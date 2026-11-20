Une violente agression s'est produite ce mercredi 18 novembre, aux alentours de 20h30, rue Bellecombe, dans le 6e arrondissement de Lyon. Un homme, âgé de 32 ans, a reçu un coup de couteau au niveau du thorax.
La victime, qui présentait un saignement abondant à l'arrivée des secours, a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et une équipe du Samu. Elle a ensuite été transportée à l'hôpital Édouard-Herriot, dans le 3e arrondissement de Lyon. Son pronostic vital n'était pas engagé, rapporte Le Progrès.
Une enquête de police est en cours afin d'identifier et de retrouver l'auteur du coup de couteau. Les circonstances exactes de cette agression restent, pour l'heure, à déterminer.
Je vous comprends. Là je fais une grande concession à la modernité. Je commande l'intégralité de mes achats en ligne. Même mes baguettes. Livrées chez moi. Je ne suis pas sortie depuis 2024.Signaler Répondre
Une scène habituelle dans la nouvelle France de Bidochon.Signaler Répondre
J'habite d'ace quartier. Je ne sors que pour aller à la vie claire. Trop peur de me faire kidnapper le monde devient dangereuxSignaler Répondre
la Guillotière est à cheval sur les 2 arrdts !!!! 7ème et 3èmeSignaler Répondre
pour le 3ème :
place Gabriel Péri .......
et .....cours de la Liberté
poils à ton nez
comme nous le claironnait Fanfounet , ca ne coutera rien aux Français , c'est l’État qui paye ... donc tout va bienSignaler Répondre
Surtout que monchat et la guill st ds le 3eme … Ta blague pourrie tombe à l’eau. Revois ta géographie avant de l’ouvrir.Signaler Répondre
c'est comme dire pour le 8ème Mermoz pour Monplaisir, ou bien pour le 7ème La Guillotière pour Montchat .......Signaler Répondre
le jour et la nuit et il vaut mieux ne pas y aller la nuit !!!! n'est ce pas Mme DUBOT ???
allo Mme DUBOT ??? y a quéqun ??? ......on l'entend plus .....
Balek de tes retraitésSignaler Répondre
Oh Mon Dieu! Dans le 6ème ?! on n'est vraiment plus tranquille nulle part...Et puis finalement, on lit Bellecombe et soudain, ça va mieux. Parce qu'on va pas se mentir, y a 6ème et 6ème...Signaler Répondre
Des travaux pratiques de gauchisme !!!Signaler Répondre
il faut qu'ils apprennent à tirer ........Signaler Répondre
comme ça ils n'iront pas encombrer les urgences !!!!
si je vous interpelle c'est parce que vous savez ce que vous avez à faire !!!!! ????Signaler Répondre
un peu de terrain pour aller au contact des habitants, encadrés par une vingtaine de policiers municipaux ???
HMMMMM ?????
20h30 rue Bellecombe 6° après les fermetures de LIDL/INTERMARCHE/U... etcSignaler Répondre
peut être des « partenaires privilégiés de la mairie pour lutter contre la droite » comme les définissaient les memebre de l’équipe municipale de Doucet quand ils parlent des milices violentes de aux gants coqués et taches de sang les « amis » de Melenchon et de l’alliance LFI/les VERTSSignaler Répondre
A Toulouse ils sont plus efficaces ! Allez suivre des cours là bas ! On fera des économies pour la sécu !et on foutra la paix à nos retraités !Signaler Répondre
6e arrondissement limite VilleurbanneSignaler Répondre
Savez vous qui paie les soins de ces règlements de compte ? pitié, entre -tuez vous mais ne gâchez le travail, c'est nous qui payons derrière.Signaler Répondre
Sous LFI il n'y aura ni un seul gendarme ni un seul policier. Pour des raisons budgétaires, bien sûr.Signaler Répondre
Ils vont économiser un pognon fou lorsqu'il n'y aura plus de prisons.
Ville apaisée...Signaler Répondre
Sans vidéosurveillance c’est compliqué dans les enquêtesSignaler Répondre
Grâce aux escrologites sous fifres de LFI les lyonnais sont en sécurité.... imaginez un peu si melanchion arrive au pouvoir....Signaler Répondre
Bienvenue dans la nouvelle France du couteau by EELV-LFI !Signaler Répondre
Lyon sous la règne des écolos.Signaler Répondre
Bellecombe 'cest la limite de Villeurbanne non ce n'est plus vraiment le 6e 😂Signaler Répondre
'Ville apaisée' !! et pendant ce temps il préfère discourir sur le métro C et le rétablissement de la circulation auto il sera 'peti' jusqu au boutSignaler Répondre