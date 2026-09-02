Lyon : huit coups de feu en pleine nuit, un jeune de 19 ans grièvement blessé

Une altercation qui se termine par plusieurs coups de feu. Dans la nuit du mardi 1er au mercredi 2 septembre 2026, un jeune homme de 19 ans a été blessé par balle.

Les faits se sont produits vers 1h10, au niveau du 25 rue Feuillat, à cheval sur le 3e et le 8e arrondissement de Lyon. Selon nos informations, un différend aurait éclaté entre deux hommes et un groupe composé d’une quinzaine d’individus.

Si l’hypothèse d’un différend autour d’une trottinette a d’abord été évoquée, une autre piste est également avancée : l’altercation pourrait avoir débuté après qu’un homme a croisé sa sœur en compagnie d’un autre jeune homme.

Environ huit coups de feu tirés

Les deux hommes auraient alors tenté de quitter les lieux à bord d’une trottinette. C’est au cours de leur fuite que plusieurs tirs provenant d’une arme de poing auraient été effectués dans leur direction. Environ huit coups de feu auraient retenti.

Le passager de la trottinette, âgé de 19 ans, a été touché à plusieurs reprises. Il présentait notamment de graves blessures au niveau de la cheville et de la cuisse.

Malgré la gravité de ses blessures, son pronostic vital n’était pas engagé. Le jeune homme a été transporté à l’hôpital Édouard-Herriot, à Lyon.