Brigade métropolitaine des transports à Lyon : la CGT des TCL dénonce un "effet d’annonce"

La future brigade métropolitaine des transports ne convainc pas la CGT des TCL.
Dans un communiqué diffusé lundi 31 août, la coordination syndicale estime que les annonces de la Métropole de Lyon laissent encore trop de zones d’ombre, quelques jours après le décès d’un usager victime d’un vol à l’arraché.
"Assurer la sûreté des agents et des usagers est indispensable à l’utilisation et au développement du service public de transports de voyageurs", pose d’abord la CGT. Mais elle estime que la majorité métropolitaine ne précise "ni ses fonctions, ni son statut, ni ses financements" concernant la future brigade.
Public, privé, RATP Dev Lyon ? La CGT demande des réponses
Le syndicat pose directement la question de la composition de cette nouvelle structure.
"Quel serait le statut (public ou privé ?) et l’employeur (...) des agents qui composeraient cette brigade ?", interroge la coordination CGT, qui évoque plusieurs hypothèses : agents territoriaux, entreprise de sécurité privée ou renforcement du service de sûreté déjà assuré par RATP Dev Lyon.
Pour le syndicat, la mesure relève à ce stade davantage de la communication politique : "Cet effet d’annonce fait fi de la réalité afin de servir un discours politique qui ne répond pas aux besoins de sûreté exprimés par les agents TCL comme par les usagers victimes de violence sur notre réseau."
Le financement inquiète aussi le syndicat
La CGT demande également que les sommes consacrées à ces nouvelles mesures ne soient pas prélevées au détriment du fonctionnement et de la modernisation du réseau.
Elle cite notamment l’état de certaines infrastructures, comme les ascenseurs, escaliers mécaniques ou lignes aériennes, mais aussi le matériel roulant.
"Les financements utilisés ne doivent pas desservir le développement et la maintenance d’un réseau vieillissant", insiste la coordination.
La gratuité pour les policiers également critiquée
La CGT conteste par ailleurs la proposition de gratuité des TCL pour les policiers afin qu’ils puissent constituer "une veille de sécurité majeure".
Pour le syndicat, "les agents de police n’ayant pas vocation à assurer le rôle de maintien de l’ordre s’ils ne sont pas en poste", cette mesure constitue elle aussi "un effet d’annonce".
La coordination se montre également très critique sur l’éventualité d’un renforcement d’agents armés relevant de l’exploitant privé : "Une entreprise privée (...) n’a pas à constituer en son sein une milice privée autorisée au port d’armes."
Le syndicat défend plutôt le renforcement des effectifs permanents déjà présents sur le réseau. "C’est bien l’emploi pérenne et durable au sein du service de sûreté des TCL qui permettra la présence auprès des voyageurs", estime la coordination CGT.
Elle réclame également à RATP Dev Lyon de respecter les engagements d’embauches pris auprès des agents du PC Sécurité après un conflit social au printemps et demande le développement de la médiation sociale sur le réseau.
l’état a renoncé à faire appliquer la loi. Donc, des « polices » privées se multiplient. tous les français (sauf électeurs de LFI) plébiscitent une justice dissuasive et une police ayant l’autorité. Tous les français qui voyagent (même en Suisse, en Allemagne) arrivent aux mêmes conclusions.Signaler Répondre
En financement, ils s'y connaissent à la CGTSignaler Répondre
https://www.bfmtv.com/police-justice/les-deux-representants-cgt-du-port-de-marseille-condamnes-a-de-la-prison-avec-sursis-apres-un-detournement-de-fonds-de-plus-de-260-000-euros_AD-202606010571.html
Ils ont bien appris le texte que LFI leur a envoyéSignaler Répondre
Quelle brigade RATP?Signaler Répondre
Rarement vu un contrôle sur T3.
De nombreuses immobilisations ou pannes, des horaires fluctuants oui, avec parfois du personnel. Incapable de renseigner!
Depuis la gestion du réseau par la RATP, plus aucune fiabilité.
