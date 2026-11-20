La possible réouverture de la rue Grenette aux voitures ne passe pas auprès de Grégory Doucet. Alors que la Métropole de Lyon envisagerait de rétablir la circulation automobile sur cet axe de la Presqu'île, le maire écologiste de Lyon ne cache pas son agacement. "Je suis choqué par le procédé. On l'a vu avec les avenues Rockefeller et Frères-Lumière. Les annonces tombent. Aucune sollicitation n'a été faite auparavant. Aucune concertation, aucune discussion", a lâché Grégory Doucet en marge de l’inauguration du marché de Noël, place Carnot.

L'édile assure avoir tenté à plusieurs reprises d'engager un dialogue avec la nouvelle majorité métropolitaine, sans succès. "Ça fait des mois, depuis les élections, que je tends la main à la présidente de la Métropole pour qu'on ait des vraies sessions de travail. De semaine en semaine, nos réunions de travail sont annulées, ou reportées. J'apprends les différentes nouvelles en lisant la presse. Ce ne sont pas des façons de faire", s'indigne-t-il.

"On ne se préoccupe plus du tout des usagers des transports en commun ?"

Au-delà de l'absence de concertation, Grégory Doucet s'inquiète des conséquences d'un éventuel retour des voitures rue Grenette, actuellement réservée notamment à la circulation des bus : "ce qui est envisagé équivaut à une dégradation du fonctionnement des lignes de bus qui passent par la rue Grenette". Une perspective qui l'inquiète particulièrement au lendemain de l'annonce de la prolongation de l'interruption du métro C jusqu'à fin mars 2027.

"Ça veut dire qu'on ne se préoccupe plus du tout des usagers des transports en commun dans cette ville ? Comment ceux qui n'utilisent pas la voiture vont se déplacer ? Tout ça n'est vraiment pas sérieux", poursuit-il. L'élu écologiste prend notamment l'exemple de la ligne C13, qui emprunte cet axe de la Presqu'île. "Les usagers qui prennent le C13 vont se retrouver bloqués dans le bus rue Grenette ? C'est comme ça qu'on fait de la circulation soi-disant 'intelligente', en punissant les usagers des transports en commun ?", interroge Grégory Doucet.

Face à cette éventualité, le maire de Lyon appelle la présidente de la Métropole à reprendre les discussions au plus vite. "Pour discuter, il faut être au moins deux. Seule dans son bureau, entourée de ses conseillers… Ce n'est pas comme ça qu'on agit dans l'intérêt des habitants d'un territoire", conclut Grégory Doucet.