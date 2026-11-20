La possible réouverture de la rue Grenette aux voitures ne passe pas auprès de Grégory Doucet. Alors que la Métropole de Lyon envisagerait de rétablir la circulation automobile sur cet axe de la Presqu'île, le maire écologiste de Lyon ne cache pas son agacement. "Je suis choqué par le procédé. On l'a vu avec les avenues Rockefeller et Frères-Lumière. Les annonces tombent. Aucune sollicitation n'a été faite auparavant. Aucune concertation, aucune discussion", a lâché Grégory Doucet en marge de l’inauguration du marché de Noël, place Carnot.
L'édile assure avoir tenté à plusieurs reprises d'engager un dialogue avec la nouvelle majorité métropolitaine, sans succès. "Ça fait des mois, depuis les élections, que je tends la main à la présidente de la Métropole pour qu'on ait des vraies sessions de travail. De semaine en semaine, nos réunions de travail sont annulées, ou reportées. J'apprends les différentes nouvelles en lisant la presse. Ce ne sont pas des façons de faire", s'indigne-t-il.
"On ne se préoccupe plus du tout des usagers des transports en commun ?"
Au-delà de l'absence de concertation, Grégory Doucet s'inquiète des conséquences d'un éventuel retour des voitures rue Grenette, actuellement réservée notamment à la circulation des bus : "ce qui est envisagé équivaut à une dégradation du fonctionnement des lignes de bus qui passent par la rue Grenette". Une perspective qui l'inquiète particulièrement au lendemain de l'annonce de la prolongation de l'interruption du métro C jusqu'à fin mars 2027.
"Ça veut dire qu'on ne se préoccupe plus du tout des usagers des transports en commun dans cette ville ? Comment ceux qui n'utilisent pas la voiture vont se déplacer ? Tout ça n'est vraiment pas sérieux", poursuit-il. L'élu écologiste prend notamment l'exemple de la ligne C13, qui emprunte cet axe de la Presqu'île. "Les usagers qui prennent le C13 vont se retrouver bloqués dans le bus rue Grenette ? C'est comme ça qu'on fait de la circulation soi-disant 'intelligente', en punissant les usagers des transports en commun ?", interroge Grégory Doucet.
Face à cette éventualité, le maire de Lyon appelle la présidente de la Métropole à reprendre les discussions au plus vite. "Pour discuter, il faut être au moins deux. Seule dans son bureau, entourée de ses conseillers… Ce n'est pas comme ça qu'on agit dans l'intérêt des habitants d'un territoire", conclut Grégory Doucet.
Ok gamin retourne regarder Gulli avec tes smileys ridicules Jean Luc Merdique c'est à ton niveau...Signaler Répondre
Quoique j'ai quand même un doute
Le champion de l'indignité qui ose. C'est bien connu, c'est à ça qu'on les reconnaît lolSignaler Répondre
Pendant 6 ans, MM.Doucet, Bernard, et autres Bagnon ont mené des projets, ont modifié la voirie, ont créé des pistes cyclables de parttout. Sans écouter personne, sans écouter les élus d'opposition, sans écouter les nombreuses associations qui se sont mobilisées pour tenter de dialoguer, d'optimiser les projets, pour qu'ils deviennent ceux de tous, et non uniquement ceux des cyclistes et des anti-voitures.Signaler Répondre
Ils ont biaisé les consultations avec l'aide de quelques associations amies, ils n'ont modifié leurs projets qu'à la marge, pour faire semblant...
Et maintenant ils poussent des cris d'orfraie...
Les riverains, les usagers, les professionnels de santé ont tous demandé à MM.Bernard et Bagon de faire passer la VL12 sur l'avenue Esquirol. Ils n'ont pas voulu, cela faisait faire un détour aux cyclistes. Sans commentaires.
Les commerçants, les riverains ont tous demandé de revoir le filtre modal de l'avenue des Frères Lumière. Ils n'ont pas voulu. Parce qu'ils pensent détenir une vérité unique, parce que qu'ils confondent compromis et compromission, parce que pour eux, le débat d'idées se limite aux leurs.