Faudrait pas non plus raconter que de la merde, je les vois souvent à bonnevay par exemple ou à la soie, c'est surtout qu'ils savent à qui coller les prunes, leur prestataire qui sert à rien, quand je les vois traîner à gare de Vénissieux sans bouger le petit doigt alors que ça fourguer des clopes sous leur museau, à valmy sur leur tél à se taper des tacos, gare de Vaise j'en parle même pas ils se sont déjà fait taper dessus par des gamins qui plus est ...Signaler Répondre
en effet, pourquoi créer une énieme usine à gaz plutot que de renforcer les effectifs existants ? c'est le mal du pays..Signaler Répondre
Cgt ....confédération génerale des tocards ...des gens qui parlent de travail alors qu’ils n’ont jamais pratiqués !Signaler Répondre
Et si on demandait à la CGT d'apporter des précisions sur son statut, ses missions et son financement.Signaler Répondre
Vous voyez le bordel.
Alors on va rien demander....
La CGT ?Signaler Répondre
On parle de cette antenne de LFI qui là part au quart de tour ?
A part foutre la chienlit, qu’est-ce qui les intéresse ?
La cerise sur le gâteau c’est Bernard qui a fait son coup avant de partir et a vendu les TCL à la RATP
Ils ont malheureusement raison c’est uniquement un effet d’annonceSignaler Répondre
Que la "direction sécurité" fasse sont travail déjà. Des contrôles à plusieurs se prenant pour des shérifs dans le 6eme, le 4eme, Caluire, mais personne dans les quartiers sensibles. Donc, messieurs de la CGT/LFI, donnez un peu de courage à vos agents ou laissez les vrais policiers s'installer etfaire leur travail de protection de la population.Signaler Répondre
Beaucoup plus simple: appeler les blouses blanches du Vinatier et de St jean de dieu pour maîtriser et récupérer les merdes qu'ils ont créés.Signaler Répondre
Alors si le financement de la sécurité passait par la baisse des subventions de la CGT justement ! Vu que la CGT sert à rien voir est nuisible pour la France 🇫🇷Signaler Répondre
comme disait je crois un humoriste La CGT c est le Cancer Généralisé du Travail. courroie de transmission du parti communiste dans les années 60 à 80 et maintenant courroie de transmission de la France Infâme. Le syndicalisme qui devrait être de qualité supérieure dans notre monde moderne est en fait de très médiocre qualité, pour ne pas dire plus, au point que les syndicalistes eux mêmes n ont plus conscience de leur ridicule médiocrité.Signaler Répondre
Peuvent pas utiliser les loups !🤣Signaler Répondre
La CGT est en totale perte de vitesse, elle perd des adhérents , elle n'a plus d'idée, si ce n'est de faire de la politiqueSignaler Répondre
Des gens écoutent encore l'avis des syndicats ?Signaler Répondre
Il y a 3 ou 4 ans on croisait toute la journée les agents" Zeus " à la station gare de Vaise...dépôt de bilan ? Bien mieux, des brigades cynophiles pour flairer la drogue et emmener tous ces toxicos au poste afin de les ficher, les taxer et leur proposer des soins.Signaler Répondre
J'attends avec impatience cette police métropolitaine. J'ai peur dans le métro et surtout à la sortie, notamment à Gorge de Loup.Signaler Répondre
Ceux qui critiquent et qui se posent 10 000 questions prennent-ils le métro? Se sont-ils déjà faits agressés?
C’est pas l’Amérique donc oui ils ont raison sur toute la ligneSignaler Répondre
Point par point ils constatent et argumentent facilement des annonces inadmissibles pour des élus tant elles sont ridicules, irréalisables et surtout à côté de la plaque
Faire travailler des controleurs TCL, qui ne branlaient pas grad chose depuis des décennies, Bon courage VéroniqueSignaler Répondre
Pareil si Doucet voulait faire bosser sa Police Municipale, mission impossible , chef
Sud, CGT, LFI, même combat faire grêve et rien branler
Rien détonnant de la part de syndicalistes inféodés à LFI comme leur secrétaire générale Sophie Binet. La CGT est devenue le service d'ordre de Mélenchon et son relais dans les entreprises.Signaler Répondre
La CGT Mélenchoniste déteste toute les mesures efficaces (donc fascistes, de leur point de vue) qui pourraient améliorer la sécurité des Lyonnais.Signaler Répondre