Raquette fracassée à l'US Open : Loïs Boisson éliminée d’entrée et très frustrée après sa défaite

Loïs Boisson quitte déjà l’US Open.

Dans la lignée de ses dernières performances décevantes, la 237e joueuse mondiale s’est inclinée face à l’Américaine Emma Navarro, 27e mondiale, après 2h46 de combat : 7-6 [6], 6-7 [1], 6-3.

La Lyonnaise a pourtant poussé son adversaire jusqu’au troisième set, remportant notamment la deuxième manche au tie-break avant de céder dans la dernière.

À l’issue de la rencontre, la frustration a pris le dessus. Boisson a d’abord jeté une raquette en rejoignant le filet pour saluer Navarro, avant d’en saisir une seconde pour passer ses nerfs en la fracassant sur le sol.

La scène a été captée par les caméras du Grandstand de New York pendant que l’Américaine célébrait sa qualification pour le deuxième tour.