Quelle tristesseSignaler Répondre
Le zouave tu nous as consulté quand t as défoncés notre belle ville ? Tout cela pour quelques pèlerins qui circulent sans selle...aller manger des carottes loin d iciSignaler Répondre
Je ne conduis plus depuis de nombreuses années, mais a l ouverture de la rue grenette, je loue une voiture et je revisite ma ville.Signaler Répondre
Je partirai de son entrée vers grange blanche et poursuivrai en passant par la rue grenette, enfin partout.....
Mon cadeau de Noël perso.....👍🚗🎁🎄😘
"Ce ne sont pas des façons de faire" coomme lui durant son mandat précedent. 5 ans à ramer le khmer !Signaler Répondre
Ça ne servirait pas à grand-choseSignaler Répondre
Quand on a mangé à la table du gourou Mélenchon sans avoir une grande cuillère
difficile de rattraper la coup !
Ce n'est que la réponse du berger à la bergère, il parle de "punir" les usagers des transports en commun, mais ces derniers passaient par la rue Grenette avant sa décision de la fermer à la circulation ! L'argument est donc parfaitement fallacieux.Signaler Répondre
D'autre part, on se souvient de ce que furent ces "concertations" lancées sur le papier , auxquelles ne purent répondre qu'une poignée d'habitants... Tendance EELV de préférence !
Alors, où sont-elles, les drôles de "façon de faire" ?! Cette manière d'accuser l'autre d'utiliser des procédés dont on s'est soi-même largement servi est aussi démago' que ridicule !
grand spécialiste de la démocratieSignaler Répondre
Il a pour que la basilique lui tombe dessus.Signaler Répondre
Petit gregory n’est plus vert mais rouge de colère ça change
Très bien analysé!!! C'est doux l'inconscience paraît-il...Signaler Répondre
ils ont fait pareil!Signaler Répondre
ce guignol continue de critiquer sur les choix de la metropole alors que lui meme n'a jamais consulte les lyonnais et en plus , son inaction sur la securite en centre ville est honteux. retourne a ParisSignaler Répondre
Démission monsieur Doucet vous n'avez plus votre place dans cette belle ville qui est LyonSignaler Répondre
Oui vous avez raison , ouvrons la rue de la république afin de tout faire en Drive-In ce serait superSignaler Répondre
Ce qui serait chouette c est que l’on puisse faire nos courses directement dans Auchan en bagnole..
Il y a un coin du côté de Bron où vous pouvez aussi faire accoupler vos voitures entre elle.
C’est le fanatic’art , un truc de gens qui pénètre leur pot d échappement, t’es sorti du réservoir d’essence toi non ?
Et oui Doucet et l'intermittent spectacle de la villeSignaler Répondre
Malheureusement la politique c'est du sérieux et ne peut pas être confiée à des apprentissage comédiens comme lui.
Mr DOUCET demissionnez et Retournez faire de la prothèse à Handicap International
Ah c est sur , lui il s y connaît drôlement bien en façon de faire ! c est vraiment l hôpital qui se fout de la charité…Signaler Répondre
Euh si ta pas compris que mon message avait pour seul but de te chambrer gentiment, fallait-il que tu puisse comprendre le 4eme degré...Signaler Répondre
Sur les TCL je me suis tromper, mea culpa mais tu n'étais pas clair, fallais preciser que tu parlais du personnel et non pas des usagers..
Pour le côté voum vroum V8 j'avais bien compris que t'allais pas écraser les gens à 200kmh, quelle susceptibilité mon pauvre Vin...
Je suis très loin d'être un intello (mon orthographe peut en temoigner) mais dire que je comprend rien, quand toi meme tu n'arrive pas à saisir que je pisse à la raie de Doucet, alors que j'ai tout fait pour te faire comprendre que ce n'est pas parce qu'on fait du vélo qu'on bouffe forcement du quinoa, qu'on porte le keffieh, qu'on a un compost et qu'on se soucie du réchauffement climatique, c'est quand meme très fort de café...
Sur les 400 000 qui s'en tampone de Doucet j'ai bien évidemment compter les gamins et les abtentionnistes ainsi que tous les mineurs qui roulent en Velov, à moins que vous en connaissez beaucoup des 0 à 17ans qui en ont quelque chose à carrer du maire?
