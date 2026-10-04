Lyon et Villeurbanne : les maires demandent à l’État d’autoriser les "salles de shoot"

Grégory Doucet a signé, avec onze autres maires de grandes villes, une lettre ouverte au premier ministre Sébastien Lecornu pour demander l’autorisation d’ouvrir des haltes soins addictions (HSA), communément appelées "salles de shoot". Les maires de Villeurbanne Cédric Van Styvendael et de Grenoble Laurence Ruffin figurent également parmi les signataires.
L’obstacle tient aux règles de l’expérimentation : seules les communes disposant déjà d’une salle peuvent en ouvrir une nouvelle dans ce cadre. Autorisé par la loi du 26 janvier 2016, le dispositif a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2027 par un arrêté du ministre de la Santé publié en mai.
Dans un rapport de janvier 2026, l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) avait conclu que ces structures réduisaient les risques sanitaires et amélioraient la tranquillité publique. Elle recommandait de pérenniser le dispositif.
Gerland comme quartier-test ?
Pour Grégory Doucet, le quartier de Gerland dans le 7e arrondissement est prioritaire si la situation venait à se débloquer avec le gouvernement. L'édile écologiste y voit une solution face à "l'intensification du trafic de stupéfiants dans des proportions jamais connues à Lyon".
Dans leur lettre, les douze maires mettent en avant la consommation de substances dans l’espace public, les seringues abandonnées, les tensions de voisinage et la situation de personnes en grande précarité, éloignées des soins. Ils présentent les haltes soins addictions comme un outil pour répondre à ces difficultés.
"Nous avons besoin d’un engagement plein et entier de l’État pour mener une politique de lutte contre le crack et les stupéfiants coordonnée", écrivent les élus au pensionnaire de Matignon. Ils demandent une action durable associant lutte contre les trafics, prévention, soins et accompagnement.
les écolos sont élus et réélus dans le septième .Signaler Répondre
Tu regrette l 'Espagne de Franco , le putschiste ! pas nous
Et quoi encore ? Des maisons closes ? Sacrés maires qui appellent à de droguer avec leur fantasmeSignaler Répondre
ou comme d 'en beaucoup d 'autres pays européens ils mettent en place ces structures et reviens nous plus intelligent. Tu peux l 'être j 'en suis sur !Signaler Répondre
Le socialisme ou l'usine à fabriquer des kassos, pauvres de ceux qui servent à faire tourner la broyeuse.Signaler Répondre
C'est maires si préoccupés par le bien de leurs électeurs !Signaler Répondre
Si ils demandaient l'avis de l'ensemble des électeurs
et notamment des habitants qui se trouveront à proximité de ces salles de shoot !
Comme s'il n'y avait pas assez de narcotrafique avec tout les dégâts que cela engendre !
Monsieur le Maire de Villeurbanne vous êtes une honte de vous associer à cette initiative !
Le Tonkin / Grand Clément / les Buers
Monsieur le Maire de Villeurbanne il n'y a pas assez de délits par armes à feu ?
Vous voulez en rajouter ?
C'est de cette façon là , que vous pensez protéger nos enfants notre jeunesse .
Ou c'est l'éventuelle possibilité de voir Mélenchon arrivé au gouvernement en 2027
C'est pour vous attirer les bonnes grâces du grand gourou .
L'exemple de nos banlieues ne vous suffisent pas a comprendre . vous voulez en rajouter ?
Villeurbanne est déjà largement gangrené par les dealers et la prostitution dans les appartements RBNB
Pourquoi a ce moment là , ne pas l'avoir proposer avant votre réélection ??
Je suis une de vos électrices et aujourd'hui vous me faites honte . J.M
Des salles de shoot ? Bieeeen suuuuur ! Tant qu'elles sont loin du domicile de ceux qui les réclament, surtout ! Bande d'hypocrites ! :-DSignaler Répondre
à côté de chez toi , on sent le grand humaniste toujours prêt à aider son prochain , comme ta religion le préconise .Signaler Répondre
c'est du génie . on pourrait tant qu'on y est regrouper dans des memes immeubles salles de shoot au rez de chaussé puis au premier salle de passe/maisons closes puis au second étage cure de desintox/chems3x puis au troisième permanence de partis politiques, non?Signaler Répondre
Ça me rappelle la réaction d une élue socialiste de Paris qui ne voulait pas de l ouverture d un carrefour city dans son quartier, par peur de voir arriver les clodos ......excuse pourrie " c est un quartier historique".....Signaler Répondre
Salle de shoot, camps de migrants, etc, tout doit être situé vers les immeubles de ces élus.
