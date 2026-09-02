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Elue de Rillieux-la-Pape et son conjoint agressés après OL-Le Havre : Alexandre Vincendet au chevet de son opposante

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Elue de Rillieux-la-Pape et son conjoint agressés après OL-Le Havre : Alexandre Vincendet au chevet de son opposante

Meriem Bouchedda, élue d'opposition de la Ville de Rillieux-la-Pape, et son conjoint ont été victimes d’une agression physique et verbale à l’issue du match entre l’OL et Le Havre. Le maire Alexandre Vincendet leur apporte son soutien et appelle à ce que les auteurs soient rapidement retrouvés. 

Une élue de Rillieux-la-Pape et son conjoint ont été agressés à l’issue de la rencontre entre l’Olympique Lyonnais et Le Havre.

Dans un communiqué, le maire de Rillieux-la-Pape Alexandre Vincendet indique avoir appris "avec indignation l’agression physique et verbale" dont ont été victimes Meriem Bouchedda, élue municipale, et son conjoint. 

Le communiqué ne donne pas davantage de précisions sur les circonstances des faits, leur localisation exacte ou les motivations des auteurs.

"Des violences profondément choquantes"

Alexandre Vincendet adresse aux deux victimes "tout (son) soutien et toute ma solidarité dans cette épreuve", au nom de la commune et en son nom personnel.

"Les violences qu’ils ont subies sont profondément choquantes", réagit le maire Horizons, également vice-président de la Métropole de Lyon.

Il dit faire "pleinement confiance aux services de police et à la justice afin que les agresseurs soient rapidement appréhendés et sanctionnés à la hauteur de leurs actes"

Alexandre Vincendet adresse enfin à Meriem Bouchedda et à son conjoint ses "vœux de prompt et complet rétablissement".

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Alexandre Vincendet

Meriem Bouchedda

Rillieux-la-Pape

6 commentaires
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Comparaison le 02/09/2026 à 11:59

Il est venu vérifier s'ils étaient plus esquintés que son gamin de quatre ans quand il l'a soigneusement tabassé ! Et dire que ce type est vice président de la métropole, quelle honte

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Prix Nobel le 02/09/2026 à 09:42
Fun a écrit le 02/09/2026 à 08h38

Il n'est pas allé à son chevet. Il est tranquille en vacances. Il ne se rappelle même pas où est rillieux si ça se trouve car n'y habite pas et s'occupe plus de son mandat métropole.

Bravo pour votre prix Nobel du jour.

Continuez, vous êtes sur la bonne voie.

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Gabin69 le 02/09/2026 à 09:18
Zut a écrit le 02/09/2026 à 08h43

Pas si mauvais Vincendet.....moins bien que Bréaud

Il va pas non plus souhaiter à ses opposants de se faire déboiter , faudrait pas abuser non plus

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saco697 le 02/09/2026 à 09:15

résultat de 5 ans de laisser aller avec les bobos des Verts et leurs soutiens de LFi rien d’étonnant…

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Zut le 02/09/2026 à 08:43

Pas si mauvais Vincendet.....moins bien que Bréaud

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Fun le 02/09/2026 à 08:38

Il n'est pas allé à son chevet. Il est tranquille en vacances. Il ne se rappelle même pas où est rillieux si ça se trouve car n'y habite pas et s'occupe plus de son mandat métropole.

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