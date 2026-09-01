Un Lyonnais contrôlé à 190 km/h avec un permis suspendu depuis 2022

Un Lyonnais de 27 ans a été contrôlé en fin d’après-midi sur l’autoroute A43, à hauteur de Saint-Quentin-Fallavier, en Isère.

Au volant de son Peugeot Expert, il a été flashé à 190 km/h, pour 180 km/h retenus. Un excès loin d’être isolé ce week-end, marqué par de nombreux grands dépassements de vitesse et plusieurs conduites sous stupéfiants.

Le contrôle a également révélé que son permis de conduire était suspendu depuis mai 2022. Conséquence : son véhicule n’était plus assuré, ce qui est aussi interdit par la loi lorsqu'on roule avec.