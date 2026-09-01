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Raquette fracassée à l'US Open : Loïs Boisson éliminée d’entrée et très frustrée après sa défaite

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Raquette fracassée à l'US Open : Loïs Boisson éliminée d’entrée et très frustrée après sa défaite

 La Lyonnaise Loïs Boisson a été éliminée dès le premier tour de l’US Open ce lundi par Emma Navarro, au terme d’un match accroché en trois sets. Très déçue, elle a laissé éclater sa frustration après la rencontre.

Loïs Boisson quitte déjà l’US Open.

Dans la lignée de ses dernières performances décevantes, la 237e joueuse mondiale s’est inclinée face à l’Américaine Emma Navarro, 27e mondiale, après 2h46 de combat : 7-6 [6], 6-7 [1], 6-3.

La Lyonnaise a pourtant poussé son adversaire jusqu’au troisième set, remportant notamment la deuxième manche au tie-break avant de céder dans la dernière.

À l’issue de la rencontre, la frustration a pris le dessus. Boisson a d’abord jeté une raquette en rejoignant le filet pour saluer Navarro, avant d’en saisir une seconde pour passer ses nerfs en la fracassant sur le sol.

La scène a été captée par les caméras du Grandstand de New York pendant que l’Américaine célébrait sa qualification pour le deuxième tour.

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Loïs Boisson

2 commentaires
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En même temps le 01/09/2026 à 10:27

Pour être en haut du podium, il faut savoir contrôler ses nerfs, et beaucoup travailler.

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Encore le 01/09/2026 à 09:42

Encore la gabegie causée par LFI et EELV.

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Catalan le 01/09/2026 à 09:32

Toujours caractérielle, mais en progrès au niveau élégance.

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