Réclamons de mettre cela dans la constitution....
On parle des « salles de shoot » comme si le problème venait uniquement des drogues illicites. Mais il faut aussi avoir le courage de regarder la réalité en face : l’alcool est une drogue légale, largement consommée, et ses conséquences sanitaires et sociales sont considérables. La vraie question devrait être celle de la réduction des risques et de l’accompagnement des personnes dépendantes, quelle que soit la substance. Prévenir, soigner et protéger l’espace public ne signifie pas banaliser la consommation.Signaler Répondre
Ok mais alors systématiquement situé dans l'entourage d'un des maires qui en fait la demande.Signaler Répondre
les problèmes de trafic de drogues en grande partie responsable de la délinquance en ville … et les bobos fumeurs de joint veulent l’encourager… ça c’est une super idée !!! en subventionnant ces salles ça permettrait aux dealers de trouver encore plus de clients et de développer leur business… on sait que la drogue fabrique des zombies et ça fait de super électeurs pour l’extrême gauche violente …de LFI … Doucet affirme donc son positionnement politique au côté des dealersSignaler Répondre
Bizarre on ne voit plus beaucoup les reactionnaires ecolos dans ces commentaires....!Signaler Répondre
C'est ça leur solution aux problèmes de la drogue en France ; investir pour aider les gens à se droguer ? ? ? ? ?Signaler Répondre
On voit vraiment leur niveau !
C'est bien connu : pour régler le problème de la drogue quand on est un incapable, le plus simple reste de la financier officiellement le shooting et c'est GÉNIAL !!!Signaler Répondre
Grâce à notre cher Doudou et à sa rigueur legendaire, on va pouvoir se balader en toute quiétude dans les bas fonds d'une majorité de quartiers lyonnais qui seront bientôt muni de 400 salles pour se refugier en cas d'agressions car commissariat en voie de disparition , inciter la consomation de drogue a fin d'augmenter les accidents de la route enrichir les caisses de la Sécu grace aux hospitalisations des drogués et constater l'élévation spirituelle des usagers de ces drogues.
Magnifique aveu d'incompétence. Franchement pourquoi n'y a-t-on pas réfléchi plus tôt ? Le Nobel de la gestion urbaine n'est plus très loin....
C'est bon le septième est déjà pourri jusqu'à l'os il ne manquerait plus qu'une salle de shoot. Si Doucet y tient tant que ça qu'il l'a face implantée en face de chez lui. Le septième n'est pas une decheterie à ciel ouvert. Ce mec est un débile profond, nous habitants du septième en avons plus qu'assez.Signaler Répondre
Ils n'ont pas trouvé mieux les deux ? ? ? ils feront les salles vers chez eux hein c'est ça ? ? ? ? ?Signaler Répondre
Gerland... un si beau quartier qui va prendre de la valeur....Signaler Répondre
Oui mais à côté de chez eux par contreSignaler Répondre
Ok mais on installe une salle à côté du domicile de Doucet et l'autre a côté du domicile de Van Styvendel ...Signaler Répondre
les maires qui demandent des sales de shoot doivent êtres vraiment drogués pour oser demmanderSignaler Répondre
de teles innepties, je supose qu'ils vont demmander ouvert 24h sur 24 pour s'ils sont en manque.
