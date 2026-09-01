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Un Lyonnais contrôlé à 190 km/h avec un permis suspendu depuis 2022

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Un Lyonnais contrôlé à 190 km/h avec un permis suspendu depuis 2022

Un conducteur a été intercepté en grand excès de vitesse à Saint-Quentin-Fallavier, alors qu’il n’avait plus le droit de conduire et que son véhicule n’était pas assuré.

Un Lyonnais de 27 ans a été contrôlé en fin d’après-midi sur l’autoroute A43, à hauteur de Saint-Quentin-Fallavier, en Isère.

Au volant de son Peugeot Expert, il a été flashé à 190 km/h, pour 180 km/h retenus. Un excès loin d’être isolé ce week-end, marqué par de nombreux grands dépassements de vitesse et plusieurs conduites sous stupéfiants.

Le contrôle a également révélé que son permis de conduire était suspendu depuis mai 2022. Conséquence : son véhicule n’était plus assuré, ce qui est aussi interdit par la loi lorsqu'on roule avec.

6 commentaires
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De l'honnêteté le 01/09/2026 à 10:39
Darmanoche a écrit le 01/09/2026 à 09h42

Résultat du laxisme de Darmanin sur les délits routiers

Depuis combien de décennies ce laxisme est en place

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En descente le 01/09/2026 à 10:29
Catalan a écrit le 01/09/2026 à 09h19

un Peugeot expert a 190 ?????

Juste avant le péage. Bref encore un qui s'en tape des lois et des obligations. Un beau spécimen de la racai... qui pourrit nos vies.

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Racailles de m... le 01/09/2026 à 10:28

Encore un petit ange, qui n'a jamais conduit sans permis ?

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ouf! le 01/09/2026 à 10:21

la prochaine fois, il sera arrêté avec un bracelet électronique: c’est la réponse de notre « Justice » pour « contraindre » les criminels. MDR.

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Darmanoche le 01/09/2026 à 09:42

Résultat du laxisme de Darmanin sur les délits routiers

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Dopage ou erreur le 01/09/2026 à 09:29
Catalan a écrit le 01/09/2026 à 09h19

un Peugeot expert a 190 ?????

La vitesse maximale d'un Peugeot Expert varie généralement entre 130 km/h et 185 km/h selon la motorisation choisie

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Anti verts le 01/09/2026 à 09:21

Et donc ? Les sanctions ?

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du pipo le 01/09/2026 à 09:21

A quand les 3750€ d'amende?

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Un lyonnais ? le 01/09/2026 à 09:20

La vérité, un lyonnais d'importation, pour ne pas stigmatiser un type de population souvent en cause
Timidité journalistique

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Catalan le 01/09/2026 à 09:19

un Peugeot expert a 190 ?????

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