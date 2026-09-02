Lyon : huit coups de feu en pleine nuit, un jeune de 19 ans grièvement blessé

Une altercation qui se termine par plusieurs coups de feu. Dans la nuit du mardi 1er au mercredi 2 septembre 2026, un jeune homme de 19 ans a été blessé par balle.
Les faits se sont produits vers 1h10, au niveau du 25 rue Feuillat, à cheval sur le 3e et le 8e arrondissement de Lyon. Selon nos informations, un différend aurait éclaté entre deux hommes et un groupe composé d’une quinzaine d’individus.
Si l’hypothèse d’un différend autour d’une trottinette a d’abord été évoquée, une autre piste est également avancée : l’altercation pourrait avoir débuté après qu’un homme a croisé sa sœur en compagnie d’un autre jeune homme.
Environ huit coups de feu tirés
Les deux hommes auraient alors tenté de quitter les lieux à bord d’une trottinette. C’est au cours de leur fuite que plusieurs tirs provenant d’une arme de poing auraient été effectués dans leur direction. Environ huit coups de feu auraient retenti.
Le passager de la trottinette, âgé de 19 ans, a été touché à plusieurs reprises. Il présentait notamment de graves blessures au niveau de la cheville et de la cuisse.
Malgré la gravité de ses blessures, son pronostic vital n’était pas engagé. Le jeune homme a été transporté à l’hôpital Édouard-Herriot, à Lyon.
Chicago sur Rhône et en l'absence de caméra (merci Doucet) il est difficile de retrouver les auteurs de la fusillade. Et cela ne semble pas être une hausse temporaire.Signaler Répondre
avec de la merde dans la tête, dirigeants comme délinquants, il n'y a rien à attendre....Signaler Répondre
Ah ... toujours des tirs qui manquent de précision...il faudrait enfin apprendre à finir le travail !Signaler Répondre
Curieux de lire la réaction des gauchistes, car ces méthodes de protéger la sœur, devraient les toucher. A moins qu'un critère prédomine sur leurs convictions en carton.Signaler Répondre
Selon certains grands intellectuels, le problème c est l’extrême centre. En même temps on apprend des mêmes grands intellectuels que la gauche et la droite n existe plus , alors comment le centre peut exister si gauche et droite n existent pas ?Signaler Répondre
Tout ça pour ne pas admettre l existence de l extrême gauche
Nous sommes livrés en pâture à l'électorat de LFI qui à l'approche des présidentielles se sent pousser des ailes.Signaler Répondre
Pourtant on a plein de pistes cyclables dans le 8e.... Nous aurait on menti sur leur réel bénéfice ?Signaler Répondre
C'est bien , mais peuvent faire mieux ! Il nous faut encore des agressions , des meurtres , de la violence ; Les prises de conscience sont longues à venir !Signaler Répondre
L’exemple parfait de la ville apaisée selon la gauche...Signaler Répondre
La convergence vit ses derniers instants. RIP.Signaler Répondre
Et certains voudraient désarmer la police, installer points dédiés aux barbecues et légaliser le cannabis ! Comme ça les tireurs feraient des strikes au milieu des barbecues tellement festifs!!!Signaler Répondre
De plus en plus apaisé ! Avec LFI, on devrait pas être loin de Medellin. Content malgré tout pour ceux qui ont mis ça en place. Ils vont le payer.Signaler Répondre
çà devient l'affaire gregorySignaler Répondre
Et c'est nous qui payons pour toutes ces petits anges. Ils feraient mieux de mieux viserSignaler Répondre
Selon le petit Gregory : "Lyon, ville apaisée"Signaler Répondre
ça devient une habitude … ma foi .. du moment qu aucune victime collatérale ait pas été touchée …Signaler Répondre
A l' évidence La Mairie ne s'en preoccupe pas .Signaler Répondre
Tous ces blesses qui partent à Edouard Herriot : C est pas la Mairie qui paie.
Alors ...
je n'en croyais pas mes yeux avant de voir les statistiques officielles mais rendez-vous compte, en terme de faits de délinquance et crime le rhône est le pire département de France, et à Lyon/villeurbanne on dépasse désormais de loin Marseille... Quelle tristesse pour cette ville qu'on a tous aimé il y a 10-15 ans et qui ne ressemble plus à rien aujourd'huiSignaler Répondre