Oh de la pluie qui tombe sur mon imper????
Quellle drame!!!
La pluie c'est juste la vie, comment ils font en Bretagne ou en Écosse?
Donc pour l'ensemble de ton oeuvre va te garer mec et tourne une heure pour trouver ta place, apres avoir mis une heure pour traverser la ville et surtout payes d'avoir le privilège d'être coincé dans ton bouchon que tu kiffe tant..
Pour faire place aux cyclistes rue de la République, ils font sauter la connexion bus-métro et rallongent le trajet du bus C13 de 10 minutes (on n’arrête pas le progrès). Comme cette énormité ne suffit pas, ils poussent le cynisme jusqu’à poser ensuite en défenseurs des usagers de transports en commun qu’ils instrumentalisent pour attaquer leur adversaire politique.Signaler Répondre
À ce stade, après 6 ans de nombrilisme autoritaire, pourquoi se priver de donner des leçons sur les « manières de faire » ?
T’as bien raison Grégory de prendre tes administrés pour les derniers des c*ns dès ton début de mandat. Le précédent tu l’avais initié en insultant les admirateurs du Tour de France.
Ohhh bichette il se rend compte que ce n’est plus son copain Bernard qui cédait à tous ses capricesSignaler Répondre
Qu’il dégage ce guignol ! On n’en peut plusSignaler Répondre
ne sont pas des façons de faire Mr Grégory Doucet comme vous avez fait pour multiple choses ah oui ce n'est pas agréable, vous ressentez ce que les citoyens ont ressentis.Signaler Répondre
Elle la boira avec ses copines, pas de ça chez moi ;-)Signaler Répondre
Mon dieu que cela est dur d'être un maire Guignol... Je pense qu'il devrait monter faire une prière à Fourvière.Signaler Répondre
La circulation devrait être rendue aux voitures dans sa totalité...Signaler Répondre
il n’a toujours pas expliqué comment il a fait pour que les vandales de l’extrême gauche ne touchent pas à son ombriere alors qu’ils ont totalement détruit le bâtiment d El’office du tourisme classé par les monuments historiques juste à côté ??? qu’a t il promis aux casseurs incendiaires ?Signaler Répondre
Merci à la métropoleSignaler Répondre
Tiens un fan des chaînes de l'odieux visuel de sévices public ou d'arte 😂😂Signaler Répondre
Bon appétit et large soifSignaler Répondre
Ah ah, merci pour cette intervention magistrale, on tient vraiment un expert de haut vol.Signaler Répondre
Reprenons les bases, puisque la lecture semble déjà être une épreuve : appuyer sur une pédale d'embrayage sert à désaccoupler le moteur pour le faire monter dans les tours à l'arrêt, pas à foncer à 200 km/h. Confondre l'embrayage et l'accélérateur tout en voulant donner des leçons d'automobile, c'est d'un comique rare.
Même niveau sur les embouteillages : bloquer des axes entiers et supprimer des voies depuis 2020, c'est précisément ce qui fait stagner les voitures au ralenti et exploser la pollution. Félicitations à vos amis de la majorité pour ce bilan écologique brillant.
Quant aux TCL, il faut vraiment le faire exprès pour ne pas comprendre que je visais les grévistes de la CGT RATP DEV sous la présidence de Bruno Bernard, et certainement pas les mamies qui attendent leur bus.
Enfin, petite révélation démographique : sur 520 000 habitants, il y a des mineurs et des non-inscrits qui ne votent pas. Comparer des suffrages exprimés à la population totale d'une ville pour faire des statistiques de comptoir, c'est fabuleux.
Continuez surtout de pédaler sous la flotte en vous prenant pour des héros du climat : pendant que vous comptez les gouttes sur votre poncho, moi je ris, je ris, je ris devant ce naufrage monumental !
Il y a bien pire !Signaler Répondre
Ma femme est rentrée tout à l'heure avec une bouteille de beaujolpif nouveau !!