de tels dirigeants c'est un catastrophe
Doucet et ses copains du NFP nous disent avoir gagné les dernières élections législatives. L'État, c'est donc eux. Qu'ils les autorisent eux même les salles de shoot ! Et sinon, qu'il n'oublie pas de s'occuper de ses écoles non climatiséesSignaler Répondre
Ils trouvent que certains de nos jeunes ne sont pas assez déjantés et irresponsables. Ces dirigeants sont hors sol, si ces jeunes sont fragiles de la psyché il faut les soigner pas les droguer !Signaler Répondre
autant fournir le chichon dès l'école primaire aux élèves ; c'est 'récréatif' ; c'est entériner la main mise économique des narcos sur le pays et encourager les trafiquants ; bel avenir pour notre jeunesse et pour la nationSignaler Répondre
Il faut aussi allouer une indemnité d'aide au shoot pour ceux qui n'ont pas les moyens de se procurer les produits... car c'est devenu chers , avec la fermeture du détroit d'Ormuz les prix augmententSignaler Répondre
Si l'Etat doit payer et favoriser toutes les addictions, moi ayant des envies sexuelles , je proposela réouverture des maisons closes , offertes par la MairieSignaler Répondre
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Après avoir importer toute cette faune, le maire leur accorde des salles de shoot pour mieux leur laver le cerveau et les envoyer casser et brûler...Signaler Répondre
Demander l'aide de l'état pour aider les drogués à se droguer .Signaler Répondre
Elle est pas mal celle là .
rappelez vous la guerre de l'opium il y a 150 ansSignaler Répondre
Elle n'est pas piqué des verts celle là !Signaler Répondre
Messieurs les élus de nos belles villes : vous n avez donc rien d'autre à faire de plus utile ?Signaler Répondre
Non ? Vous ne voyez pas ?
C est bien la problème.
L'idéal est de placer ces salles à la même adresse que ces élus pour qu'ils puissent mieux suivre leur fonctionnent et pour éviter de les imposer loin de chez eux.Signaler Répondre
Super 👍 idée que ces salles de shoot.Signaler Répondre
Mais ça ne va pas assez loin, il faut exiger le remboursement de la drogue par la sécurité sociale.
Les poivrots ont besoin, de bars gratos, eux aussi c'est une addictionSignaler Répondre
Encourager la dépravation de la société, ça ne peut pas être un programme
Moi je atteins d'un cancer professionnel, et je paie , aussi les suppléments Sécurité Sociale, sur chaque boite, et eux ne paieraient rien, une honte
Alors pourquoi ne pas payer du rouge à tout les poivrots
Il est dingue ce DOUCET
Vous croyez sérieusement qu’ils vont aller dans ces salles ?..Mais mdrSignaler Répondre
Et pourquoi pas une salle pour préparer les mortiers d'artifice.Signaler Répondre
Tiens j ai envie de relire GERMINAL,......Signaler Répondre
Quand tu croies qu ils ont fini, , non ils creusent encore....!!!
Ça va être beau LYON après leur passage.
Salle de shoot dans le 7eme, groupement de migrants à la croix rousse .. ..
Trop vieux ou pas assez courageux pour aller aider le tiers monde, ils le recréent.....
Lyon, le San francisco français !! Ils pensent que les salles de shoot vont sortir les toxicos de la drogue... Ils sont à côté de la plaque..Signaler Répondre
Ce sont les futurs bénéficiaires de la salle de shoot en photo d'illustration ?Signaler Répondre
Bonne idée... Ce sera un excellent moyen de connaître l'identité des consommateurs tombant désormais sous le coup de la Loi...Signaler Répondre
Et c'est les bobo gauchos ecolo qui vont habiter à côté de ces salles de shot ?Signaler Répondre
le clientélisme LFI-ECOLO montre la depravation de nos élus.Signaler Répondre
c est bien gentil de demander l aide de l état quand hélas tout a été fait hier pour installer dans la ville ce que l on souhaite encadrer aujourd’hui Gregory Doucet parfait dans le rôle qui lui va si bien de pompier pyromane !Signaler Répondre
C'est cela oui, encore des infirmières publiques à 2 bâtons mensuels qui n'en glandent pas une...les caisses de retraites sont vides, l'état n'a plus les moyens.Signaler Répondre
Tout cela fait partie de la stratégie de l'abrutissement de notre jeunesse lyonnaise. Transformer les adultes de demain en entités malléables aux idéologies toxiques et illibérales de l'écofascisme. L'absence de réaction de nos concitoyens est fort inquiétante.Signaler Répondre