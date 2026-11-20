Une violente agression s'est produite ce mercredi 18 novembre, aux alentours de 20h30, rue Bellecombe, dans le 6e arrondissement de Lyon. Un homme, âgé de 32 ans, a reçu un coup de couteau au niveau du thorax.

La victime, qui présentait un saignement abondant à l'arrivée des secours, a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et une équipe du Samu. Elle a ensuite été transportée à l'hôpital Édouard-Herriot, dans le 3e arrondissement de Lyon. Son pronostic vital n'était pas engagé, rapporte Le Progrès.

Une enquête de police est en cours afin d'identifier et de retrouver l'auteur du coup de couteau. Les circonstances exactes de cette agression restent, pour l'heure, à déterminer.