Lyon et Villeurbanne : les maires demandent à l’État d’autoriser les "salles de shoot"

Grégory Doucet a signé, avec onze autres maires de grandes villes, une lettre ouverte au premier ministre Sébastien Lecornu pour demander l’autorisation d’ouvrir des haltes soins addictions (HSA), communément appelées "salles de shoot". Les maires de Villeurbanne Cédric Van Styvendael et de Grenoble Laurence Ruffin figurent également parmi les signataires.

L’obstacle tient aux règles de l’expérimentation : seules les communes disposant déjà d’une salle peuvent en ouvrir une nouvelle dans ce cadre. Autorisé par la loi du 26 janvier 2016, le dispositif a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2027 par un arrêté du ministre de la Santé publié en mai.

Dans un rapport de janvier 2026, l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) avait conclu que ces structures réduisaient les risques sanitaires et amélioraient la tranquillité publique. Elle recommandait de pérenniser le dispositif.

Gerland comme quartier-test ?

Pour Grégory Doucet, le quartier de Gerland dans le 7e arrondissement est prioritaire si la situation venait à se débloquer avec le gouvernement. L'édile écologiste y voit une solution face à "l'intensification du trafic de stupéfiants dans des proportions jamais connues à Lyon".

Dans leur lettre, les douze maires mettent en avant la consommation de substances dans l’espace public, les seringues abandonnées, les tensions de voisinage et la situation de personnes en grande précarité, éloignées des soins. Ils présentent les haltes soins addictions comme un outil pour répondre à ces difficultés.

"Nous avons besoin d’un engagement plein et entier de l’État pour mener une politique de lutte contre le crack et les stupéfiants coordonnée", écrivent les élus au pensionnaire de Matignon. Ils demandent une action durable associant lutte contre les trafics, prévention, soins et accompagnement.