AH grâce à lui, Lyon a retrouvé son grand GuignolSignaler Répondre
Ce qu'ila de merveilleux c'est qu'il n'a jamais honte
Qu'il envoie sa PM contrôler les vélos et trottinettes rue de la République.Signaler Répondre
Faut calmer tous ces égoïstes qui roulent comme des abrutis sur une voie piétonne.
ah Gregory.... ça pique hein ? Le respect du vote démocratique, et du programme, ce n'est pas seulement quand ça vous arrange ?Signaler Répondre
dans le 6 eme pendant la nuit il faisait faire des pistes cyclables en douce !!!! ça doit venir du nom !!Signaler Répondre
La cohabitation entre les bus et les voitures Rue Grenette, ça sera le grand divertissement 😂Signaler Répondre
pseudos verts devrions nous dire ; la Marine Tondelier a fait allégeance a JLM ; la crédibilité des zécolos est proche du néantSignaler Répondre
Tout à fait d’accordSignaler Répondre
cela fait plus de 6 ans que cela dure ; mais bon certains en redemandent ...Signaler Répondre
Il ne manque pas de culot l'écolo LFIste. Lui qui a toujours agi sans se préoccuper ni tenir compte de l'avis des riverains pour laisser libre cours à ses projets insensés, le voilà pris à son propre jeu. La Métropole doit continuer à avancer sans se soucier de ses états d'âme.Signaler Répondre
Depuis quelque temps , il patauge grave !Signaler Répondre
Ah ah mdr autant sur Doucet tu as entièrement raison et je suis content que l'arroseur devienne l'arrosé..Signaler Répondre
Par contre on sent que soit tu as joué à GTA toute la nuit, soit tu viens de regardé tous les Fast and Furious et que tu prend pour Vin Diesel mon pauvre.
Parce que ton delire de rouler sur les gens à 200 à l'heure, tu peux pas le faire dans la vrai vie!
Toi tu roule comme tout le monde à 25 en moyenne et tu te fait dépassé par les velos en ville..
Les fainéants des TCL???
Mais revient sur terre!
Ya des mamies, des mineurs et plein de gens qui s'en balance d'avoir une caisse et payer une blinde l'essence, les parkings, la carte grise, l'assurance, les péages et une clim..
Et croire encore que les cyclistes sont juste des bobos ou des mecs en poncho ta complètement craquer..
À 70% les cyclistes sont en Velov et ils en ont rien à carrer de ta politique..
Ils veulent juste pas rester coincé 5 jours dans leur caisse (en moyenne en 2025) dans les embouteillages c'est tout..
La avec l'ouverture de la rue Grenette, Rockfeller et l'avenue des Frères lumières tu viens de gagner 25 minutes d'embouteillages supplémentaire yahou !!
Remercie les TCL et les velos plutôt, parce que si tout ce beau monde serait en caisse c'est pas 5 jours par an dans les embouteillages que tu resterais coincé mais 3 mois...
Bon sinon sur Doucet tu es marrant quand même, faut juste comprendre que sur 520 000 habitants yen a que 104 702 qui ont voter pour Doucet, 101 000 pour Aulas donc ca fait plus de 400 000 qui s'en tamponne du maire ..
Cordialement.
La bile l'étrangle ... Il va nous faire une jaunisse !Signaler Répondre
Paradoxal pour un vert .
Pourtant il suffit de pédaler il paraît.Signaler Répondre
bien résumé cette métropole manque des compétencesSignaler Répondre
Quand il a fermé sans concertation la presqu'île,Signaler Répondre
Ça voulait dire qu'on ne se préoccupe plus du tout des habitants dans cette ville . Comment ceux qui utilisent la voiture vont se déplacer ? Tout ça n'est vraiment pas sérieux",
C est rigolo car certains utilisaient l argument de la concertation pour discréditer l ancienne majorité et maintenant que la nouvelle fait pareil ils ne voient pas le problème. Finalement on a les élus qu on méritent.Signaler Répondre
Un épisode de ouin ouin et la voiture magique.Signaler Répondre
Il lui manque plus que le bonnet et on y est 😆
Le C13 est horrible en ce moment, vu que tout le monde se rabat dessus avec la panne du métro C.Signaler Répondre
Cette réouverture de la rue Grenette aux voitures est une catastrophe annoncée.