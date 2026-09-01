Un Lyonnais contrôlé à 190 km/h avec un permis suspendu depuis 2022

Un Lyonnais de 27 ans a été contrôlé en fin d’après-midi sur l’autoroute A43, à hauteur de Saint-Quentin-Fallavier, en Isère.
Au volant de son Peugeot Expert, il a été flashé à 190 km/h, pour 180 km/h retenus. Un excès loin d’être isolé ce week-end, marqué par de nombreux grands dépassements de vitesse et plusieurs conduites sous stupéfiants.
Le contrôle a également révélé que son permis de conduire était suspendu depuis mai 2022. Conséquence : son véhicule n’était plus assuré, ce qui est aussi interdit par la loi lorsqu'on roule avec.
Depuis combien de décennies ce laxisme est en placeSignaler Répondre
Juste avant le péage. Bref encore un qui s'en tape des lois et des obligations. Un beau spécimen de la racai... qui pourrit nos vies.Signaler Répondre
Encore un petit ange, qui n'a jamais conduit sans permis ?Signaler Répondre
la prochaine fois, il sera arrêté avec un bracelet électronique: c’est la réponse de notre « Justice » pour « contraindre » les criminels. MDR.Signaler Répondre
Résultat du laxisme de Darmanin sur les délits routiersSignaler Répondre
La vitesse maximale d'un Peugeot Expert varie généralement entre 130 km/h et 185 km/h selon la motorisation choisieSignaler Répondre
Et donc ? Les sanctions ?Signaler Répondre
A quand les 3750€ d'amende?Signaler Répondre
La vérité, un lyonnais d'importation, pour ne pas stigmatiser un type de population souvent en causeSignaler Répondre
Timidité journalistique
un Peugeot expert a 190 ?????Signaler Répondre