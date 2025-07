Tennis : après sa victoire à Hambourg, la Lyonnaise Loïs Boisson déclare forfait pour le WTA 1000 de Montréal

Samedi dernier, la Lyonnaise Loïs Boisson remportait son tout premier titre en carrière sur le circuit principal : le WTA 250 d’Hambourg, en Allemagne. Elle comptait alors poursuivre sa belle série en s’engageant sur son premier WTA 1000, au Canada.

Mais la joueuse de 22 ans a été contrainte de freiner sa progression à la suite d’une blessure : "Les dernières semaines, mois ont été très intenses et malheureusement, j'ai fait une échographie ce matin suite à une douleur à mon adducteur gauche. Il apparaît que j'ai besoin d'un peu plus de temps pour me reposer et me soigner de la meilleure des manières pour pouvoir être à 100 % en compétition à nouveau", a-t-elle déclaré sur Instagram.

Un coup dur pour la 44e mondiale au classement WTA. En revanche, d’après les informations de nos confrères du journal L’Equipe, Loïs Boisson devrait disputer le WTA 1000 de Cincinnati, prévu du 13 au 19 août, mais surtout l’US Open, le dernier tournoi du Grand Chelem de l’année (24 août au 7 septembre).