturbée ce samedi 23 mai sur l’A46, au nord de Lyon. Un accident impliquant un seul véhicule s’est produit dans le sens Sud-Nord, à hauteur de Rillieux-la-Pape.

À la suite du choc, une voie de circulation a été neutralisée afin de permettre l’intervention des secours et des équipes de sécurité. Rapidement, un important bouchon s’est formé dans le secteur, atteignant déjà au moins trois kilomètres selon les premières informations communiquées.

Le PC CORALY, chargé de la coordination du trafic dans l’agglomération lyonnaise, recommande aux automobilistes d’éviter le secteur. Les usagers sont invités à emprunter l’A43 en direction de Grenoble puis à rejoindre l’A42 afin de contourner la zone de l’accident.

Sur le plan humain, une victime en urgence relative a été prise en charge par les secours avant d’être transportée à l’hôpital de la Croix-Rousse à Lyon.

Les conditions exactes de l’accident restent pour l’heure inconnues.

2 commentaires
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Hi han sans honte le 23/05/2026 à 14:36
Ex Précisions a écrit le 23/05/2026 à 12h32

Tunnel de Fourvière et viaduc de Pierre-Bénite fermés, des rues interdites à la circulation au sud de Lyon, opération escargot sur l'A46 et maintenant accident.
Sans parler des trains avec avec ce matin une panne d'alimentation électrique a paralysé le trafic ferroviaire sur l'axe sud-est + les travaux de modernisation.
Qu'est-ce que je suis bien à rester chez moi ce WE avec barbeucs et piscine (un peu fraiche) ;-)

Le pire du pire du franchouillard et il s'en vante ??? La misère intellectuelle est belle à voir.

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Ex Précisions le 23/05/2026 à 12:32

Tunnel de Fourvière et viaduc de Pierre-Bénite fermés, des rues interdites à la circulation au sud de Lyon, opération escargot sur l'A46 et maintenant accident.
Sans parler des trains avec avec ce matin une panne d'alimentation électrique a paralysé le trafic ferroviaire sur l'axe sud-est + les travaux de modernisation.
Qu'est-ce que je suis bien à rester chez moi ce WE avec barbeucs et piscine (un peu fraiche) ;-)

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Encore le 23/05/2026 à 12:01

Les vélos sont une plaie sur la route !!!

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