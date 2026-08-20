TCL : prolongement du T4, nouvelles lignes et changements de numéros à partir du 31 août

La rentrée s’annonce chargée sur le réseau TCL. Dès le 31 août, plusieurs adaptations entreront en vigueur dans la métropole lyonnaise, avec des prolongements de lignes, de nouveaux itinéraires et une réorganisation de la numérotation des bus.

Parmi les changements les plus visibles figure le prolongement du tramway T4 jusqu’à IUT Feyssine en semaine scolaire. Trois nouveaux arrêts seront desservis : INSA Einstein, Croix-Luizet et IUT Feyssine, qui deviendra le nouveau terminus.

Une nouvelle ligne C27 entre Saxe-Gambetta et Vaulx-en-Velin

Plusieurs lignes de bus vont évoluer en lien avec le prolongement du T6 et l’arrivée du TramBus TB12.

La future C27, issue de la fusion de la ligne C11 et de la partie est de l’ancienne C3, reliera directement Saxe-Gambetta à Vaulx-en-Velin La Grappinière. Elle offrira notamment des correspondances avec les métros A, B et D ainsi qu’avec les TramBus TB11 et TB12.

La ligne C9 sera redessinée pour mieux desservir le quartier Ferrandière avec les arrêts Dauphiné Lacassagne et Viala Lacassagne.

La C26 sera pour sa part entièrement repensée entre INSA Einstein et Grange Blanche, avec une liaison nord-sud connectée aux métros A et D, aux tramways T1, T2, T4, T5 et T6 ainsi qu’aux TB11 et TB12. Un nouvel arrêt sera également créé au Pôle Pixel.

La ligne 69 prolongée jusqu’au Transbordeur

La ligne 69 évoluera entre la Cité Internationale et Manufacture Montluc afin de desservir notamment le quartier des Buers, la Cité Internationale et le Transbordeur, qui deviendra son terminus.

Sa fréquence sera renforcée avec un passage toutes les 15 minutes en heure de pointe et toutes les 20 minutes en heure creuse.

La ligne C17 sera raccourcie : sa partie nord sera remplacée par les nouvelles dessertes des lignes C26 et 69, tandis que la partie comprise entre Laurent Bonnevay et Porte des Alpes sera maintenue.

La ligne 37, entre Charpennes et Vaulx O’Hara, bénéficiera quant à elle d’une amplitude élargie jusqu’à 23h45 tous les jours. Un nouvel arrêt permettra également une correspondance avec le T6 à Roger Planchon.

La ligne 49 prolongée à Sainte-Foy-lès-Lyon

D’autres secteurs de la métropole sont concernés.

La ligne 49, entre Perrache et Sainte-Foy Châtelain, sera prolongée jusqu’à la rue Sainte-Barbe à Sainte-Foy-lès-Lyon. Le nouvel arrêt Sainte Barbe deviendra son terminus et permettra notamment de mieux desservir le collège Plan du Loup, la salle Ellipse, la caserne des pompiers et Calicéo.

La ligne 84 desservira un nouvel arrêt « Rochecardon », tandis qu’une nouvelle ligne 44 reliera La Chaux – École de Champlong à la gare de Collonges-Fontaines.

L’itinéraire de la ligne 43 sera également modifié afin de mieux desservir la ZI Lyon Nord et la ZAC de La Richassière.

Davantage de bus vers l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry

La future ligne 248, qui correspond à l’actuelle ligne 47 entre Meyzieu Z.I., l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry et Saint-Laurent-de-Mure, bénéficiera d’un renforcement important.

Le nombre de trajets quotidiens passera de 44 à 58, soit une hausse de plus de 30 %. Un nouvel arrêt sera créé près de la zone de fret et de logistique, tandis que l’amplitude sera étendue de 5h30 à 22h en semaine. En heures creuses, la fréquence passera d’un bus toutes les 60 minutes à un toutes les 45 minutes.

La future ligne 230, actuellement numérotée 30, sera également redessinée pour desservir les zones d’activités Pesselière et Z.I. du Dauphiné depuis Saint-Priest et le tramway T2.

Certains bus vont changer de numéro

La rentrée marquera enfin une nouvelle étape dans l’unification du réseau TCL métropolitain.

Certaines lignes vont changer de numéro à partir du 31 août. Les lignes Gare Express deviendront ainsi les lignes 130 à 132, tandis que les lignes ZI seront renumérotées de 145 à 150. Les lignes scolaires Junior Direct conserveront leurs numéros compris entre 300 et 999.

Chaque ligne se verra également attribuer une couleur spécifique. TCL mettra à disposition un convertisseur permettant de retrouver les nouvelles numérotations, ainsi qu’un calculateur d’itinéraires adapté à la nouvelle organisation du réseau.