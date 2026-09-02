Elue de Rillieux-la-Pape et son conjoint agressés après OL-Le Havre : Alexandre Vincendet au chevet de son opposante

Une élue de Rillieux-la-Pape et son conjoint ont été agressés à l’issue de la rencontre entre l’Olympique Lyonnais et Le Havre.

Dans un communiqué, le maire de Rillieux-la-Pape Alexandre Vincendet indique avoir appris "avec indignation l’agression physique et verbale" dont ont été victimes Meriem Bouchedda, élue municipale, et son conjoint.

Le communiqué ne donne pas davantage de précisions sur les circonstances des faits, leur localisation exacte ou les motivations des auteurs.

"Des violences profondément choquantes"

Alexandre Vincendet adresse aux deux victimes "tout (son) soutien et toute ma solidarité dans cette épreuve", au nom de la commune et en son nom personnel.

"Les violences qu’ils ont subies sont profondément choquantes", réagit le maire Horizons, également vice-président de la Métropole de Lyon.

Il dit faire "pleinement confiance aux services de police et à la justice afin que les agresseurs soient rapidement appréhendés et sanctionnés à la hauteur de leurs actes".

Alexandre Vincendet adresse enfin à Meriem Bouchedda et à son conjoint ses "vœux de prompt et complet rétablissement".